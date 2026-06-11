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भोपाल के ईरानी डेरे पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 17 हजार का इनामी बदमाश चढ़ा हत्थे

भोपाल में अपराधियों और फरार वारंटियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत निशातपुरा पुलिस ने अमन कॉलोनी स्थित ईरानी डेरे में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया. इस कार्रवाई के दौरान 17 हजार रुपए के इनामी बदमाश समेत दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

भोपाल: पुलिस ने एक बार फिर अमन कॉलोनी स्थित ईरानी डेरा पर दबीश देकर 17 हजार रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है. छापामार कार्रवाई में करीब 40 पुलिसकर्मियों की संयुक्त टीम ने क्षेत्र की घेराबंदी कर संदिग्धों की जांच की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. ईरानी डेरा में पुलिस की ये तीसरी बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है. इससे पहले पुलिस ने ईरानी डेरा से महिलाओं सहित कई बदमाशों को गिरफ्तार कर लाखों की लूट-चोरी का माल बरामद किया था.

पन्ना का वांटेड ईरानी डेरा से धराया (ETV Bharat)

आरोपी के खिलाफ प्रदेशभर में 24 मामले दर्ज

आरोपी की पहचान रेहान ईरानी के रूप में हुई है, उसके खिलाफ भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में लूट, चोरी, जालसाजी, मारपीट और हत्या के प्रयास जैसे कुल 24 गंभीर अपराध दर्ज हैं. पुलिस के अनुसार, वह लंबे समय से फरार चल रहा था और डेरे में छिपकर रह रहा था.

पन्ना का वांटेड ईरानी डेरा से गिरफ्तार

रेहान पर बैतूल के रानीपुर थाने के मामले में 10 हजार, रायसेन कोतवाली के मामले में 5 हजार और भोपाल के पिपलानी थाने के मामले में 2 हजार रुपए का इनाम घोषित था, उसके खिलाफ न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट भी जारी था. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने रिजवान हुसैन को भी हिरासत में लिया है. वह पन्ना जिले के एक प्रकरण में संदेही था. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, रिजवान के खिलाफ चोरी, लूट, जालसाजी और मारपीट समेत 15 आपराधिक मामले मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में दर्ज हैं.

दोनों आरोपियों से पुलिस गहन पूछताछ कर रही है. अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ में कई पुराने मामलों के सुराग मिलने के साथ-साथ अपराधियों के नेटवर्क और अन्य फरार साथियों की जानकारी भी सामने आ सकती है. इधर पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया, "पन्ना की पुलिस टीम आई थी. हमने उनकी मदद की है. इस सर्च ऑपरेशन में दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है. इसमें हमें भी सफलता मिली है. ईरानी डेरा से 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी."