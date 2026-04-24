भोपाल पुलिस कमिश्नर का नया प्रयोग, स्मार्ट पुलिसिंग का नया मॉडल, एक थाने में दो TI
भोपाल पुलिस कमिश्नरेट में नई व्यवस्था टू आईसी मॉडल लागू. लॉ एंड ऑर्डर सुधारने में ये मॉडल कैसे काम करता है. जानिए.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 4:29 PM IST
भोपाल : भोपाल में कानून-व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने नया प्रयोग किया. प्रयोग के तौर पर भोपाल के दो पुलिस थानों में टू आईसी मॉडल लागू करने का फैसला लिया है. इस मॉडल के तहत अब एक थाने में दो निरीक्षक तैनात किए जाएंगे. पुलिस कमिश्नर कार्यलय में हुई महत्वपूर्ण बैठक ये फैसला लिया गया.
फिलहाल चुनिंदा थानों में दो निरीक्षक तैनात
भोपाल पुलिस कमिश्नरेट में टू आईसी मॉडल के तहत अब चुनिंदा थानों में दो निरीक्षक तैनात किये जा रहे हैं. इसमें एक थाना प्रभारी (SHO) और दूसरा उनके सहायक के रूप में काम करेंगे. पहले चरण में निशातपुरा, हबीबगंज थाना शामिल किया गया है. दूसरे चरण में कोहेफिजा, पिपलानी थाना शामिल हैं, वहीं तीसरे चरण में राजधानी के और थानों में इसका विस्तार होगा. पुलिस कमिश्नर कार्यलय में समीक्षा बैठक में पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने इस मॉडल के लाभ बताए.
टू आईसी मॉडल क्या है और कैसे होगा कारगर
पुलिस अधिकारियों के अनुसार "टू आईसी मॉडल लागू होने के बाद एक पुलिस थाने में दो इंस्पेक्टर तैनात होंगे. ऐसा होने से थाना प्रभारी पर काम का प्रेशर कम होगा. इससे अपराधों पर लगाम कसने में थाना प्रभारी को मदद मिलेगी. थाने में दूसरा निरीक्षक होने से शिकायतों की सीधे मॉनिटरिंग की जा सकती है. साथ ही लंबित मामलों का जल्द निपटारा संभव होगा."
दो निरीक्षक एक थाने में होने से वरिष्ठ अधिकारी रात्रि गश्त और माइक्रो बीट सिस्टम पर बेहतर नजर रख पाएंगे. इससे पुलिस थानों के स्टाफ की कार्यक्षमता बढ़ती है. साथ ही अपराध नियंत्रण और पुलिस-जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने में ये व्यवस्था कारगर साबित हो सकती है.
पेंडिंग मामलों का निपटारा तेजी से होगा
टू आईसी मॉडल लागू होने से एक निरीक्षक थाना प्रभारी के रूप में कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जबकि दूसरे निरीक्षक अनुसंधान और मामलों की केस डायरी संभालेंगे. पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा "दो निरीक्षकों के होने से गंभीर मामलों की जांच में गुणवत्ता और तेजी आएगी. इससे थाना प्रभारी पर काम का बोझ कम होगा, जिससे वे बेहतर प्रबंधन कर पाएंगे. कमिश्नर प्रणाली के तहत यह निर्णय पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने और जनता को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए लिया गया है. यह मॉडल पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने और थानों में अनुसंधान को मजबूत करने के लिए लागू किया गया है."
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मॉडल सफल रहा तो पूरे भोपाल में होगा लागू
तेजी से बढ़ती आबादी, शहरीकरण और अपराध के बदलते स्वरूप के चलते एक ही निरीक्षक पर सभी जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ रहा है. इससे कई बार मामलों की जांच में देरी, शिकायतों के निपटारे में लापरवाही, कानून-व्यवस्था पर सीमित फोकस जैसी समस्याएं सामने आती हैं. अब इस मॉडल के लागू होने से अपराधों की तेज और बेहतर जांच कानून-व्यवस्था पर लगातार निगरानी जनता की शिकायतों का तुरंत समाधान पुलिसिंग में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी. पुलिस कमिश्नर का मानना है कि यदि यह मॉडल सफल रहता है तो इसे पूरे भोपाल कमिश्नरेट के सभी थानों में लागू किया जाएगा. इससे राजधानी में स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.