छावनी में तब्दील हुआ ईरानी डेरा, 400 जवानों की आधी रात बड़ी कार्रवाई, 8 महिला सहित 39 गिरफ्तार

भोपाल में ईरानी डेरे पर देर रात 400 पुलिसकर्मियों ने चलाया सीक्रेट ऑपरेशन, 1 लाख का इनामी सहित 39 आरोपी गिरफ्तार.

bhopal irani dera raid
छावनी में तब्दील हुआ ईरानी डेरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 10:24 PM IST

2 Min Read
भोपाल: निशातपुरा थाना क्षेत्र के ईरानी डेरे पर मंगलवार रात पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए 39 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों में 8 महिलाएं और 31 पुरुष शामिल है. ईरानी डेरे से पुलिस को बड़ी मात्रा में कैश, मादक पदार्थ, 39 मोबाइल सहित 644 ग्रााम सोना बरामद हुआ है.

छावनी में तब्दील हुआ ईरानी डेरा

मंगलवार देर रात करीब 400 पुलिस कुख्यात ईरानी डेरे पर दबिश दी. इस दौरान अमन कॉलोनी स्थित ईरानी डेरे पर कई राज्यों में वांछित आरोपी मौजूद थे. पुलिस ने मौके पर मौजूद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. यह कार्रवाई मास्टरमाइंड राजू ईरानी की गिरफ्तारी के करीब एक महीने बाद की गई है, जिसका मकसद इलाके में अपराध के नेटवर्क को तोड़ना है.

1 लाख का इनामी सहित 39 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

644 ग्राम सोना और बड़ी मात्रा में अवैध गांजा जब्त

पुलिस ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ निवासी एक लाख के इनामी बदमाश शहदत ईरानी को भी दबोच लिया. उसपर कई राज्यों में गंभीर मामले दर्ज हैं. इसके अलावा पुलिस ने ईरानी डेरा से 644 ग्राम सोना, 38 मोबाइल फोन और बड़ी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया है.

bhopal police combing operation
644 ग्राम सोना, बड़ी मात्रा में अवैध गांजा और मोबाइल जब्त (ETV Bharat)

पुलिस की बड़ी कॉम्बिंग गश्त

ईटीवी भारत ने भोपाल में कॉम्बिंग गश्त को लेकर पुलिस कमिश्नर संजय कुमार से बातचीत की. पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया, "ईरानी डेरे से 39 आरोपियों को पकड़ा गया है. यह कॉम्बिंग गश्त आगे भी जारी रहेगी. साथ ही ईरानी डेरे से 644 ग्राम सोना, कैश, बड़ी मात्रा में गांजा, 38 मोबाइल और जब्त किया गया है."

ईरानी डेरे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई

उन्होंने आगे बताया, "1 लाख का इनामी आरोपी शहादत भी पकड़ा गया है. शहादत उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला है. उसके खिलाफ राजगढ़ में अपराध और लूट के मामले दर्ज है." यह भोपाल पुलिस की ईरानी डेरे पर लगातार दूसरी बड़ी दबिश है, जिसे क्षेत्र से अपराध खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

