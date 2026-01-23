ETV Bharat / state

भोपाल में पुलिस सहायता केंद्र को खुद चाहिए सहायता!, चौकियों में सिपाही नहीं मिलती हैं छिपकलियां

भोपाल: राजधानी में आम जनता की मदद के लिए बनाए गए पुलिस सहायता केंद्र और चौकियां जर्जर हालत में धूल फांक रही हैं. बंद पड़े पुलिस बूथों पर गंदगी की भरमार है. शहर में 50 से ज्यादा पुलिस सहायता केंद्र (बूथ) मौजूद हैं. इनमें से ज्यादातर बूथों की हालत दयनीय है. इनको देखकर लगता है जैसे ये बूथ अपनी बदहाली में आंसू बहा रहे हैं. पब्लिक को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए बनाए गये पुलिस सहायता केंद्र को वर्तमान में देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पहले इन केंद्रों को ही मदद की अति आवश्यकता है.

राजधानी में बदहाल पुलिस चौकियां

मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार द्वारा 9 दिसंबर 2021 को ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था, जिसमें प्रदेश के महानगर भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू किया गया था. इसके पीछे सरकार की मंशा थी कि कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहे और लोगों में सुरक्षा का भाव पैदा हो. कानून-व्यवस्था की पहली कड़ी मानी जाने वाली पुलिस चौकियां और सहायता केंद्र आज खुद बदहाल हालत में नजर आ रहे हैं. इन केंद्रों की छतें टूटी हैं, तो कहीं दीवारों में दरारें आ गई हैं, फर्श टूटे हुए हैं और चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है. रखरखाव की कमी के चलते पुलिस चौकियां और सहायता केंद्र परेशानी का सबब बन गए हैं.

भगवान भरोसे चल रहे पुलिस बूथ (ETV Bharat)

पुलिस की जगह मिलती है छिपकलियां

महानगरों में बढ़ते क्राइम की वारदातों पर लगाम लगने के लिए सरकार द्वारा पुलिस चौकी और सहायता केंद्र स्थापित किए गए थे. इसके पीछे सरकार का उद्देश्य था कि शहरों में अपराध नियंत्रण किया जा सके और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस के जवानों को आसानी हो. इसलिए विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस चौकियों और सहायता केंद्र सहित बूथ बनाए गए थे. ताकि आपातकालीन स्थिति में जरूरतमंदों को जल्द से जल्द पुलिस सहायता मिल सके. लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है. इन बूथों पर पुलिस की जगह छिपकलियों ने ले रखी है.