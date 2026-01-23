ETV Bharat / state

भोपाल में पुलिस सहायता केंद्र को खुद चाहिए सहायता!, चौकियों में सिपाही नहीं मिलती हैं छिपकलियां

भोपाल में पुलिस चौकियों और सहायता केंद्र की हालत जर्जर, भगवान भरोसे चल रहे पुलिस बूथ, चौकियों में गंदगी का अंबार, बुनियादी सुविधाएं तक नहीं.

BHOPAL POLICE BOOTH CONDITION POOR
चौकियों में सिपाही नहीं मिलती हैं छिपकलियां (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 8:47 PM IST

4 Min Read
भोपाल: राजधानी में आम जनता की मदद के लिए बनाए गए पुलिस सहायता केंद्र और चौकियां जर्जर हालत में धूल फांक रही हैं. बंद पड़े पुलिस बूथों पर गंदगी की भरमार है. शहर में 50 से ज्यादा पुलिस सहायता केंद्र (बूथ) मौजूद हैं. इनमें से ज्यादातर बूथों की हालत दयनीय है. इनको देखकर लगता है जैसे ये बूथ अपनी बदहाली में आंसू बहा रहे हैं. पब्लिक को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए बनाए गये पुलिस सहायता केंद्र को वर्तमान में देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पहले इन केंद्रों को ही मदद की अति आवश्यकता है.

राजधानी में बदहाल पुलिस चौकियां

मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार द्वारा 9 दिसंबर 2021 को ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था, जिसमें प्रदेश के महानगर भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू किया गया था. इसके पीछे सरकार की मंशा थी कि कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहे और लोगों में सुरक्षा का भाव पैदा हो. कानून-व्यवस्था की पहली कड़ी मानी जाने वाली पुलिस चौकियां और सहायता केंद्र आज खुद बदहाल हालत में नजर आ रहे हैं. इन केंद्रों की छतें टूटी हैं, तो कहीं दीवारों में दरारें आ गई हैं, फर्श टूटे हुए हैं और चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है. रखरखाव की कमी के चलते पुलिस चौकियां और सहायता केंद्र परेशानी का सबब बन गए हैं.

भगवान भरोसे चल रहे पुलिस बूथ (ETV Bharat)

पुलिस की जगह मिलती है छिपकलियां

महानगरों में बढ़ते क्राइम की वारदातों पर लगाम लगने के लिए सरकार द्वारा पुलिस चौकी और सहायता केंद्र स्थापित किए गए थे. इसके पीछे सरकार का उद्देश्य था कि शहरों में अपराध नियंत्रण किया जा सके और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस के जवानों को आसानी हो. इसलिए विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस चौकियों और सहायता केंद्र सहित बूथ बनाए गए थे. ताकि आपातकालीन स्थिति में जरूरतमंदों को जल्द से जल्द पुलिस सहायता मिल सके. लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है. इन बूथों पर पुलिस की जगह छिपकलियों ने ले रखी है.

भगवान भरोसे पुलिस सहायता केंद्र

भोपाल में बनी पुलिस चौकियों और सहायता केंद्रों में पूरे टाइम ताला लटकता रहता है. वहीं इनकी स्थिति भी बड़ी दयनीय है. यहां कोई भी पुलिस वाला मौजूद नहीं रहता है और यहां पुलिस कर्मियों के बैठने तक की उचित व्यवस्था तक नहीं है. समाजसेवी सऊद सिद्दीकी ने बताया, "चौकियों में बैठने की व्यवस्था तो दूर की बात है. यहां खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरा परिसर में गंदगी से अटा पड़ा है. अगर लोग शिकायत कराने पहुंच भी जाएं, तो वहां मौके पर कोई नहीं मिलता है. भगवान भरोसे चल रहे है पुलिस सहायता केंद्र."

चौकियों पर नहीं है बुनियादी सुविधाएं

आम नागरिक अमित दुबे कहते हैं, " जो सहायता केंद्र संचालित भी हो रहे हैं, वहां शौचालयों की हालत बेहद खराब है. कहीं तो पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं. जर्जर फर्नीचर और जंग लगे दरवाजे इन केंद्रों की बदहाली को साफ बयां करते हैं. इन हालातों का सीधा असर पुलिस की कार्यप्रणाली और पुलिस प्रशासन की छवि पर भी पड़ रहा है."

dilapidated police help center mp
जर्जर पुलिस सहायता केंद्र (ETV Bharat)

समय-समय पर पुलिस बूथों पर होती है साफ-सफाई

डीसीपी श्रद्धा तिवारी ने कहा, "पुलिस के पास जो भी चौकियां स्वीकृत हैं. अगर वह जमीन पुलिस के नाम पर आवंटित है, तो उसमें निर्माण कार्य होता है. बाकी चौकियां जो अस्थाई रूप से बनाई गई हैं. उनमें समय समय और साफ सफाई की व्यवस्था की जाती है, जो भूमि पुलिस के पास अधिकृत है समय-समय पर हम उसका रिनोवेशन निर्माण कार्य करवाते हैं."

संपादक की पसंद

