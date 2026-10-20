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भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर नहीं होंगे धरना-प्रदर्शन, पुलिस ने लगाया बैन, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर धरना-प्रदर्शन पर बैन ( ETV BHARAT )

भोपाल : राजधानी भोपाल के बीचोंबीच स्थित रोशनपुरा चौराहे पर अब अगले दो महीने तक धरना-प्रदर्शन, आंदोलन और पुतला दहन नहीं किया जा सकेगा. भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. यह फैसला धरना-प्रदर्शन के दौरान लगने वाले जाम और आम नागरिकों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए लिया गया है. इस बारे में भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने आदेश जारी कर दिया है.

भोपाल का रोशनपुरा चौराहा सबसे हॉट स्पॉट