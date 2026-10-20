भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर नहीं होंगे धरना-प्रदर्शन, पुलिस ने लगाया बैन, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट स्थित रोशनपुरा चौराहे पर ट्रैफिक जाम से बचाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने धारा 163 लगाई. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 7:41 AM IST
भोपाल : राजधानी भोपाल के बीचोंबीच स्थित रोशनपुरा चौराहे पर अब अगले दो महीने तक धरना-प्रदर्शन, आंदोलन और पुतला दहन नहीं किया जा सकेगा. भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. यह फैसला धरना-प्रदर्शन के दौरान लगने वाले जाम और आम नागरिकों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए लिया गया है. इस बारे में भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने आदेश जारी कर दिया है.
भोपाल का रोशनपुरा चौराहा सबसे हॉट स्पॉट
रोशनपुरा चौराहा राजधानी के प्रमुख और व्यस्त मार्गों में शामिल है. यहां से राजभवन, हमीदिया अस्पताल और गांधी मेडिकल कॉलेज सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंचने के लिए यातायात गुजरता है. ऐसे में चौराहे पर धरना-प्रदर्शन होने से यातायात प्रभावित होने और लोगों को परेशानी का सामना करने की आशंका रहती है. पुलिस कमिश्नरेट के आदेश के मुताबिक "प्रतिबंधित अवधि के दौरान रोशनपुरा चौराहे पर धरना-प्रदर्शन, आंदोलन और पुतला दहन जैसी गतिविधियों पर रोक रहेगी."
इमरजेंसी सेवाओं के लिए निर्बाध आवागमन
प्रशासन का उद्देश्य इस मार्ग पर यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखना और आम लोगों की आवाजाही को बाधित होने से बचाना है. एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं के वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना भी प्रमुख वजह है. धरना-प्रदर्शन के कारण सड़क पर जाम लगने से आपातकालीन वाहनों को निकलने में परेशानी होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए रोशनपुरा चौराहे को प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित किया गया है.
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ट्रैफिक स्मूथ रखना पुलिस की जिम्मेदारी
पुलिस कमिश्नर संजय कुमार का कहना है "प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था बनाए रखना और आम नागरिकों को परेशानी से बचाना जरूरी है." अब आदेश के बाद रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन करने वाले संगठनों और राजनीतिक दलों को अपनी गतिविधियों के लिए वैकल्पिक स्थान का रुख करना पड़ सकता है.