केयरटेकर निकली लूट की मास्टरमाइंड, बुजुर्ग दंपति के घर भेजे गुंडे, हथौड़े से वार
भोपाल में बुजुर्ग दंपति के घर दिनदहाड़े लूट की कोशिश, केयरटेकर ने रची थी साजिश, पुलिस ने किया गिरफ्तार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 8:53 AM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल के अवधपुरी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को बुजुर्ग दंपति के घर दिनदहाड़े लूट की कोशिश से सनसनी फैल गई. बताया जा रहा है कि तीन से चार बदमाश घर में घुसे और बुजुर्ग दंपति को निशाना बनाने का प्रयास किया. विरोध करने पर बदमाशों ने बुजुर्ग व्यक्ति पर हथौड़े से हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि, लूट की साजिश केयरटेकर ने रची थी. पुलिस ने उसे हिरासत मे ले लिया है.
केयरटेकर ने रची थी लूट की साजिश
वारदात के दौरान बुजुर्ग दंपति की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचने लगे. लोगों की भीड़ जुटती देख बदमाश लूट की वारदात को अंजाम दिए बिना ही मौके से भाग निकले. घटना की सूचना मिलते ही अवधपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.
केयरटेकर से पूछताछ में खुलासा
डीसीपी विकास शहवाल ने बताया कि, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बुजुर्ग दंपति के घर पर काम करने वाली महिला केयरटेकर ने कथित तौर पर लूट की साजिश रची थी. पुलिस ने केयरटेकर को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने वारदात की योजना बनाना कुबूल कर ली. जांच में सामने आया है की केयरटेकर को घर की दिनचर्या और बुजुर्ग दंपति से जुड़ी कई जानकारियां थीं. इन्हीं जानकारियों के आधार पर उसने बदमाशों के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई.''
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बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस
बुजुर्ग पर हथौड़े से किए गए हमले के बाद पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वारदात के पीछे कितने लोग शामिल थे और केयरटेकर की भूमिका क्या थी. अवधपुरी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. पुलिस ने केयरटेकर को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.