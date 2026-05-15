भोपाल में पुलिस का सख्त पहरा, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई जुमे की नमाज
हिंदू युवती के साथ पकड़े गए मुस्लिम युवक से मारपीट का मामला, मुस्लिम समाज ने दी थी प्रदर्शन की चेतावनी आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 8:59 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल में मुस्लिम युवक की पिटाई से उपजे विवाद के बाद पहले जुमे की नमाज शांतिपूर्ण संपन्न हुई. विरोध प्रदर्शन की चेतावनी के मद्देनजर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात कर बैरिकेड्स लगा दिए गए थे. पुराने शहर में भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई थी. पुराने शहर में करीब 800 जवानों को तैनात किया गया था और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सीसीटीवी से निगरानी की जा रही थी.
भोपाल में पुलिस का सख्त पहरा
भोपाल के गोविंदपुरा की एक होटल में हिंदू युवती के साथ पकड़ाएं मुस्लिम युवक की बेरहमी से पिटाई कर मुंह पर गोबर पोत दिया गया था. मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया था कि इस दौरान धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई गई. इसी के बाद से मुस्लिम समुदाय ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय सहित पुराने शहर के इलाकों में प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की थी. इस दौरान प्रशासन से मांग करते हुए कहा गया था कि अगर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो जुमे के दिन बड़ा आंदोलन किया जाएगा. नमाज के बाद प्रदर्शन करने की चेतावनी के चलते पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था.
विरोध प्रदर्शन ना करने की अपील
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसके बाद शहर काजी ने किसी भी तरह का आंदोलन करने से मना कर दिया था. उन्होंने लोगों से अपील की थी कि लोग नमाज के लिए मस्जिद आएं और नमाज पढ़ने के बाद शांतिपूर्ण लौट जाएं. हालांकि, शहर काजी की अपील के बाद भी पुलिस अलर्ट रही, जुमे के दिन सुबह से पुलिस पुराने शहर में अलर्ट नजर आई.
पुलिस की सक्रियता के बीच शांति से नमाज
भोपाल की ताजुल मस्जिद, मोती मस्जिद के साथ इकबाल मैदान के आसपास पुलिस का कड़ा पहरा रहा. नमाज के दौरान ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की गई. स्थिति को देखते हुए डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी सहित कई थानों के टीआई क्यूआरएफ सहित 800 पुलिस कर्मियों का दल तैनात किया गया. पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की गई. नमाज के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था भी सख्त रही. साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर भी नजर रखी गई. पुलिस की सक्रियता के बीच शांति से नमाज संपन्न हुई.
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एसीपी चंद्रशेखर पांडे ने बताया, "जुमे को लेकर पुराने शहर में पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की थी, ट्रैफिक को लेकर भी बैरिकेडिंग की गई. स्थिति को देखते हुए पुलिस अलर्ट रही और क्यूआरएफ के साथ पुलिस और ट्रैफिक बल को तैनात किया गय. सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न हुई, कहीं कोई प्रदर्शन या नारेबाजी नहीं की गई."