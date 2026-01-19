भोपाल पुलिस की सक्रियता से पार्किंग विवाद को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश नाकाम
राजधानी भोपाल में रात्रि के समय वाहन पार्क करने के विवाद और अड़ीबाजी में 5 लोग गिरफ्तार. दोनों पक्षों के खिलाफ जांच जारी.
Published : January 19, 2026 at 5:13 PM IST
भोपाल : राजधानी के कमला नगर पुलिस थाना क्षेत्र के कल्पना नगर में पार्किंग के विवाद में दो पक्षों के बीच तनातनी हो गई. इस दौरान एक पक्ष ने अड़ीबाजी कर दूसरे पक्ष से रुपये ऐंठने की कोशिश की. पुलिस के पास मारपीट और अड़ीबाजी की शिकायत पहुंची. इसी दौरान एक पक्ष ने मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाकर मामले को संभाल लिया.
पार्किंग के दौरान अड़ीबाजी और मारपीट
मामला 15 जनवरी की रात का है. कल्पना नगर निवासी विजय ने पुलिस को दी शिकायत में बताया "वह टूर एंड ट्रैवल्स का काम करता है. घटना के समय वह इंद्रपुरी स्थित अपने किराए के मकान के सामने गाड़ी पार्क कर रहा था, तभी वहां एक ऑटो आकर रुका. ऑटो चालक और उसमें सवार तीन अन्य लोग उससे जबरन गाड़ी हटाने को कहने लगे." आरोप है कि उससे पैसों की मांग की गई. इनकार किया तो आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी.
रात में रहवासियों में फैली दहशत
रात के दौरान पार्किंग विवाद के दौरान मारपीट की घटना से रहवासियों में दहशत फैल गई. रहवासियों ने पुलिस से मांग की है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जो शांति भंग करने का प्रयास करते हैं. इसके अलावा पुलिस को रात्रिकालीन गश्त भी तेज करनी चाहिए.
पीड़ित की शिकायत पर 5 लोग गिरफ्तार
विजय ने मारपीट का भी आरोप लगाया है. पीड़ित विजय का कहना है "उसे बचाने आया उसके भाई विनीत से भी मारपीट की गई. एक युवती को भी इस दौरान चोटें आईं." पुलिस ने इस मामले में मारपीट, अड़ीबाजी समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया.
एसीपी अदिति बी. सक्सेना का कहना है "वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है. मामले को किसी भी तरह से सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश को गंभीरता से लिया जा रहा है. हर स्तर पर इसकी जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा, उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा."