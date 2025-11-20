ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में पर्यटन व धार्मिक स्थलों की सैर करें हेलीकॉप्टर से, देखें- टाइमिंग और किराया

मध्य प्रदेश में पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा की शुरुआत ( ETV BHARAT )

पायलट जंगवीर सिंह चौहान ने बताया "ये हेलीकॉप्टर आधुनिक इक्विपमेंट से लैस है, जो बादलों में बारिश में, लो विजिबिलिटी में भी फ्लाई कर सकता है. इसको उड़ाने के लिए दो पायलट की आवश्यकता होती है. इसलिए हम इसमें दो पायलट आए हैं. ये 6 सीटर पैसेंजर लेकर जा सकता है. मेरे को लगभग 36 साल से ज्यादा का अनुभव है. मिलिट्री में भी मैंने कोस्ट गार्ड सर्विस दी है. लगभग 36 वर्ष से ऊपर का मुझे अनुभव हो गया है."

पायलट जंगवीर सिंह चौहान ने बताया "पर्यटन के लिए ज्यादा बेहतर सुविधा रहेगी. पर्यटन को लेकर आने वाले समय में अपार संभावनाएं हैं. विदेशों में हर जगह हिंदुस्तान में लोगों के मन में धारणाएं हैं कि अमीर आदमी ही हेलीकॉप्टर में जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है. अभी छोटे रूप में टिकट लगेगा तो इसमें हर आदमी जा सकता है. ये हेलीकॉप्टर लगभग 100 करोड़ रुपये में आता है. यह ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है, बहुत तेजी से जाता है. लगभग ढाई सौ से 300 किलोमीटर की रफ्तार से यह जा सकता है."

मध्य प्रदेश में पर्यटन व धार्मिक स्थलों की सैर करें हेलीकॉप्टर से (ETV BHARAT)

मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई में पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा की शुरुआत होने से क्षेत्र में खुशी की लहर है. पीएमश्री पर्यटन हेलीकॉप्टर में सेवा देने वाले पायलट जंगवीर सिंह चौहान ने बताया "गुरुवार सुबह 10:15 पर भोपाल से उड़ान भरी. 25 से 30 मिनट में कार्यक्रम स्थल मढ़ई में लैंडिंग की है. विजिबिलिटी खराब होने के कारण हमें 5 मिनट लगभग अतिरिक्त समय लगा है. ऐसी एकमात्र सुविधा मैंने मध्य प्रदेश में देखी, जो बहुत अच्छी है."

नर्मदापुरम/उज्जैन/मंडला: मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा की शुरुआत हुई. इस हवाई सेवा के माध्यम से पर्यटक टाइगर रिजर्व कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अलावा अमरकंटक और उज्जैन-ओंकारेश्वर हेलिकॉप्टर से जा सकेंगे. ये सेवा सप्ताह में 5 दिन मिलेगी.

हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग इटली की है. यह अगस्ता वेस्टलैंड 109 पावर हेलीकॉप्टर है. बिहार चुनाव में कम से कम 20 से 25 हेलीकॉप्टर यही थे. इस हेलीकॉप्टर से ₹5000 में पचमढ़ी से भोपाल और ₹4000 में मढ़ई से भोपाल का सफर पूरा होगा. वहीं पचमढ़ी से मढ़ई का ₹3000 किराया लगेगा. हफ्ते में 5 दिन मिलने वाली हेलीकॉप्टर सेवा से पर्यटकों को पचमढ़ी से भोपाल का सफर की सुविधा मिलेगी.

भोपाल से पचमढ़ी हवा में करें सैर

हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन करने वाली Flyola ग्रुप कंपनी ने हेलीकॉप्टर परिवहन का शेड्यूल और किराया सूची जारी की है, जो सुबह 10 बजे भोपाल एयरपोर्ट से उड़ेगा और 10.40 पर मढ़ई पहुंचेगा. 15 मिनट लोकल भ्रमण के बाद 11.20 बजे मढ़ई से हेलीकॉप्टर पचमढ़ी के लिए उड़ेगा, जो 11:40 पर पचमढ़ी पहुंचेगा. पर्यटकों को पचमढ़ी की वादियों का दीदार 20 मिनट की लोकल राइड से कराया जाएगा.

जबलपुर-कान्हा-बांधवगढ़ सहित प्रमुख स्थलों तक हवाई सेवा (ETV BHARAT)

हेलीकॉप्टर में उड़ने के लिए कैसे कराएं बुकिंग

पर्यटकों के लिए शुरू हुई सेवा को लेकर प्रारंभिक तौर पर कंपनी ने वेबसाइट के माध्यम से टिकट बुक करने की बात कही है. इसके लिए पर्यटकों को ऑनलाइन बुकिंग https://www.flyola.in, https://air.irctc.co.in/flyola और https://transbharat.in पर जाकर करना होगा.

मिनटों में पहुंचें महाकालेश्वर से ओंकारेश्वर (ETV BHARAT)

मिनटों में पहुंचें महाकालेश्वर से ओंकारेश्वर

पीएमश्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा आसान हुई. मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा 3 सेक्टरों में पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा संचालन शुरू किया गया है. उज्जैन से इंदौर जाने के लिए उड़ान दोपहर 12:25 पर रहेगी, जोकि 12:45 पर इंदौर पहुंचाएगी. किराया 5000 रहेगा. इंदौर से उज्जैन वापसी के लिए दोपहर 12 बजे जो 12:20 पर उज्जैन लाएगी. उज्जैन से ओंकारेश्वर के लिए सुबह 08:25 पर उड़ान रहेगी जो 09:05 पर उतारेगी, किराया 6500 रहेगा.

ओंकारेश्वर से इंदौर होते हुए उज्जैन पहुंचें

वापसी में दर्शनार्थियों को उज्जैन के लिए दो उड़ान मिलेंगी. एक उड़ान 11:30 पर और दूसरी 03:30 पर ओंकारेश्वर से उड़ान होगी, जो इंदौर रुकते हुए उज्जैन आएगी. इंदौर तक 5500 ही देना होंगे. यहां सिर्फ उज्जैन से इंदौर जाने के लिए कोई उड़ान नहीं मिलेगी. यहां आपको 3 दिन में सीधा उज्जैन से ओंकारेश्वर के लिए सुबह 08:25 से 09:05 तक सेवा, किराया 6500 रुपये है. वापसी में ओंकारेश्वर से इंदौर 11:30 पर, 03:30 पर मिलेगी. यही आपकों उज्जैन लाएगी.

जबलपुर-कान्हा-बांधवगढ़ सहित प्रमुख स्थलों तक हवाई सेवा

वाइल्डलाइफ़ सेक्टर में जबलपुर को कान्हा और बांधवगढ़ और से जोड़ा गया है. इनमें जबलपुर से मैहर की उड़ान का किराया ₹5,000, मैहर से चित्रकूट ₹2,500, जबलपुर से कान्हा ₹6,250, बांधवगढ़ ₹3,750 तथा अमरकंटक के लिए एक घंटे की उड़ान का किराया ₹5,000 होगा. सेवा की शुरूआत जबलपुर से की गई. हेलीकॉप्टर प्रातः 10 बजे जबलपुर एयरपोर्ट से भेड़ाघाट हेलीपेड के लिए उड़ान भरकर 10:20 मिनट पर पहुंचेगा.

जबलपुर से पीएमश्री पर्यटन हेलीकॉप्टर की टाइमिंग

भेड़ाघाट से 10:30 मिनट पर रवाना होकर 11:15 बजे बांधवगढ़ के गुरूवाही हेलीपेड पर लैंड करेगा. यहां 20 मिनट की बांधवगढ़ जॉय राइड कर 11:45 बजे वापस गुरूवाही हेलीपेड पहुंचेगा. गुरूवाही हेलीपेड से हेलीकॉप्टर पुनः कान्हा नेशनल पार्क के लिए 12:05 बजे उड़ान भरेगा तथा 12:35 बजे मंडला एयरस्ट्रिप पर लैंड करेगा. यहां 20 मिनट की कान्हा जॉय राइड के बाद अपरान्ह 1:05 बजे वापस मंडला एयरस्ट्रिप पर पहुंचेगा.

वापस कान्हा से 1:15 बजे गुरूवाही हेलीपेड के लिए रवाना होगा. यहां 1:45 बजे पहुंचकर पुनः 1:55 बजे जबलपुर के लिए प्रस्थान करेगा.