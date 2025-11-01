ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ, टूरिस्टों को मिलेगा खास पैकेज

मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश में पीएम श्री हवाई पर्यटन सेवा का हुआ शुभारंभ. केंद्रीय उड्डयन मंत्री रहे मौजूद.

PM SHRI AIR TOURISM SERVICE MP
मध्य प्रदेश में पीएम श्री हवाई पर्यटन सेवा का शुभारंभ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 8:44 PM IST

|

Updated : November 1, 2025 at 9:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक नवंबर 2025 को प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के साथ केंद्रीय उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने हरी झंडी दिखाकर इस सेवा का शुभारंभ किया. इंट्रा स्टेट कनेक्टिविटी और एयर एंबुलेंस शुरू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है.

इसके जरिए अब पर्यटक हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुदूर इलाकों में स्थित अध्यात्मिक और धार्मिक यात्राओं के साथ वन्यजीव अभ्यारण्य का आनंद ले सकेंगे. इससे उनके समय की बचत होगी और यात्रा का आनंद दोगुना हो जाएगा. इसमें पर्यटकों को जाने से लेकर वापसी तक का पैकेज दिया जाएगा. जिसमें पर्यटकों के ठहरने, लोकल ट्रांसपोर्ट, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के साथ गाइड की सुविधा भी मिलेगी.

उज्जैन में एयरपोर्ट, रीवा से इंदौर की दूरी 90 मिनट

पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा के साथ केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू की मौजूदगी में उज्जैन में एयरपोर्ट बनाने का एमओयू भी केंद्र और राज्य सरकार के बीच किया गया. इसके साथ ही रीवा से दिल्ली के लिए फ्लाइट सेवा शुरू की जा रही है. इसके लिए अलायंस एयर और केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय के बीच अनुबंध किया गया. वहीं रीवा से इंदौर के बीच भी नई फ्लाइट सेवा शुरू की जा रही है. इसके लिए इंडिगो एयरलाइंस के साथ अनुबंध किया गया है. इसके शुरू होने से रीवा और इंदौर के बीच की दूरी 90 मिनट में तय हो सकेगी.

MADHYA PRADESH FOUNDATION DAY 2025
मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा (ETV Bharat)

इन क्षेत्रों में शुरू होगी पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा

सेक्टर - 1

  • इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू, महेश्वर और मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र शामिल रहेगा.

सेक्टर - 2

  • भोपाल, पचमढ़ी, सांची और ओरछा के साथ सेंट्रल मध्य प्रदेश का हिस्सा शामिल रहेगा.

सेक्टर - 3

  • जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, खजुराहो और चित्रकूट के साथ पूर्वी मध्य प्रदेश का हिस्सा शामिल रहेगा.
PM SHRI HELICOPTER TOURISM SERVICE
उज्जैन में एयरपोर्ट, रीवा से इंदौर की दूरी 90 मिनट (ETV Bharat)

'देश में हर 45 दिन में खुल रहा नया एयरपोर्ट'

केंद्रीय उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने कहा कि "देश का उड्डयन विभाग 10 से 12 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रहा है. यह विश्व में तीसरे नंबर पर विमानन सेवाएं देने वाला देश है. नायडू ने बताया कि साल 2014 तक देश में केवल 74 एयरपोर्ट थे लेकिन अब 164 हो गए हैं. यानि 11 सालों में 90 एयरपोर्ट बने हैं. विश्व में किसी भी देश में इतनी तेजी से एयरपोर्ट का विकस नहीं हुआ. लेकिन भारत में हर 45 दिन में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है."

'1700 नए एयरक्रॉफ्ट के ऑर्डर'

केंद्रीय उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने बताया कि "एयरपोर्ट ऐसा क्षेत्र है, जो केवल यहां से वहां जाने की सुविधा ही नहीं देता, बल्कि यह रोजगार, शिक्षा, एग्रीकल्चर समेत अन्य सुविधाओं को भी बढ़ावा देता है. इससे एक कॉमर्शियल जोन तैयार होता है. मतलब देश में यदि 90 नए एयरपोर्ट बनाए गए तो इनसे रोजगार भी बढ़ा है. हर एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए 20 लोगों की जरुरत होती है, वहीं इससे 100 लोगों को अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार मिलता है.

अभी भारत में 800 एयरक्राफ्ट हैं. 1700 नए एयरक्रॉफ्ट के लिए विभिन्न एयरलाइंस ने ऑर्डर किया है. जो जल्द ही उतरेंगे. इनके शुरू होने से एविऐशन इंडस्ट्री में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा."

Last Updated : November 1, 2025 at 9:51 PM IST

TAGGED:

PM SHRI TOURISM HELICOPTER SERVICE
MADHYA PRADESH FOUNDATION DAY 2025
MOHAN YADAV HELICOPTER SERVICE
BHOPAL NEWS
PM SHRI AIR TOURISM SERVICE MP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कांग्रेस भी करेगी SIR सर्वे, कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को दिया टास्क, घर-घर जाकर भरेंगे फॉर्म

बाबा बागेश्वर की पदयात्रा को मुस्लिम समुदाय का सपोर्ट, दिल्ली से वृंदावन धाम तक साथ चलेंगे

छिंदवाड़ा में मकान और कचरा कलेक्शन टैक्स बढ़ा, बिना सुविधाओं के टैक्स लेने का आरोप

उज्जैन की सुपर टैलेंटेड गर्ल नियति का दिमाग कैलकुलेटर से फास्ट, 5 साल में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.