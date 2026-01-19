ETV Bharat / state

भोपाल में PM आवास बने हितग्राहियों के सिरदर्द, लोन की किश्त और किराये का टेंशन

भोपाल में प्रधानमंत्री आवास बने हितग्राहियों के लिए सिरदर्द ( ETV BHARAT )

भोपाल : गरीबों को पक्की छत देने के उद्देश्य से भोपाल में वर्ष 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अभी भी अधूरी है. भोपाल में हितग्राही घर की चाबी का इंतजार करते-करते थक गए हैं. हितग्राहियों का कहना है कि वर्षों पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली थी और तय नियमों के अनुसार किस्तों में अपनी हिस्सेदारी की राशि भी जमा कर दी. इसके बावजूद उन्हें आज तक मकान का कब्जा नहीं मिल पाया.

ईटीवी भारत ने राजधानी भोपाल में 3 जगहों पर चल रहे प्रोजेक्ट्स की हकीकत मौके पर जाकर देखी तो हितग्राहियों की शिकायतें सही मिली.

नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी (ETV BHARAT)

अधिकांश प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य अधूरा

लंबे समय से पक्के घर का सपना देखने वाले गरीब परिवारों की उम्मीदें टूटती नजर आ रही हैं. हितग्राहियों का दर्द है कि PM आवास के लिए लोन लिया है, EMI भी चुका रहे हैं और मजबूरी में किराए के मकान में भी रह रहे हैं. मौके पर कई परियोजनाओं का आज भी निर्माण कार्य अधूरा है. कहीं बिल्डिंग खड़ी है लेकिन बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, तो कहीं काम पूरी तरह ठप पड़ा है.

टारगेट का आधा काम भी नहीं हुआ

भोपाल नगर निगम को 9 साल में साढ़े 11 हजार मकान बनाकर लोगों को देने थे, लेकिन महज साढ़े 6 हजार ही आवास बन पाए हैं. नगर निगम ने केंद्र की हाउस फॉर ऑल योजना के तहत 21 प्रोजेक्ट शुरू किए थे. 40 फीसदी प्रोजेक्ट काम शुरू होने के बाद अटक कर बंद हो गए, जो चल रहे हैं, वे भी बेहद धीमे हैं. नगर निगम के अनुसार 21 प्रोजेक्ट में तय 11,457 फ्लैट्स में से 6573 ही बन सके हैं.