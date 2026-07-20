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भोपाल में इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू, यात्रियों को अभी करना होगा थोड़ा इंतजार

राजधानी भोपाल में बैरागढ़ से तीन रूट पर दौड़ी हाईटेक इलेक्ट्रिक बसें. अगस्त के पहले सप्ताह से यात्री भी सफर कर सकेंगे.

Bhopal e buses Trial
भोपाल में इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 7:20 PM IST

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भोपाल : राजधानी भोपाल में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. पीएम ई-बस सेवा के तहत सोमवार से इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू हो गया. फिलहाल यह ट्रायल 5 दिन तक चलेगा. इस दौरान बसों में आम यात्रियों को सफर की अनुमति नहीं है. ट्रायल सफल रहने पर अगस्त के पहले सप्ताह से बसों का नियमित संचालन शुरू कर दिया जाएगा.

ट्रायल सफल रहने पर नियमित संचालन

भोपाल में ई-बस पीएम बस सेवा की सौगात भोपाल नगर निगम को मिल गयी है. अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन पहले चरण में तीन प्रमुख रूटों पर शुरू हुआ. इस दौरान बस के संचालन, तकनीकी क्षमता, चार्जिंग व्यवस्था और यातायात के अनुरूप प्रदर्शन का परीक्षण किया जा रहा है. ट्रायल के दौरान बसों का संचालन दो शिफ्टों में किया जा रहा है. पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक है.

भोपाल महापौर मालती राय (ETV BHARAT)

ट्रायल के अनुभव साझा करेंगे पार्षद

ट्रायल के दौरान बसें बैरागढ़ डिपो से पुराने भोपाल, बोर्ड ऑफिस, भोपाल रेलवे स्टेशन (प्लेटफॉर्म नंबर-1) और कोलार के बैरागढ़-चीचली रूट तक चलाई जा रही हैं. अधिकारियों द्वारा इन मार्गों पर ट्रैफिक दबाव, रूट की व्यवहारिकता और संचालन संबंधी तकनीकी पहलुओं का आकलन किया जा रहा है. ये ट्रायल रन है, इसलिए आम यात्रियों को बसों में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई है. महापौर मालती राय और निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने भोपाल के पार्षदों को बसों में बैठाकर ट्रायल का अनुभव कराया, ताकि उनके सुझाव भी लिए जा सकें.

Bhopal e buses Trial
भोपाल में बैरागढ़ से तीन रूट पर दौड़ी हाईटेक इलेक्ट्रिक बसें (ETV BHARAT)

भोपाल में कुल 41 बसें चलेंगी

महापौर मालती राय ने कहा "हर बस में 7 कैमरे लगाए गए हैं. इसके साथ ही इसमें हाइड्रोलिक मशीन भी लगाई गई है, ताकि दिव्यांगजन आसानी से बस में सवार हो सकें. महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित सीट निर्धारित की गयी हैं. इसमें केवल महिलाएं ही बैठेंगी." रविवार को जगदीशपुर में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इन्हीं इलेक्ट्रिक बसों में सफर किया था. अधिकारियों के मुताबिक भोपाल में अब तक 21 इलेक्ट्रिक बसें पहुंच चुकी हैं, जबकि अगले 10 से 12 दिनों में 20 और बसें शहर में पहुंच जाएंगी. इसके बाद राजधानी में कुल 41 इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा तैयार हो जाएगा.

बैरागढ़ डिपो में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर

बसों के संचालन के लिए बैरागढ़ स्थित डिपो में आधुनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है. यहां 11 फास्ट चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए गए हैं, जिससे बसों को नियमित संचालन के दौरान चार्जिंग में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. बसों में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए सीसीटीवी, पैनिक बटन, स्टॉप बटन, जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम तथा दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए हाइड्रोलिक रैंप जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं. बसें लगभग 30 मिनट में चार्ज होकर करीब 250 किलोमीटर तक का सफर तय करने में सक्षम हैं.

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