ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के 6 शहरों में फर्राटा भरने आई AC इलेक्ट्रिक बसें, रूट और किराया फिक्स

इंदौर में अगले माह से इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी. इंदौर के बाद भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन व सागर में भी इलेक्ट्रिक बसें उतरेंगी.

Madhya Pradesh PM eBuses
मध्य प्रदेश के 6 शहरों में फर्राटा भरने को तैयार इलेक्ट्रिक बसें (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 5:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल : मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में परिवहन क्रांति आने वाली है. प्रदेश के बड़े शहरों में पीएम-ई बसें अगले कुछ माह से दौड़ने वाली हैं. योजना के मुताबिक पहले स्टेप में इंदौर, भोपाल, जबलपुर में पीएम-ई बसें चलेंगी. इसके बाद दूसरे स्टेप में ग्वालियर, सागर और उज्जैन में पीएम-ई बसें सेवा शुरू की जाएंगी. ये बेहद अत्याधुनिक बसें हैं. फुल एसी हैं और ये बसें 25 सीटर हैं. इन शहरों में बसों के रूट और किराया भी फिक्स कर दिया गया है.

सबसे पहले इंदौर में उतरेंगी इलेक्ट्रिक बसें

एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए सबसे पहले इंदौर शहर को चुना गया है. संभावना है कि अगले माह से इंदौर में ये इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ेंगी. इंदौर के 8 रूटों पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी. इंदौर में 150 बसें सड़क पर उतरेंगी. इसके बाद नंबर आता है राजधानी भोपाल का. भोपाल के 10 रूटों पर 100 और जबलपुर में 100 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी. मध्य प्रदेश में के इन शहरों में कुल कुल 582 ई-बसें चलेंगी. इसके बाद इनकी संख्या बढ़ाने की योजना है. बसों के संचालन की जिम्मेदारी ग्रीन सेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है. ये कंपनी बसों के ड्राइवर, कंडक्टर के साथ ही बसों के देखरेख का जिम्मा संभालेगी.

प्रदेश के 6 शहरों में बनेंगे बस डिपो

इन बसों को चलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कंपनी को सब्सिडी देगी. इसके लिए बाकायदा 6 शहरों में डिपो बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है. भोपाल के बैरागढ़ और कस्तूरबा नगर में डिपो बनेंगे. इंदौर के नायता मुंडला और चंदन नगर में भी दो डिपो तैयार किए जाएंगे. ग्वालियर, उज्जैन और सागर के साथ ही जबलपुर में एक-एक डिपो बनाए जाएंगे. डिपो के अलावा बसों को चार्ड करने के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे. इन स्टेशनों पर 24 घंटे बिजली सप्लाई होगी.

किराया भी तय, शुरुआत के 5 किमी के साढ़े 7 रुपये

सूत्रों के अनुसार इन बसों का किराया भी तय कर लिया गया है. शुरुआत में यात्रियों से डेढ़ रुपए प्रति किलोमीटर की दर से किराया लिया जाएगा. अगर कोई यात्री 5 किमी बस की सवारी करेगा तो उसे साढ़े 7 रुपये देने होंगे. किराये में अभी हेरफेर हो सकता है. सूत्र बताते हैं अगर ई-बसों को चलाने की ये प्लानिंग सफल होती है तो फिर अन्य शहरों और दो शहरों के बीच भी इसी प्रकार की बसें दौड़ेंगी.

मुख्यमंत्री के सामने अफसरों ने दिया प्रेजेंटेशन

कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक हुई थी. मीटिंग में प्रदेश की नई परिवहन व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे. अफसरों ने मीटिंग में एक प्रेजेंटेशन भी दिया था. इसमें बताया गया था कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना और PM ई-बस सेवा के तहत बसों का संचालन सबसे पहले इंदौर क्षेत्र से शुरू किया जाएगा. इंदौर संभाग के सभी जिले और इंदौर स्थित अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (AICTSL) मिलकर बस संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे.

TAGGED:

INDORE PM EBUSES SERVICES
MP MAJOR CITIES ELECTRIC BUSES
MADHYA PRADESH CITY TRANSPORT
MADHYA PRADESH NEWS
MADHYA PRADESH PM EBUSES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.