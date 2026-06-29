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मध्य प्रदेश के 6 शहरों में फर्राटा भरने आई AC इलेक्ट्रिक बसें, रूट और किराया फिक्स

भोपाल : मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में परिवहन क्रांति आने वाली है. प्रदेश के बड़े शहरों में पीएम-ई बसें अगले कुछ माह से दौड़ने वाली हैं. योजना के मुताबिक पहले स्टेप में इंदौर, भोपाल, जबलपुर में पीएम-ई बसें चलेंगी. इसके बाद दूसरे स्टेप में ग्वालियर, सागर और उज्जैन में पीएम-ई बसें सेवा शुरू की जाएंगी. ये बेहद अत्याधुनिक बसें हैं. फुल एसी हैं और ये बसें 25 सीटर हैं. इन शहरों में बसों के रूट और किराया भी फिक्स कर दिया गया है.

सबसे पहले इंदौर में उतरेंगी इलेक्ट्रिक बसें

एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए सबसे पहले इंदौर शहर को चुना गया है. संभावना है कि अगले माह से इंदौर में ये इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ेंगी. इंदौर के 8 रूटों पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी. इंदौर में 150 बसें सड़क पर उतरेंगी. इसके बाद नंबर आता है राजधानी भोपाल का. भोपाल के 10 रूटों पर 100 और जबलपुर में 100 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी. मध्य प्रदेश में के इन शहरों में कुल कुल 582 ई-बसें चलेंगी. इसके बाद इनकी संख्या बढ़ाने की योजना है. बसों के संचालन की जिम्मेदारी ग्रीन सेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है. ये कंपनी बसों के ड्राइवर, कंडक्टर के साथ ही बसों के देखरेख का जिम्मा संभालेगी.

प्रदेश के 6 शहरों में बनेंगे बस डिपो

इन बसों को चलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कंपनी को सब्सिडी देगी. इसके लिए बाकायदा 6 शहरों में डिपो बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है. भोपाल के बैरागढ़ और कस्तूरबा नगर में डिपो बनेंगे. इंदौर के नायता मुंडला और चंदन नगर में भी दो डिपो तैयार किए जाएंगे. ग्वालियर, उज्जैन और सागर के साथ ही जबलपुर में एक-एक डिपो बनाए जाएंगे. डिपो के अलावा बसों को चार्ड करने के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे. इन स्टेशनों पर 24 घंटे बिजली सप्लाई होगी.