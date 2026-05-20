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फसलों के सर्वे में अब नहीं होगी गड़बड़ी, केंद्रीय मंत्री शिवराज का नया प्लान

फसल सर्वे को लेकर अब खड़े नहीं होंगे सवाल ( Etv Bharat )