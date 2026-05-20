फसलों के सर्वे में अब नहीं होगी गड़बड़ी, केंद्रीय मंत्री शिवराज का नया प्लान
फसल सर्वे को लेकर अब खड़े नहीं होंगे सवाल, केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया सैटेलाइट सर्वे पर जोर, बृजेंद्र पटैरिया की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 8:30 PM IST
भोपाल : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब नुकसान के आंकलन को लेकर सवाल खड़े नहीं होंगे. नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा योजना का पर्याप्त लाभ दिलाने के लिए अब राजस्व विभाग के कर्मचारी सर्वे नहीं करेंगे. इसके लिए सरकार अब तकनीक का सहारा लेने जा रही है. केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी है. केन्द्रीय मंत्री ने कहा, '' अब प्राकृतिक आपदा में खराब होने वाली फसल के नुकसान का आंकलन सेटेलाइट की मदद से किया जाएगा.''
अब इस तरह होगा सर्वे का काम
केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया, '' प्राकृतिक आपदा की वजह से होने वाले नुकसान के बाद मुआवजे को लेकर कई बार सवाल उठते थे. क्रॉस कटिंग एक्सपेरिमेंट से किसान संतुष्ट नहीं होते थे. किसी को कम और किसी को ज्यादा मुआवजा मिलने को लेकर सवाल उठाए जाते थे, इसको देखते हुए अब निर्णय किया गया है कि नुकसान के आंकलन का काम अब रिमोट सेंसिंग के जरिए सेटेलाइट की मदद से किया जाएगा. इसके आधार पर ही मुआवजे की राशि तय होगी. अभी तक मेन्युअली यह काम होता था. इसमें गलती की गुंजाइश होती है और कई बार नियम में भी गड़बड़ी हो सकती थी.''
रिमोट सेंसिंग से होगा सर्वे
केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने आगे कहा, '' रिमोट सेंसिंग आधारित आंकलन में नुकसान और उपज का सटीक आंकलन करने के लिए सेटेलाइट डेटा और ज्यो स्पेसिफिक डाटा का एनालिसिस किया जाता है. मध्यप्रदेश में एग्री जीआईएस प्रणाली लागू है, इसकी मदद से फसल का ऑनलाइन डाटा उपलब्ध हो जाता है.''
खाद की नहीं बढ़ेगी कीमत
केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, '' अंतरराष्ट्रीय संकट की वजह से खाद के दामों में बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन किसानों पर इसका भार नहीं डाला जाएगा. मध्यप्रदेश सहित देश भर के किसानों को डीएपी की 50 किलो की बोरी 1350 रुपए में ही मिलेगी. केन्द्र सरकार ने इसके लिए 3800 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय किया है.
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इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्राकृतिक आपदा की वजह से होने वाले फसल के नुकसान की भरपाई क्लेम के माध्यम से की जाती है. इसके लिए अतिरिक्त राशि की व्यवस्था केन्द्र सरकार द्वारा की गई है. इसके साथ ही फसल बीमा योजना में सर्वे के तरीके को भी बदला गया है.''