दिल्ली के सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर भोपाल में भी प्लानिंग, दफन होंगे विंध्याचल और सतपुड़ा भवन

भोपाल के विधानसभा भवन क्षेत्र का नक्शा बदलने वाला है. यहां से सटी सारी झुग्गी बस्तियों को हटाने की तैयारी.

दिल्ली के सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर भोपाल में भी प्लानिंग (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 7:45 PM IST

3 Min Read
भोपाल : दिल्ली में जिस प्रकार नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा तैयार किया गया है, अब उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी भव्य इमारत बनाने की तैयारी चल रही है. भोपाल में बनने वाले इस सेंट्रल विस्टा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यहां मौजूद 8 झुग्गी बस्तियां हैं. इसके साथ ही विंध्याचल और सतपुड़ा भवन को भी जमींदोज करना होगा.

इससे पहले विधानसभा के आसपास मौजूद झुग्गी बस्तियों के विस्थापन की तैयारी शुरू हो गई है. पहले चरण में भीम नगर, वल्लभ नगर, ओम नगर और पत्रकार भवन के आसपास की झुग्गियों को हटाया जाएगा.

विस्थापन के लिए 8,590 परिवारों की सूची तैयार

अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में यहां प्रमुख 4 झुग्गी बस्तियों को हटाया जाएगा. भीम नगर समेत अन्य झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 8,590 परिवारों को चिह्नित किया गया है. हालांकि अभी इनमें से 7,264 परिवारों ने ही सहमति प्रदान की है और उन्होंने संबंधित दस्तावेज वार्ड कार्यालय में जमा कर दिया है. वहीं जो लोग बच गए हैं, उनके दस्तावेज वार्ड कार्यालय में जमा किए जा रहे हैं. इनको हाउसिंग फॉर ऑल के तहत आवास मुहैया कराया जाएगा.

दफन होंगे विंध्याचल और सतपुड़ा भवन (ETV BHARAT)

800 करोड़ रुपये से तैयार होगा सेंट्रल विस्टा

भोपाल में सेंट्रल विस्टा का निर्माण मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड द्वारा किया जाएगा. इसकी शुरुआती लागत 800 करोड़ रुपये आंकी गई है. यहां करीब 1,56,610 वर्ग मीटर में बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा, जबकि जगह ओपन रहेगी. यहां सतपुड़ा और विंध्याचल भवन में मौजूद दफ्तरों के साथ 117 नए दफ्तर बनाए जाएंगे.

60 साल पुराने सतपुड़ा और विंध्यांचल भवन होंगे जमींदोज

सेंट्रल विस्टा बनाने के लिए सतपुड़ा और विंध्यांचल भवन को भी खाली कराना होगा. करीब 60 साल पुरानी इस इमारत में कई बार आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं. वहीं इमारत भी जर्जर हो रही है. वर्तमान में विंध्यांल और सतपुडा भवन में 46 कार्यालय चल रहे हैं. इसके अलावा आसपास के अन्य सरकारी विभागों के लिए भी सेंट्रल विस्टा में अलग से कार्यालय बनाए जाएंगे.

एक ही फ्लोर में बैठेंगे मंत्री और पीएस

सेंट्रल विस्टा में अभी दो टॉवर बनाए जाएंगे. इसमें ऐसी व्यवस्था होगी कि विभाग के मंत्री और प्रमुख सचिव समेत अन्य सपोर्टिंग स्टाफ एक फ्लोर पर बैठ सकें. अभी भोपाल में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के दफ्तर अलग-अलग हैं. यदि विभाग का एक अधिकारी कहीं और बैठता है तो दूसरा शहर के दूसरे कोने में. लेकिन सेंट्रल विस्टा में ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि विभाग के मंत्री से लेकर अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों और स्टाफ के कार्यालय एक ही फ्लोर पर रहें.

डिस्पेंसरी, बैंक और झूलाघर की व्यवस्था

हाउसिंग बोर्ड के अपर आयुक्त शैलेंद्र वर्मा ने बताया "सेंट्रल विस्टा का निर्माण पर्यावरण के अनुकूल किया जाएगा. जिससे यहां लाइट की अधिक जरुरत न पड़े. बिल्डिंग का तापमान मेंटेन रहे, जिससे एसी व अन्य बिजली उपकरणों की आवश्यकता कम से कम हो. इसके साथ ही यहां रूफ टाप सोलर पैनल से बिजली और रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा. इसके साथ ही परिसर में बैंक, डिस्पेंसरी, पोस्ट आफिस, झूलाघर, कैंटीन और विजिटर रूम भी बनाए जाएंगे."

