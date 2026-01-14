ETV Bharat / state

कांग्रेस के मंच पर MLA बरैया ने SC-ST सांसदों व विधायकों की तुलना जानवरों से की

इस मौके पर मंच से भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा "डिक्लेरेशन 2 आने वाला है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में यह भी हमारी समस्या दूर न कर सके."

कांग्रेस ने डिक्लेरेशन 2 की ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू की है. ड्राफ्टिंग के लिए भोपाल के समन्वय भवन में बैठक की गई. बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद उदित राज, आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया सहित कांग्रेस के विधायक मौजूद थे.

भोपाल : कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है. उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के विधायकों और सांसदों की तुलना जानवरों से की. उन्होंने कहा "एससी-एसटी विधायकों, सांसदों की स्थिति बहुत खराब है. बाबा साहब ने कहा था कि ज्वाइंट इलेक्टोरल में प्रवेश करने के बाद हमारे प्रतिनिधि कैसे हो जाएंगे, उनके मुंह पर जैसे पट्टी बंधी हो, काटने की बात तो छोड़िए वे बोल भी नहीं पाएंगे."

विधायक बरैया ने कहा "संविधान सभा की बैठक में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि हम ऐसे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां राजनीतिक बराबरी तो नाम की होगी, लेकिन आर्थिक और सामाजिक बराबरी नहीं होगी. हमारी दुदर्शा कहां हुई? हम परिस्थितियों के चलते ज्वाइंट इलेक्ट्रोरेट में प्रवेश कर गए. अब कहते हैं कि हमारे विधायक और सांसद बोलते क्यों नहीं हैं. क्योंकि वह ज्वाइंट इलेक्टोरेट से आए हैं. बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके बारे में पहले ही चेता दिया था."

अभी तक नहीं मिली सामाजिक बराबरी

कांग्रेस विधायक बरैया ने कहा "सामाजिक बराबरी और आर्थिक बराबरी हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि धर्म ऊपर पहुंच गया है. धर्म ऊपर होगा तो कैसे सामाजिक बराबरी होगी. बाबा साहब ने कहा था कि मैं मुक्ति का मार्ग दे रहा हूं कि जब धर्म ऊपर हो जाए तो उस धर्म का लात मारकर बाहर निकल जाओ."

मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले- बीजेपी में सभी को बराबरी

कांग्रेस विधायक बरैया के बयान पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "यदि यह उनके दल के अंदर ऐसा हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं. उन्होंने अच्छी बात रखी. मैं उनके दल को लेकर तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे दल के बारे में बता सकता हूं. देश में हमारे दल ने पहली बार आदिवासी बहन को राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाया. यह हमारे दल ने किया है."

मोहन यादव ने कहा "हमारे दल के माध्यम से सभी राज्यपालों में इस बात का ध्यान रखा गया है. सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी इसका उदाहरण हैं. रायपुर में विष्णुदेव साय, उडीसा में मोहन चरण मांझी, इसका उदहारण हैं. यह हमारे दल की विशेषता है."