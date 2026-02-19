ETV Bharat / state

पीपुल्स यूनिवर्सिटी में सायनाइड बम, श्रीलंका के ईस्टर हमले जैसे होंगे विस्फोट, धमकी भरा ईमेल

भोपाल के पीपुल्स यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल, पुलिस ने तुरंत खाली कराया कैंपस, मेल की जांच कर रही पुलिस.

PEOPLES UNIVERSITY BOMB THREAT
पीपुल्स यूनिवर्सिटी में सायनाइड बम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 19, 2026 at 2:32 PM IST

|

Updated : February 19, 2026 at 3:01 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: राजधानी भोपाल स्थित पीपुल्स यूनिवर्सिटी में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब यूनिवर्सिटी के अंदर बम होने का धमकी भरा ईमेल मिला. यह खबर आग की तरह पूरे परिसर में फैल गई. बताया जा रहा है कि तमिलनाडु से यूनिवर्सिटी को एक अज्ञात मेल मिला है. जिसमें यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. ईमेल मिलते ही पुलिस को सूचना दी गई और साथ ही पूरे कैंपस को खाली करवाया गया.

मेल भेजने वाले ने 12:15 पर बम से उड़ाने की धमकी दी थी. हालांकि पुलिस ने चप्पे-चप्पे की तलाशी ली है, कहीं कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. पूरे घटनाक्रम की अब जांच की जा रही है.

पीपुल्स यूनिवर्सिटी में सायनाइड बम की धमकी भरा ईमेल (ETV Bharat)

पीपुल्स यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी

भोपाल के पीपुल्स यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद लोग डर गए. यूनिवर्सिटी के डीन को यह मेल आया, जिसके बाद उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए परिसर को खाली करने के निर्देश दिए. पुलिस बम स्क्वॉड टीम के साथ मौके पर पहुंची और बारीकी से जांच की. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि 12:15 पर यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की खबर भेजी गई थी. पूरे परिसर की गहन जांच पड़ताल की गई, लेकिन कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.

BHOPAL PEOPLES CYANIDE POISON BOMB
डीम को मिला धमकी भरा ईमेल (ETV Bharat)

मेल में सायनाइड बम से उड़ाने की धमकी, LTTE संगठन का जिक्र

बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के डीन को आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक संदिग्ध मेल प्राप्त हुआ. जिसमें लिखा था कि "कॉलेज परिसर में सायनाइड वाले बम लगाए गए हैं, जो तय समय 12:15 पर विस्फोट करेंगे. 11 बजे तक डॉक्टर और स्टूडेंट्स को निकाल लें, अगर बम सक्रिया नहीं हुए तो सदस्य कॉलेज के अंदर आकर श्रीलंका के ईस्टर हमले की तरह आत्मघाती ब्लास्ट करेंगे. मेल में धार्मिक नारे का भी उल्लेख किया गया था. साथ ही मेल में प्रतिबंधित संगठन LTTE का भी जिक्र था." ईमेल मिलते ही यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी. सुरक्षा के मद्देनजर परिसर को फौरन खाली कराया गया.

PEOPLES DEAN RECEIVED THREAT EMAIL
धमकी भरे मेल में लिखी गई बातें (ETV Bharat)

ईमेल की हो रही जांच

क्लासरूम, ओपीडी और प्रशासनिक भवनों से छात्रों और स्टाफ को बाहर निकाला गया. मौके पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड ने पहुंचकर जांच शुरू की. संदिग्ध स्थानों की गहन तलाशी ली गई. एसीपी अक्षय चौधरी ने बताया कि "ईमेल की तकनीकी जांच की जा रही है. मेल किस आईडी से भेजा गया और उसका सर्वर लोकेशन क्या है, इसकी पड़ताल साइबर सेल द्वारा की जा रही है. प्रारंभिक जांच में मामला शरारत या फर्जी धमकी का भी हो सकता है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई."

कॉलेज परिसर में अफरा-तफरी का माहौल

धमकी की खबर फैलते ही यूनिवर्सिटी परिसर और आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. छात्रों और अभिभावकों में चिंता देखी गई. हालांकि निर्धारित समय तक किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषी की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

BHOPAL PEOPLES UNIVERSITY BOMB
पुलिस और बम स्क्वॉड टीम कैंपस में मौजूद (ETV Bharat)

यूनिवर्सिटी के कर्मचारी देवेंद्र चौहान ने बताया कि "हमको कहा गया था कि यूनिवर्सिटी के अंदर बम होने की खबर है, इसे तुरंत खाली कर दें. हम लोग तुरंत बाहर आ गए. कहां से किसने मेल किया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है."

Last Updated : February 19, 2026 at 3:01 PM IST

TAGGED:

BHOPAL PEOPLES BOMB ALERT
BHOPAL PEOPLES CYANIDE POISON BOMB
PEOPLES DEAN RECEIVED THREAT EMAIL
LTTE ORGANIZATION BOMB THREAT
PEOPLES UNIVERSITY BOMB THREAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.