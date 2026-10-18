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बैंक के लॉकर से आते हैं मां दुर्गा के जेवरात, सवा किलो सोने से हर दिन होता है मां का श्रृंगार

भोपाल पीपल चौक ( ETV Bharat )

भोपाल: एक ऐसी झांकी जहां मां दुर्गा के स्वरुप को देखने से पहले उनके श्रृंगार से आंखे चौंधिया जाती हैं, मां जगदम्बा का ऐसा भव्य रुप देखने के लिए. इस मंदिर के नाम से लेकर श्रृंगार मान्यता से लेकर दरबार तक सब अनूठा है. और हर हिस्से का एक किस्सा है. आज़ादी के सात साल बाद से भोपाल में स्थापित हो रही पीपल चौक की ये दुर्गा झांकी भोपाल की एतिहासिक झांकियों में शामिल हैं. जिनकी स्थापना का ये 72वां वर्ष है. सवा किलो के सोने से सजी देवी जगदम्बा हर दिन नए सोने के झुमके पहनती हैं. दुर्गात्सव के पहले समिति के लॉकर से उनके जेवरात निकाले जाते हैं. दशहरे के बाद जो फिर लॉकर में रख दिए जाते हैं. सराफा व्यापारियों के सहयोग से ये झांकी सजाई जाती है.

नवरात्र के पहले लॉकर से निकाला जाता है मां का सोना