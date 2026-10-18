बैंक के लॉकर से आते हैं मां दुर्गा के जेवरात, सवा किलो सोने से हर दिन होता है मां का श्रृंगार
भोपाल की 72 साल पुरानी दुर्गा झांकी, हर दिन बदलते हैं मां जगदम्बा के जेवर, सवा किलो सोने से होता से श्रृंगार. रिपोर्ट- शिफाली पांडे
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 10:36 AM IST
भोपाल: एक ऐसी झांकी जहां मां दुर्गा के स्वरुप को देखने से पहले उनके श्रृंगार से आंखे चौंधिया जाती हैं, मां जगदम्बा का ऐसा भव्य रुप देखने के लिए. इस मंदिर के नाम से लेकर श्रृंगार मान्यता से लेकर दरबार तक सब अनूठा है. और हर हिस्से का एक किस्सा है. आज़ादी के सात साल बाद से भोपाल में स्थापित हो रही पीपल चौक की ये दुर्गा झांकी भोपाल की एतिहासिक झांकियों में शामिल हैं. जिनकी स्थापना का ये 72वां वर्ष है. सवा किलो के सोने से सजी देवी जगदम्बा हर दिन नए सोने के झुमके पहनती हैं. दुर्गात्सव के पहले समिति के लॉकर से उनके जेवरात निकाले जाते हैं. दशहरे के बाद जो फिर लॉकर में रख दिए जाते हैं. सराफा व्यापारियों के सहयोग से ये झांकी सजाई जाती है.
नवरात्र के पहले लॉकर से निकाला जाता है मां का सोना
ये मध्य प्रदेश की अकेली झांकी होगी जहां माता का श्रृंगार बैंक के लॉकर से आता है. हर दिन असली सोने के जेवरात मां दुर्गा की प्रतिमा को पहनाए जाते हैं. जिसमें रानी हार के अलावा दो मंगलसूत्र, करधनी, पायल, बिछुआ और कई तरह के झुमके कंगन हैं. समिति के सदस्य केशव कुलवानी बताते हैं, ''हर साल माता जी के श्रृंगार के लिए उनके जेवर लॉकर से निकाले जाते हैं. पूरे नौ दिन उनके श्रृंगार के बाद ये जेवर वापस समिति की ओर से लॉकर में रख दिए जाते हैं. सब मां का दिया है सब मां का है. लेकिन हर दिन हम नए रुप में मां का श्रृंगार करते हैं, उनके जेवर बदलते हैं. कई तरह के झुमके हैं मातारानी के.''
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नाम और इतिहास सब हैरान करने वाला है इस झांकी का
पुराने भोपाल की पीपल चौक में सजी मां दुर्गा की झांकी भोपाल के इतिहास का हिस्सा है. आजादी के सात साल बाद जब भारत बदल रहा था जब दुर्गात्सव की शुरुआती झांकियों में भोपाल में जो गिनती की दो झांकियां सजती थी. उनमें से पहली पीपल चौक की ही झांकी है. पीपल चौक समिति के मौजूदा सदस्य केशव कुलवानी बताते हैं, ''तब उद्धव दास मेहता जी ने ये शुरुआत की थी. अब 72 साल बाद भी ये सिलसिला थमा नहीं है. उसी भव्य रुप से मां दुर्गा की स्थापना यहां हो रही है.''
सवा किलो सोने चांदी के आभूषण पहने हैं मां
पीपल चौक की इस झांकी में पूजन के लिए पहुंचे विदिशा से आए आचार्य अमित नारायण शास्त्री बताते हैं कि, ''सवा किलो सोने से मां का सिंगार किया जाता है. क्विटलों फूलों से झाकी हर दिन नए रुप में सजती है. दिन का श्रृंगार अलग होता है और मां का रात्रिकालीन श्रृंगार अलग होता है. 56 तरह के भोग मां को लगाए जाते हैं.''