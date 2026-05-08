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PC शर्मा का दावा- दतिया कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती करेंगे राज्यसभा चुनाव में वोटिंग

राज्यसभा चुनाव और कोर्ट मामले पर पीसी शर्मा ने कहा "सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दे दी है और कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि राजेंद्र भारती की जीत होगी. बीजेपी चाहती थी कि वे वोटिंग न कर पाएं, लेकिन अब वे राज्यसभा चुनाव में मतदान करेंगे." नेताओं की नाराजगी और गुटबाजी के सवाल पर शर्मा ने कहा "पूरी कांग्रेस एकजुट है." उन्होंने कमल नाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार समेत सभी वरिष्ठ नेताओं का जिक्र करते हुए कहा "पार्टी एक साथ मजबूती से काम कर रही है."

भोपाल : कांग्रेस के किसान आंदोलन के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है. पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने दावा करते हुए कहा "दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती राज्यसभा उम्मीदवारों के लिए वोटिंग करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में उनकी जीत तय है." उन्होंने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली, किसानों की समस्याओं और बीजेपी के अंदरूनी गुटबाजी पर भी तीखा हमला बोला.

कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा "सरकार 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ओवरड्राफ्ट में चल रही है. प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह ठप हैं और सरकार केवल बैठकों और घोषणाओं के सहारे राजनीति कर रही है. जनता के काम नहीं हो रहे और प्रशासन जनप्रतिनिधियों की बात तक नहीं सुन रहा."

पूर्व मंत्री ने दावा किया "बीजेपी के भीतर इस समय 3 बड़े गुट सक्रिय हैं. एक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, दूसरा कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं का और तीसरा मूल भाजपा नेताओं का. बीजेपी में लगातार मलाईदार पदों को लेकर खींचतान चल रही है. पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है. यही अंदरूनी संघर्ष सरकार की कार्यशैली पर भी असर डाल रहा है."

कांग्रेस में प्रदर्शन के आधार पर जिम्मेदारी

कांग्रेस संगठन को लेकर पीसी शर्मा ने कहा "पार्टी में अब प्रदर्शन के आधार पर जिम्मेदारियां तय होंगी. एआईसीसी की गाइडलाइन के अनुसार बेहतर काम करने वाले नेताओं को आगे अवसर मिलेगा, जबकि खराब प्रदर्शन करने वालों को पद छोड़ना पड़ सकता है." पीसी शर्मा ने इसे संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया है.

किसानों के मुद्दे पर सरकार घिरी

कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने गेहूं उपार्जन और किसानों के भुगतान में देरी को लेकर भी सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा "किसानों को 15 दिन से लेकर एक महीने तक भुगतान नहीं मिल रहा है. एमएसपी पर गेंहू की खरीदी नहीं हो रही और किसानों को डिफाल्टर घोषित किया जा रहा है. मंडियों में ट्रैक्टरों की लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन पानी और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं."