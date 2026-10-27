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ताड़ का पत्ता, 1200 कैरेक्टर, 2600 फिगर्स और 5 कथाएं, कुदरत के रंग से उकेरी जाती हैं कहानी

ओडिशा की पारंपरिक पटचित्र कला ( ETV Bharat )

भोपाल: ताड़ के पत्तों को धागे से बांधकर तैयार किया गया कैनवास. सात फीट लंबा और दो फीट चौड़ा कैनवास. 1200 कैरेक्टर्स, 2600 फिगर्स. भारत के जीवन दर्शन का हिस्सा चार कथाएं. एक एक लकीर को साधे आधे इंच में समेटा गया एक एक किरदार. कई घंटे, कई दिन और रात ताड़ के पत्ते पर उकेरते-उकेरते नौ महीने बाद चित्रों की ज़ुबान लिए ये महाकथा पूरी होती है. उड़ीसा के रघुराजपुर के कलाकार देवी प्रसाद के लिए उनका ये ताड़चित्र उनकी अपनी संतान की तरह है.

देवी प्रसाद कहते हैं, इस तरह का एक चित्र भी किसी पटचित्र कलाकार के लाइफ टाइम काम का हिस्सा होता है. इस चित्र की कीमत भी 2 लाख 48 हजार है. देवी प्रसाद अपनी कला सहेजे इन दिनों भोपाल में हैं. कुदरत के रंग से पत्ते पर देवताओं की कहानी उतारने वाले पटचित्र कला के ये कलाकार क्यों सिमटते जा रहे हैं. कला को बचाए रखने क्या प्रयोग कर रहे हैं कलाकार. जगन्नाथ से शुरू हुई कथा लाइफ ऑफ ट्री तक कैसे और क्यों आई. क्या हजारों लाखों की कीमत में बिकने वाले ऑर्टफार्म को अब भी कद्रदान मिल पाते हैं.