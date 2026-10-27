ताड़ का पत्ता, 1200 कैरेक्टर, 2600 फिगर्स और 5 कथाएं, कुदरत के रंग से उकेरी जाती हैं कहानी
ओडिशा की पारंपरिक पटचित्र कला, रघुराजपुर के कलाकार देवी प्रसाद बता रहे हैं ताड़पत्र पर लिखी कथा के पीछे की कहानी. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 8:14 PM IST
भोपाल: ताड़ के पत्तों को धागे से बांधकर तैयार किया गया कैनवास. सात फीट लंबा और दो फीट चौड़ा कैनवास. 1200 कैरेक्टर्स, 2600 फिगर्स. भारत के जीवन दर्शन का हिस्सा चार कथाएं. एक एक लकीर को साधे आधे इंच में समेटा गया एक एक किरदार. कई घंटे, कई दिन और रात ताड़ के पत्ते पर उकेरते-उकेरते नौ महीने बाद चित्रों की ज़ुबान लिए ये महाकथा पूरी होती है. उड़ीसा के रघुराजपुर के कलाकार देवी प्रसाद के लिए उनका ये ताड़चित्र उनकी अपनी संतान की तरह है.
देवी प्रसाद कहते हैं, इस तरह का एक चित्र भी किसी पटचित्र कलाकार के लाइफ टाइम काम का हिस्सा होता है. इस चित्र की कीमत भी 2 लाख 48 हजार है. देवी प्रसाद अपनी कला सहेजे इन दिनों भोपाल में हैं. कुदरत के रंग से पत्ते पर देवताओं की कहानी उतारने वाले पटचित्र कला के ये कलाकार क्यों सिमटते जा रहे हैं. कला को बचाए रखने क्या प्रयोग कर रहे हैं कलाकार. जगन्नाथ से शुरू हुई कथा लाइफ ऑफ ट्री तक कैसे और क्यों आई. क्या हजारों लाखों की कीमत में बिकने वाले ऑर्टफार्म को अब भी कद्रदान मिल पाते हैं.
ताड़पत्र पर लिखी कथा के पीछे की कहानी
वो कला असल में आस्था है, पूजा है उन कलाकारों के लिए जिससे उनका जीवन चल रहा है. जगन्नाथ का चित्र बनाने की परंपरा पट चित्र में अब हनुमान चालीसा भी है. बुध्द की कथा भी और लाइफ ऑफ ट्री भी. इन पारंपरिक कलाकारों ने ये बदलाव इस कला को बचाए रखने के लिए किए हैं.
देवी प्रसाद कहते हैं, "साल में 25 दिन होते हैं, जब पटचित्र में ही भगवान जगन्नाथ पूजे जाते हैं. लिहाजा ये जो परंपरा है, ये हमेशा रहेगी. जगन्नाथ के सहारे ही तो हम इसे संभाले हैं लेकिन अब जिस तरह से समय और दुनिया की पसंद बदल रही है, तो उसमें हमने भी बदलाव किया. हम कृष्ण कथा के साथ शिव कथा, हनुमान चालीसा भी बना रहे हैं, गणेश कथा भी बना रहे हैं. हमने मार्डनाइज करते रामचरितमानस की कथा बनाए. अलग-अलग प्रसंग हम बना रहे हैं. इसके अलावा लाइफ ऑफ ट्री बना रहे हैं. इसमें फायदा ये है कि किसी एक आस्था के लोगों तक नहीं सिमटते. दूसरी आस्था के लोग भी इसे अपने घर में सहेज सकते हैं.
कृष्ण कथा में 65 कहानियां, एक गोले में पूरी कहानी
देवी प्रसाद ने एक कैनवास पर 65 कहानियां उतार दी हैं. जैसे कृष्ण भगवान का बंदीगृह में जन्म. देवी प्रसाद कहते हैं, "भारतीय पारंपरिक कला में सबसे मुश्किल कला इसलिए है कि, इसमें हर फिगर का समय काल परिस्थिति अलग है. लिहाजा उनके वस्त्र जेवर सब अलग बनेंगे. यानि आर्टिस्ट को ये पता होना चाहिए कि बॉडी प्रपोरशन आई एक्सप्रेशन. किसी स्टोरी में कैसे ज्वेलरी करना है. ये भारतीय परंपरा कला में सबसे कठिन है. इसलिए भी कठिन है कि आपको वो पौराणिक पात्र पता होना चाहिए."
देवी प्रसाद कहते हैं "आप अगर रामचरितमानस पर बना रहे हैं, आप काक भुषंडी को नहीं जानते शबरी को नहीं जानते. कैकयी को नहीं जानते तो आप क्या कपड़ा पहनाएंगे कैसे ज्वेलरी पहनाएंगे. ये इंडीविजुअल फिगर डेकोरेशन पेंटिग है. पटकथा खुद में एक सजावट है. नए कलाकार टिक नहीं पाते क्योंकि उनके पास सब्र नहीं है. इसमें पांच से छह साल में आप स्टेण्डर्ड कलाकार नहीं बन सकते. क्योंकि इस आर्ट फार्म में ज्योमेट्रिकल आर्ट फार्म से ही ढांचा तैयार किया जाता है."
लोहे की कील और एक कैनवास पर कई कथाएं
उड़ीसा की इस पारंपरिक चित्र कला में कैनवास से लेकर रंग तक सब कुछ हाथ से तैयार होता है और वो भी प्राकृतिक. पटचित्र के लिए कैनवास पुरानी साड़ियों को प्रोसेस करके बनता है. ताड़ चित्र में ताड़ के पत्तों को प्रोसेस किया जाता है और रंग भी सारे नेचुरल ही इस्तेमाल होते है. लेकिन सबसे मुश्किल है एक कैनवास पर उतरी कई कई कथाएं. देवी प्रसाद की एक अद्भुत कृति भगवान कृष्ण की भी है. ताड़ पर उकेरे गए कृष्ण के मस्तक से लेकर पांवो तक उनके हर अंग पर उनके जीवन का एक प्रसंग उतरा हुआ है.
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जिस गांव ने सहेजा उस गांव में रहते हैं 28 अवॉर्डी
उड़ीसा का रघुराजपुर गांव हैरिटेज विलेज ऑफ इंडिया घोषित हो चुका है. इस गांव की खासियत ये है कि यहां 28 राष्ट्रपति अवॉर्डी रहते हैं. क्या ये समृध्द विरासत सहेजी जा रही है. देवी प्रसाद खुद इस पटचित्र कला की तीसरी पीढ़ी हैं. देवी प्रसाद कहते हैं, "खरीदने में लोगों को काफी मंहगी लगती है लेकिन जितनी मेहनत है, उस हिसाब से ये पेंटिग सस्ती होती है. ये महिलाएं ज्यादा बनाती हैं लेकिन अब कलाकार घट रहे हैं. लड़कियां जो इस पेंटिग को बनाती है, कुछ साल बाद उनकी शादी हो जाती है और वे काम छोड़ देती हैं. दूसरा जो सब्र इस आर्ट के लिए चाहिए वो लोगों के पास नहीं है."