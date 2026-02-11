ETV Bharat / state

यात्रियों की बल्ले-बल्ले, महामना और आधारताल एक्सप्रेस में लगने जा रहे जर्मन तकनीक से तैयार कोच

राजधानी भोपाल से खजुराहो के लिए चलने वाली महामना और रानी कमलापति से आधारताल एक्सप्रेस में लगाए जाएंगे अत्याधुनिक एलएचबी कोच.

BHOPAL TRAINS LHB COACHES
महामना और आधारताल एक्सप्रेस में लगने जा रहे जर्मन तकनीक से तैयार एलएचबी कोच (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 6:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से चलने वाली 2 ट्रेनों में यात्रियों को अब आरामदायक और सुरक्षित सफर की सुविधा मिलने जा रही है. भोपाल से खजुराहो और रानी कमलापति से आधारताल के बीच चलने वाली ट्रेनों में यात्री अब अत्याधुनिक एलएचबी कोच में सफर करेंगे. रेल प्रशासन ने इन दोनों ट्रेनों के पुराने कोच के बदले एलएचबी कोच लगाने का फैसला किया है. 15 फरवरी से इन नए कोच में सफारी का आनंद यात्री उठा सकेंगे. इस कोच के बाद आने वाले समय में गाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ाई जा सकेगी.

राजधानी से चलने वाली 2 ट्रेनों में एलएचबी कोच

भोपाल से खजुराहो के बीच चलने वाली महामना एक्सप्रेस में 15 फरवरी और रानी कमलापति से आधारताल एक्सप्रेस में 16 फरवरी से यह कोच लगाए जाएंगे. अभी तक इन दोनों ट्रेनों में पुराने कोच लगाए जाते थे, इसके स्थान पर अब जर्मन तकनीक से तैयार होने वाले एलएचबी कोच यानी लिंक हॉफमेन बुश कोच का उपयोग किया जाएगा.

क्यों खास हैं एलएचबी कोच

पुराने कोच के मुकाबले यह कोच हल्के और मजबूत होते हैं. इनकी खासियत यह होती है कि कोच में सेंटर बफर कपलिंग होती है, इसकी वजह से दुर्घटना के दौरान डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ते नहीं हैं और इससे नुकसान की आशंका कम होती है. सामान्य कोच के मुकाबले इन कोचों की स्पीड ज्यादा होती है. यह कोच 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसानी से दौड़ सकते हैं. आने वाले समय में इन दोनों ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ाई जा सकती है.

सफर के दौरान नहीं लगेंगे झटके

अब इन दोनों गाड़ियों में यात्रा के दौरान पैसेंजर को झटके महसूस नहीं होंगे. एलएचबी कोच में एयर सस्पेंशन और शॉक एर्ब्जार्बर होते हैं. इससे चलने पर इनसे आवाज कम आती है साथ ही जर्क भी नहीं लगते. आम कोच के मुकाबले इन कोच की लंबाई 1.7 मीटर ज्यादा होती है. इसकी वजह से कोच में सीटें की संख्या बढ़ेगी साथ ही सीटें भी ज्यादा आरामदायक होंगी. एलएचबी कोच को इनके कलर से पहचाना जा सकता है. एलएचबी कोच लाल कलर के होते हैं.

लगातार एडवांस हो रहा रेलवे

ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने और यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे लगातार सुविधाओं को बढ़ा रहा है और इसके तहत ट्रेनों में एलएचबी कोच लगाए जा रहे हैं. हाल ही में इंदौर-बिलासपुर एक्सप्रेस, के कोचों में भी बदलाव किया गया था. इसके साथ ही इंदौर से गुजरने वाली 88 ट्रेनों में से 50 से ज्यादा ट्रेनों में एलएचबी कोच लगाए जा चुके हैं. पिछले दिनों नर्मदा एक्सप्रेस के कोच को भी बदल दिया गया है.

TAGGED:

MAHAMANA EXPRESS LHB COACHES
KAMLAPATI AADHARTAL LHB COACHES
INDIAN RAILWAY LHB COACHES
BHOPAL NEWS
BHOPAL TRAINS LHB COACHES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.