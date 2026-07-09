भोपाल में बारिश का असर, पार्वती नदी उफान पर, बैरसिया-नरसिंहगढ़ मार्ग बंद
बैरसिया-नरसिंहगढ़ मार्ग बंद होने से 60 किमी बढ़ा सफर, जर्जर पुल होने से बनाया गया था ये वैकल्पिक रास्ता, अब ये भी बंद. सैयद आबिद की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 6:44 AM IST|
Updated : July 9, 2026 at 6:55 AM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और राजगढ़ को जोड़ने वाला बैरसिया-नरसिंहगढ़ मार्ग बंद हो गया है. पार्वती नदी के बीच बनाया गया ये अस्थायी वैकल्पिक मार्ग प्रशासन ने अगले आदेश तक बंद कर दिया है. लगातार हो रही बारिश के कारण पार्वती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने और तेज बहाव के चलते यह मार्ग पूरी तरह जलमग्न हो गया है. प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इस रास्ते पर आवागमन प्रतिबंधित कर दिया है.
मार्ग बंद होने से 60 किमी बढ़ा सफर
बैरसिया-नरसिंहगढ़ मार्ग बंद होने से अब ये सफर 60 किमी लंबा हो गया है. लगातार हो रही बारिश के कारण पार्वती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने और तेज बहाव के चलते यह मार्ग पूरी तरह जलमग्न हो गया है. बैरसिया एसडीएम आशुतोष शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए है. आदेश में कहा गया है, '' लगातार वर्षा के कारण पार्वती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे बैरसिया-नरसिंहगढ़ मार्ग पर नदी के मध्य निर्मित अस्थाई वैकल्पिक मार्ग पानी में डूब गया है. तेज बहाव के कारण इस मार्ग से गुजरना अत्यंत जोखिमपूर्ण है. किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए तत्काल प्रभाव से इस मार्ग पर सभी प्रकार के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है.
पुल जर्जर होने से पहले ही बंद, अब अस्थाई रास्ता भी प्रतिंबंधित
गौरतलब है कि बैरसिया और नरसिंहगढ़ के बीच पार्वती नदी पर बना स्थाई पुल पहले से ही जर्जर होने के कारण बंद है. पुल पर पहले ही आवागमन प्रतिबंधित किया जा चुका है. ऐसे में लोगों की आवाजाही के लिए नदी के बीच अस्थाई वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया था, लेकिन अब वह भी जलमग्न होने से पूरी तरह बंद हो गया है. स्थनीय निवासी संतोष कुमार ने बताया, '' प्रशासन ने अचानक बिना सूचना के रास्ता बंद कर दिया. पहले से ही बहुत समस्या थी, ऐसे मे रास्ता बंद होने से और भी समस्या बढ़ गई है. बहुत लम्बा फेरा लगाकर जाना पड़ रहा है. कम से कम 10 हजार लोग प्रतिदिन यहां से निकलते हैं.''
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इधर बैरसिया एसडीएम आशुतोष शर्मा ने कहा, '' नदी का जलस्तर सामान्य होने और स्थिति सुरक्षित होने के बाद ही मार्ग को दोबारा खोलने पर निर्णय लिया जाएगा. लोग फिलहाल प्रतिबंधित मार्ग से गुजरने का प्रयास न करें और केवल वैकल्पिक सुरक्षित मार्गों का ही उपयोग करें.''
नियम तोड़कर नदी पार की तो होगी कार्रवाई
मार्ग बंद होने का सबसे बड़ा असर स्थानीय लोगों और यात्रियों पर पड़ा है. अब बैरसिया से नरसिंहगढ़ जाने वाले लोगों को करीब 60 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय कर दूसरे रास्ते से जाना पड़ रहा है. इससे यात्रियों का समय और यात्रा खर्च दोनों बढ़ गए हैं. रोजाना इस मार्ग का उपयोग करने वाले ग्रामीणों और व्यापारियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि, जिला प्रशासन ने आदेश का उल्लंघन कर नदी पार करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी है.