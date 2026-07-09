ETV Bharat / state

भोपाल में बारिश का असर, पार्वती नदी उफान पर, बैरसिया-नरसिंहगढ़ मार्ग बंद

पुल जर्जर होने से पहले ही बंद, अब अस्थाई रास्ता भी प्रतिंबंधित ( Etv Bharat )