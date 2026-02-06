ETV Bharat / state

जबलपुर के 11वीं के स्टूडेंट ने PM मोदी से पूछी मन की बात, मुस्कुराते हुए मिला जवाब

पीएम मोदी से विद्यार्थियों को मिला तनावमुक्त जीवन का मंत्र ( ETV BHARAT )

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से मुक्त रहने, जीवन कौशल विकसित करने और भविष्य के लिए खुद को तैयार करने के सूत्र बताए. उन्होंने कहा "परीक्षा जीवन का एक पड़ाव है, पूरा जीवन नहीं. इसलिए जरूरी है कि छात्र सकारात्मक सोच रखें और सीखने की प्रक्रिया का आनंद लें."

भोपाल : राजधानी भोपाल सहित मध्यप्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का लाइव प्रसारण किया गया. इस दौरान जबलपुर के उत्कृष्ट विद्यालय के 11वीं के छात्र आयुष तिवारी ने एक अहम सवाल के जरिए प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान अपनी तरफ खींचा. छात्र के सवाल का प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया तो सभी छात्र मंत्रमुग्ध हो गए.

कार्यक्रम की शुरुआत में ही जबलपुर के उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र आयुष तिवारी ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा. आयुष ने कहा "कई बार छात्र स्कूल या शिक्षक की पढ़ाने की गति से तालमेल नहीं बिठा पाते, जिससे आगे की पढ़ाई समझना मुश्किल हो जाता है." इस पर प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए हल्के अंदाज में पूछा "कहीं यह शिकायत शिक्षक के खिलाफ तो नहीं." आयुष के ‘नहीं’ कहने पर प्रधानमंत्री ने छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण सीख दी.

किसान के उदाहरण से समझाया संतुलन

प्रधानमंत्री मोदी ने किसान का उदाहरण देते हुए कहा "जैसे किसान बीज बोने से पहले खेत तैयार करता है, वैसे ही शिक्षक को विद्यार्थियों का मन तैयार करना चाहिए. यदि छात्रों को पहले से यह बता दिया जाए कि आगे क्या पढ़ाया जाएगा और वे थोड़ा अध्ययन कर आएं, तो कक्षा में जिज्ञासा बढ़ती है और सीखना आसान होता है."

भोपाल में राज्यपाल के साथ बच्चों ने देखा लाइव

भोपाल के लोक भवन में राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने स्कूली बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा का लाइव प्रसारण देखा. उन्होंने कहा "प्रधानमंत्री का यह संवाद विद्यार्थियों को आत्मबल, अनुशासन और संतुलन सिखाता है. छात्रों ने भी कार्यक्रम को सरल, रोचक और प्रेरक बताते हुए कहा कि इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अब परीक्षाओं को लेकर अधिक सकारात्मक महसूस कर रहे हैं."

इसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. संजय गोयल ने सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा.