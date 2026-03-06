ETV Bharat / state

निजी स्कूलों की मनमानी, 80 की किताब 100 रुपए के पार, अभिभावकों का हल्लाबोल

भोपाल में प्राइवेट स्कूलों की नीतियों, किताबों के बढ़ते दाम और मनमानी फीस के खिलाफ पालक संघ का प्रदर्शन.

BHOPAL PARENTS PROTEST
निजी स्कूलों की मनमानी पर अभिभावकों का हल्लाबोल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 2:25 PM IST

Updated : March 6, 2026 at 2:41 PM IST

भोपाल: निजी स्कूलों की किताब नीति और बढ़ती कीमतों के खिलाफ राजधानी में शुक्रवार को अभिभावकों का आक्रोश सड़कों पर उतर आया. तुलसी नगर स्थित जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सामने पालक महासंघ मध्य प्रदेश के बैनर तले अभिभावकों ने प्रदर्शन कर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि निजी स्कूल किताबों के नाम और कवर बदलकर उन्हें अधिक कीमत पर बेच रहे हैं, जिससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है.

हर साल बदल जाता है कवर और दाम

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पहले जो किताबें कम कीमत पर मिलती थीं, अब उन्हीं पर नया कवर चढ़ाकर और नाम बदलकर महंगे दामों पर बेचा जा रहा है. उदाहरण के तौर पर 80 रुपए की किताब 100 रुपए से अधिक में बेची जा रही है. अभिभावकों का आरोप है कि यह तरीका अपनाकर निजी स्कूल किताबों के जरिए अभिभावकों से अतिरिक्त पैसा वसूल रहे हैं. प्रदर्शन के दौरान अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया कि कई स्कूल हर साल सिलेबस बदल देते हैं. इससे पहले खरीदी गई किताबें छोटे भाई-बहनों के काम नहीं आ पातीं और अभिभावकों को हर साल पूरा नया सेट खरीदना पड़ता है. उनका कहना है कि इससे हजारों रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ जाता है.

अभिभावकों का हल्लाबोल (ETV Bharat)

फीस की मनमानी बढ़ोत्तरी पर लगे रोक

प्रदर्शन में शामिल एडवोकेट नीतू त्रिपाठी ने कहा कि "निजी स्कूलों की मनमानी फीस और बिना ठोस कारण के हर साल किताबें बदलने का विरोध किया जा रहा है. उन्होंने मांग की कि स्कूल केवल सरकार द्वारा अनुमोदित पुस्तकों का ही उपयोग करें और फीस में मनमानी बढ़ोतरी तुरंत रोकी जाए. उनका कहना था कि शिक्षा को व्यापार बनाना बंद किया जाना चाहिए, ताकि गरीब बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके."

प्रतिबंधित किताबों का हो रहा इस्तेमाल

पालक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने आरोप लगाया कि "कुछ निजी स्कूल प्रतिबंधित किताबें भी चला रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि ‘गरिमा’ पब्लिकेशन की एक किताब को जिला शिक्षा अधिकारी पहले ही डुप्लीकेट बताते हुए प्रतिबंधित कर चुके हैं, क्योंकि उसकी एमआरपी में 200 प्रतिशत से अधिक का अंतर पाया गया था. इसके बावजूद कई स्कूल इसे उपयोग में ला रहे हैं."

मनमानी पर नहीं लोग, तो आंदोलन होगा तेज

अभिभावकों का आरोप है कि कई स्कूल विशिष्ट पब्लिकेशन की किताबें केवल चुनिंदा दुकानों पर ही उपलब्ध कराते हैं. इससे अन्य दुकानदारों को व्यापार से बाहर रखा जा रहा है और अभिभावकों को मजबूरी में महंगी किताबें खरीदनी पड़ रही हैं. पालक महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि निजी स्कूलों की मनमानी पर जल्द सख्त कार्रवाई नहीं हुई और किताबों की कीमत व सिलेबस को लेकर स्पष्ट नियम लागू नहीं किए गए, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

