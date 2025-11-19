ETV Bharat / state

ऑरेंज ऑकलीफ बनेगी मध्य प्रदेश की राजकीय तितली, सूखा पत्ता समझ खा जाएंगे धोखा

क्या है इस तितली की खासियत इस तितली की खासियत यह है कि जब यह अपने पंख बंद करती है तो हूबहू सूखे पत्ते की तरह दिखाई देती है. इसे दूर से पहचानना भी मुश्किल होता है कि यह तितली है या सूखा पत्ता. इस वजह से इसे डेड लीफ बटरफ्लाई भी कहा जाता है. मध्य प्रदेश में करीबन 175 प्रजातियों की तितली पाई जाती हैं, लेकिन इनमें ऑरेंज ऑकलीफ सबसे अद्भुत है. यह तितली प्रदेश के अमरकंटक के जंगलों और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पचमढ़ी में दिखाई देती हैं.

भोपाल: मध्य प्रदेश को राजकीय पशु और राजकीय पक्षी के बाद अब राजकीय तितली भी जल्द ही मिलने जा रही है. प्रदेश सरकार बेहद खूबसूरत ऑरेंज ऑकलीफ को जल्द ही मध्य प्रदेश की राज्य तितली घोषित करने जा रही है. इसके लिए वन मुख्यालय ने राज्य शासन को प्रस्ताव तैयार कर भेज दिया है. प्रस्ताव के साथ इस तितली की खासियतों को भी भेज दिया गया है. उम्मीद है कि दूसरे राज्यों की तरह मध्य प्रदेश की भी अपनी राज्य तितली होगी.

मध्य प्रदेश के अलावा देश के उत्तर पूर्व राज्यों में भी इसे पाया जाता है. मुख्य वन प्राणी संरक्षक सुभ्रंजन सेन के मुताबिक, ''इस तितली को राज्य तितली बनाए जाने के लिए वन मुख्यालय ने राज्य शासन को प्रस्ताव सौंपा जा चुका है. प्रदेश की राज्य तितली घोषित होने के बाद लोगों में तितली को लेकर जागरूकता में मदद मिलेगी.''

सूखे पत्ते की तरह दिखती है तितली ऑरेंज ऑकलीफ (ETV Bharat)

यह राज्य कर चुके राज्य तितली घोषित

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य तितली घोषित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश देश के दस राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा. देश के दस राज्य अभी तक अपनी राज्य तितली घोषित कर चुके हैं. इनमें उत्तरांचल, त्रिपुरा, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, अरूणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम शामिल हैं. महाराष्ट्र की राज्य तितली ब्लू मॉर्मन है. उत्तरांचल ने कॉमन पीकॉक को राज्य तितली बनाया है. अरूणाचल प्रदेश ने केसर ए हिंद, गोवा की राज्य तितली मालाबार ट्री-निम्फ, जम्मू कश्मीर की ब्लू पैंसी, कर्नाटक की सहयाद्रि बर्डविंग, केरल की मालाबार बैंडेड पीकॉम, सिक्किम की ब्लू ड्यूक, तमिलनाडु की तमिल येओमन, त्रिपुरा की कॉमन बर्डविंग राज्य तितली है.

मध्य प्रदेश की बनेगी नई पहचान

राज्य तितली घोषित होने के बाद मध्य प्रदेश की एक और नई पहचान बनेगी. मध्य प्रदेश अभी चीता स्टेट, टाइगर स्टेट, लैपर्ड स्टेट, घडियाल स्टेट के रूप में पहचाना जाता है. जल्द ही मध्य प्रदेश की अपनी राज्य तितली भी होगी. प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा और राजकीय वृक्ष बरगद हैं. इसी तरह राजकीय पक्षी दूधराज और राजकीय फूल लिलि है.