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पहले से 5 बच्चे फिर हुई बच्ची तो स्टेशन पर छोड़ आए थे मां बाप, पुलिस ने खोज निकाला

10 जुलाई को भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-6 स्थित ऑटो स्टैंड पर खड़े एक खाली ऑटो में एक माह की नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली थी. मासूम के रोने की आवाज सुनकर लोगों ने इसकी सूचना जीआरपी को दी थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को सुरक्षित अपने संरक्षण में लेकर तत्काल मेडिकल चेकअप कराया. इसके बाद उसकी देखभाल की समुचित व्यवस्था की गई.

भोपाल : 11 दिन पहले भोपाल रेलवे स्टेशन पर लावारिस हालत में मिली महज एक माह की मासूम बच्ची के मां-बाप को खोज निकालने में आखिरकार जीआरपी को सफलता मिल गई है. मध्य प्रदेश पुलिस की जीआरपी ने अपने विशेष अभियान ऑपरेशन हमदर्द' के तहत इस अभियान को अंजाम दिया. हालांकि, बच्ची को इस हालत में छोड़ने के पीछे एक हैरान करने वाली कहानी भी सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची के मां-बाप को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

जानकारी देते जीआरपी थाना प्रभारी (Etv Bharat)

सीसीटीवी फुटेज बना अहम सुराग

GRP थाना प्रभारी जहीन खान ने बताया, '' घटना को गंभीरता से लेते हुए बच्ची के परिजनों की तलाश शुरू की गई. रेलवे स्टेशन और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की घंटों फुटेज खंगाली गई. जांच के दौरान एक महत्वपूर्ण सुराग मिला, जिसमें एक महिला उसके पति और बड़ी बेटी के साथ मासूम बच्ची को ऑटो में छोड़कर जाते हुए दिखाई दिए. जांच में आगे पता चला कि तीनों ने रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से पुणे का जनरल टिकट खरीदा था और उसी ट्रेन से रवाना हुए थे. इसके बाद जीआरपी भोपाल ने बिना समय गंवाए अपनी एक टीम पुणे रवाना की और वहां की जीआरपी और स्थानीय पुलिस के सहयोग से तीनों की तलाश शुरू की.''

भोपाल स्टेशन में मिली थी 1 माह की मासूम (Etv Bharat)

पुणे से बिहार भागने की फिराके में थे आरोपी मां-बाप

जैसे ही सोशल मीडिया पर फोटो सर्कुलेट हुए आरोपी मां-बाप को पता चल गया कि पुलिस उनकी तलाश मे पुणे आई है. फिर ये लोग बिहार जाने के लिए निकले लेकिन पुलिस ने उन्हें स्टेशन से ही गिरफ्तार कर लिया. प्रारंभिक पूछताछ में जो बताें सामने आई वो चौंकाने वाली थीं.

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पाल नहीं सकते थे तो पैदा क्यों किया?

पुलिस को पूछताछ में बच्ची के मां-बाप ने बताया कि उनके पांच बच्चे पहले से ही हैं. दोनों पुणे में मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं, जबकि उनके तीन बच्चे बिहार के गांव में दादी के पास रहते हैं. उन्होंने आर्थिक तंगी और परिवार का खर्च उठाने में असमर्थता के कारण 1 माह की मासूम को भोपाल रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था. हालांकि, पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और दोनों के विरुद्ध वैधानिका कार्रवाई भी की जा सकती है.