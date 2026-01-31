ETV Bharat / state

ऑनलाइन लूडो गेम में विवाद पर बदमाशों ने 2 युवकों को किया किडनैप, बेरहमी से की पिटाई

अपहरण करने वाले चारों बदमाशों को पुलिस ने हिरासत में लिया ( ETV Bharat )