ऑनलाइन लूडो गेम में विवाद पर बदमाशों ने 2 युवकों को किया किडनैप, बेरहमी से की पिटाई

भोपाल में ऑनलाइन लूडो गेम के 1500 रुपए लेनदेन में 2 युवकों का अपहरण, पुलिस ने कार सहित 4 बदमाशों को हिरासत में लिया.

BHOPAL 4 MISCREANTS IN CUSTODY
अपहरण करने वाले चारों बदमाशों को पुलिस ने हिरासत में लिया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 8:07 PM IST

भोपाल: ऑनलाइन गेमिंग के पैसे लेनदेन के मामले में अपहरण का मामला सामने आया है. इस वारदात को 4 बदमाशों ने मिलकर अंजाम दिया और ऑनलाइन-लूडो गेम में पैसे हारने के बाद महज 1500 की रकम नहीं देने पर 2 युवकों को किडनैप कर लिया. बदमाशों ने युवकों को एमपी नगर से किडनैप किया और कोलार क्षेत्र में ले गए, जहां उनके साथ मारपीट भी की. जिसके बाद उनसे 25 हजार रुपए की मांग की.

ऑनलाइन-लूडो गेम से शुरू हुआ विवाद

ऑनलाइन लूडो गेम में पैसे हारने के बाद रकम नहीं देने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जो अपहरण और मारपीट की घटना में बदल गया. जिसमें अभय चौहान और उसके साथी विक्की प्रजापति को कार में आए 4 बदमाशों ने शुक्रवार की रात एमपी नगर से अपहरण कर लिया था. जांच में पता चला कि 1500 रुपए के लेनदेन को लेकर दोनों युवकों को बदमाशों ने कोलार इलाके में ले जाकर बेरहमी से मारपीट की.

ऑनलाइन लूडो गेम के 1500 रुपए लेनदेन में 2 युवकों का अपहरण (ETV Bharat)

शिकायत के बाद हिरासत में बदमाश

बदमाशों ने किडनैप करने के बाद युवाओं से 1500 की जगह पर 25 हजार की डिमांड करने लगे. वहीं, मारपीट के बाद आरोपियों ने दोनों युवकों को वापस एमपी नगर में लाकर छोड़ दिया. जिसके बाद युवकों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की और चारों बदमाशों को हिरासत में ले लिया.

अपहरण, मारपीट समेत कई धाराओं में केस दर्ज

एमपी नगर थाना प्रभारी जयहिंद शर्मा ने बताया कि "आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. प्रारंभिक पूछताछ में ऑनलाइन गेम के जरिए पैसों के लेन-देन और मारपीट की बात सामने आई है. मामले में अपहरण, मारपीट और आपराधिक धमकी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है. आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा."

घटना में इस्तेमाल कार पुलिस ने की जब्त

एडिशनल डीसीपी गौतम सोलंकी ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि "सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है. जिस कार से किडनैप किया गया था, उसको भी जब्त कर लिया गया है." फिलहाल पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपियों द्वारा इस तरह की वारदात पहले भी की गई है या नहीं.

