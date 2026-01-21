ETV Bharat / state

पुराने भोपाल के ऐतिहासिक गेट और महल कैसे देंगे इतिहास की गवाही? बोलने की हालत में नहीं

देखरेख के अभाव में भोपाल की ऐतिहासिक इमारतें खस्ताहाल ( ETV BHARAT )

परमार, गोंड और नवाबी शासनकाल में बनीं कई ऐतिहासिक इमारतें आज भोपाल की शान मानी जाती हैं. इन्हें संरक्षित करने के लिए पुरातत्व विभाग द्वारा कई बार योजनाएं और डीपीआर तैयार की गईं, लेकिन ये योजनाएं कागजों से आगे नहीं बढ़ सकीं. नतीजा ये है कि ऐतिहासिक गेट और इमारतें जर्जर होती जा रही हैं और अतिक्रमणकारियों के कब्जे में हैं.

पुराने भोपाल के गेट और महलों के वजूद पर संकट (ETV BHARAT)

भोपाल के बड़े तालाब के पास बसे इस शहर की विस्तृत योजना खुद परमार वंश के महान शासक राजा भोज (1010–1055) ने तैयार की थी. शहर की सुरक्षा, सड़कें, चौराहे और प्रवेश द्वार सब कुछ एक सुनियोजित ढांचे के तहत बनाया गया था. उस समय भोपाल 12 दरवाजों और चारदीवारी से घिरा हुआ था, जिसे आज पुराना भोपाल कहा जाता है.

राजा भोज की परिकल्पना से बना था पुराना भोपाल

भोपाल : राजधानी भोपाल में ऐतिहासिक इमारतें जर्जर हो चुकी हैं. कई जगहों पर अतिक्रमण भी है. पुराने भोपाल के ऐतिहासिक गेट और इमारतें धीरे-धीरे अपना वजूद खोती जा रही हैं, जिससे शहर की सदियों पुरानी विरासत खतरे में पड़ गई है.

पुराने भोपाल में कुल 15 ऐतिहासिक दरवाजे हैं, जिनमें इस्लामी गेट, लाल दरवाजा, नूर महल दरवाजा, बाग फरहत अफगान गेट प्रमुख हैं. इन सभी को संवारने की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित है. लाल दरवाजा, नूर महल दरवाजा और बाग फरहत अफगान गेट पर अतिक्रमण हो चुका है. इस्लामी गेट पर अवैध कब्जों के विरोध के चलते अब तक काम शुरू नहीं हो पाया. करीब 105 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार होने के बावजूद आज तक जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्य नहीं हुआ.

पुराने भोपाल की पहचान पर ही संकट (ETV BHARAT)

प्रमुख गेटों की बदहाल स्थिति

तीन मोहरे गेट (1871–1884): बेगम सुल्तानजहां द्वारा निर्मित, आज भी ट्रैफिक का दबाव झेल रहा है और अतिक्रमण से घिरा है.

इस्लामी गेट : नवाब परिवार के इस्लामनगर जाने का प्रमुख मार्ग, अब गुमठियों और पक्के निर्माण से घिरा.

ताजमहल एंट्री गेट : शाहजहां बेगम द्वारा निर्मित, आसपास कबाड़ियों और टीन शेड्स का कब्जा.

शाहजहांनाबाद गेट : शाही मेहमानों के स्वागत का द्वार, आज ठेले और गुमठियों में छिपा.

जुमेराती गेट और दाखिल दरवाजा : बाजार और अतिक्रमण के कारण गेट दिखाई तक नहीं देते.

अतिक्रमण की गिरफ्त में ऐतिहासिक धरोहरें (ETV BHARAT)

महलों की हालत भी चिंताजनक

भोपाल के कई ऐतिहासिक महल भी जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं. सदर मंजिल का नवीनीकरण हुआ है और अब यह आकर्षक नजर आता है. गौहर महल, चमन महल और रानी महल अपेक्षाकृत ठीक स्थिति में हैं. शौकत महल, शीश महल और मोती महल गंभीर रूप से जर्जर हैं. हाल ही में मोती महल का एक हिस्सा गिरने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. इतिहासकार एमएस हुसैन कहते हैं "मेंटेनेंस के आभाव में ये इमारतें जर्जर हो रही हैं. इनका मेंटेनेंस हो जाए तो इन्हें एक हज़ार साल की लाइफ मिल जाएगी."

एमआईसी मेंबर जगदीश यादव ने कहा " नगर निगम संकल्पद्ध है पुरानी धरोहरों के के प्रति. नगर निगम समय-समय पर इसकी मॉनिटरिंग करता है और संबंधित विभाग को भी निर्देशित करता है.