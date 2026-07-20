विधानसभा की ओर कूच करते ही टेंशन बढ़ी, OBC महासभा पर वॉटर कैनन का जोर
भोपाल में रंगमहल चौराहे पर सभा करने के बाद ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता विधानसभा की ओर बढ़े तो पुलिस से धक्का-मुक्की.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 5:20 PM IST
भोपाल : ओबीसी महासभा ने विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा घेराव की तैयारी की. बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रंगमहल चौराहे पर एकत्र हुए, जहां जनसभा आयोजित की गई. इसके बाद विधानसभा की ओर कूच करने की कोशिश की गई. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की. जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे तो वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया गया. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ओबीसी वर्ग को उसका अधिकार देने की मांग उठाई.
27 फीसदी आरक्षण का लाभ देने की मांग
ओबीसी महासभा की जनसभा को संबोधित करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से ओबीसी समाज की मांगों की अनदेखी की जा रही है. उन्होंने सरकार से ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण का पूरा लाभ देने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की मांग की. जनसभा के बाद कार्यकर्ता विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया. जब प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स हटाकर आगे बढ़ने लगे तो पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की होने लगी.
कांग्रेस नेता पहुंचे समर्थन देने
हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया. पानी की बौछारों के बावजूद प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर डटे रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे. ओबीसी महासभा को समर्थन देने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, कांग्रेस विधायक ओंकार सिंह मरकाम व सचिन यादव, समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मनोज यादव पहुंचे.
ओबीसी महासभा के प्रदेश के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुशवाहा ने कहा "ओबीसी प्रदेश में 52 फ़ीसदी है. इसके बावजूद भी सरकार 27% आरक्षण नहीं दे रही." ओबीसी महासभा ने मांग की है कि 13 फ़ीसदी पद होल्ड किए गए हैं, इन पदों पर तत्काल नियुक्ति की जाए. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघर ने कहा "इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे."
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ओबीसी महासभा की प्रमुख मांगें
ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए. संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत ओबीसी का उप-वर्गीकरण लागू किया जाए. देश में जातिगत जनगणना कराकर उसके आधार पर नीतियां बनाई जाए. शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में ओबीसी की भागीदारी सुनिश्चित की जाए. ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए. ओबीसी उद्यमियों, युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए. प्रदर्शन के चलते विधानसभा क्षेत्र और आसपास के इलाकों में कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा.