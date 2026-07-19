भोपाल में कल OBS महासभा का शक्ति प्रदर्शन, 27% आरक्षण को लेकर विधानसभा का घेराव
27 फीसदी आरक्षण और 13% होल्ड पद बहाल करने की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी ओबीसी महासभा, प्रदेशभर से जुटेंगे हजारों कार्यकर्ता.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 2:58 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को राजधानी भोपाल में ओबीसी महासभा बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है. संगठन ने ओबीसी वर्ग के संवैधानिक अधिकारों, 27 प्रतिशत आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन और लंबे समय से होल्ड पड़े 13 प्रतिशत आरक्षित पदों को तत्काल बहाल करने की मांग को लेकर विधानसभा घेराव का ऐलान किया है. इस आंदोलन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रबुद्धजन और ओबीसी संगठनों के प्रतिनिधियों के बड़ी संख्या में शामिल होने का दावा किया गया है.
ओबीसी महासभा ने रखी कई मांगे
ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि, ''पिछड़ा वर्ग लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है. लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों पर अपेक्षित निर्णय नहीं लिया जा रहा है.'' उन्होंने आरोप लगाया कि, ''वर्ष 2019 से आरक्षण से जुड़े मामले लगातार लंबित रखे गए हैं, जिससे ओबीसी वर्ग के लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है.''
उन्होंने कहा कि, ''सरकारी भर्तियों में आरक्षित 13 प्रतिशत पदों को होल्ड किए जाने के कारण हजारों अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसरों से वंचित होना पड़ रहा है.'' महासभा का आरोप है कि इससे न केवल पिछड़ा वर्ग अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो रहा है, बल्कि सरकारी सेवाओं में उसका प्रतिनिधित्व भी प्रभावित हो रहा है.
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रोशनपुरा से होगा विधानसभा के लिए कूच
महासभा के अनुसार, आंदोलन की शुरुआत 20 जुलाई को दोपहर 12 बजे भोपाल के न्यू मार्केट स्थित रोशनपुरा चौराहे पर आयोजित आमसभा से होगी. सभा के बाद सभी कार्यकर्ता रैली के रूप में विधानसभा की ओर कूच करेंगे और सरकार को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपेंगे. संगठन का कहना है कि इस प्रदर्शन में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी, सामाजिक संगठन, समाजसेवी, प्रबुद्धजन और विभिन्न घटक दलों के पदाधिकारी शामिल होंगे.
ओबीसी वर्ग को मिले पूरा अधिकार
प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि,ओबीसी वर्ग को संविधान प्रदत्त अधिकारों और आरक्षण का पूरा लाभ मिलना चाहिए. उनका कहना है कि यदि सरकार शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा तथा प्रदेशभर में चरणबद्ध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.