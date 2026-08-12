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भोपाल में 6 मंजिला बिल्डिंग पर चढ़े नर्सिंग छात्र, आत्महत्या की कोशिश से हड़कंप

छात्रों का कहना है कि जब मामला उनकी जान से जुड़ा था, तब भी प्रशासन की और से कोई उनसे बात करने नहीं आया. नर्सिंग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र गुर्जर ने कहा की "6 साल से भविष्य अधर में हो गया. उन्होंने कहा की न तो समय पर परीक्षा हो पा रही है और न ही रिजल्ट आ रहा है. दरअसल, नर्सिंग छात्र लंबे समय से परीक्षा, रिजल्ट, डिग्री और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं."

भोपाल में छह मंजिला बिल्डिंग पर 3 नर्सिंग छात्र चढ़ गए और आत्महत्या की कोशिश करने लगे. जिससे से हड़कंप मच गया. तीनों छात्रों के बिल्डिंग पर चढ़ने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में अन्य छात्र मौके पर जमा हो गए. छात्रों ने ऊपर चढ़े साथियों को समझाने और उन्हें सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश की. इस दौरान काफी देर तक मौके पर तनाव की स्थिति बनी रही. प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि तीनों छात्र करीब आधे घंटे तक छह मंजिला इमारत के ऊपर खड़े रहे, लेकिन इस दौरान कोई बड़ा जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा.

भोपाल: राजधानी भोपाल में नर्सिंग छात्रों का आंदोलन बुधवार को उग्र हो गया. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल कार्यालय के बाहर 8 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे 3 छात्र अचानक पास की छह मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग पर चढ़ गए. छात्रों ने बिल्डिंग पर चढ़कर आत्महत्या की कोशिश की, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया. पुलिस और छात्रों की समझाइश के बाद तीनों छात्र नीचे उतरे.

प्रदर्शनकारी छात्रों का दावा है कि नर्सिंग विवाद के चलते हजारों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है और कुछ छात्रों की पढ़ाई पूरी होने के बावजूद डिग्री व रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वर्षों से अटकी हुई है. छात्रों का कहना है कि उन्होंने फीस देकर नियमों के तहत पढ़ाई की, लेकिन कॉलेजों की मान्यता, संबद्धता और अन्य विवादों का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है. उनका सवाल है कि यदि किसी कॉलेज की मान्यता या व्यवस्था में गड़बड़ी थी, तो उसका असर उन विद्यार्थियों के भविष्य पर क्यों पड़े, जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए फीस जमा की?

6 मंजिला बिल्डिंग पर चढ़े नर्सिंग छात्र (ETV Bharat)

मान्यता विवाद भी बना बड़ी परेशानी

मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा से जुड़े विवादों में कॉलेजों की मान्यता और संबद्धता लंबे समय से बड़ा मुद्दा रहे हैं. प्रदेश में बड़ी संख्या में नर्सिंग संस्थानों में ANM, GNM, B.Sc. Nursing सहित विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित होते हैं. छात्रों का आरोप है कि मान्यता और संबद्धता से जुड़े विवादों के कारण उनकी परीक्षाएं, परिणाम, डिग्री और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रभावित हुई है. इसी को लेकर छात्र सरकार और नर्सिंग काउंसिल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. बुधवार को छात्रों ने पुतला जलाकर विरोध जताया और नोट उड़ाकर भी अपना आक्रोश जाहिर किया.

छात्रों की प्रमुख मांगें

प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि लंबित परीक्षाएं जल्द आयोजित कराई जाए, परीक्षा परिणाम जारी किए जाए और पात्र विद्यार्थियों को उनकी डिग्री उपलब्ध कराई जाए. इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने और मान्यता विवाद में फंसे छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार ठोस व्यवस्था करे. छात्रों का कहना है कि वर्षों से चल रही अनिश्चितता के कारण उनका करियर प्रभावित हो रहा है. कई विद्यार्थी नौकरी और आगे की पढ़ाई के लिए रजिस्ट्रेशन और डिग्री का इंतजार कर रहे हैं.

बुधवार को तीन छात्रों का छह मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग पर चढ़ना, पूरे आंदोलन का सबसे गंभीर पहलू बन गया. इस घटना ने छात्रों के बीच बढ़ते तनाव और उनकी समस्याओं को लेकर प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल सबसे प्राथमिकता छात्रों की सुरक्षा है. इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसके लिए प्रशासन को प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की दिशा में तत्काल कदम उठाने की जरूरत है.