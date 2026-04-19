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नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन के बदल रहे नियम, कम नंबर्स के स्टूडेंट्स के लिए बढ़ेंगी मुश्किलें

नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन के बदल रहे नियम ( Getty Image )