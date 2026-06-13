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'धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो', केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे NSUI कार्यकर्ता गिरफ्तार

नीट पेपर लीक को लेकर भोपाल में सड़कों पर उतरा NSUI ( ETV Bharat )