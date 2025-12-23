ETV Bharat / state

महिलाओं के अपमान के खिलाफ NSUI का प्रदर्शन, बिहार के सीएम का भोपाल में फूंका पुतला

भोपाल में नीतीश कुमार और विजय शाह के खिलाफ एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन, महिलाओं के अपमान का लगाया आरोप.

CM NITISH EFFIGY BURNT
भोपाल में फूंका नीतीश कुमार का पुतला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 7:20 PM IST

भोपाल: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन किया गया. यह प्रदर्शन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के पास किया गया. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका और महिला विरोधी बयानों को लेकर कड़ी नाराजगी जताई.

महिलाओं के अपमान का लगाया आरोप

मध्य प्रदेश एनएसयूआई ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला आग के हवाले किया. प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश में लगातार महिला सम्मान से जुड़े मुद्दों पर गैर-जिम्मेदाराना बयान सामने आ रहे हैं. लेकिन ऐसे नेताओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है. एनएसयूआई के महासचिव सय्यद अल्तमश ने आरोप लगाया कि "बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हिजाब खींचने से महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा है."

विवादित बयान देने वाले नेताओं को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग (ETV Bharat)

सत्ता में बैठे नेताओं पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप

सय्यद अल्तमश ने आगे कहा कि "मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने लाडली बहनों को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की." उन्होंने आरोप लगाया कि जब आम नागरिक या विपक्ष का कोई नेता इस तरह का बयान देता है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है, लेकिन सत्ता में बैठे नेताओं के मामले में सरकार चुप्पी साध लेती है. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह दोहरा मापदंड लोकतंत्र और महिला सम्मान दोनों के लिए खतरनाक है.

CM Nitish effigy burnt
सीएम नीतीश का भोपाल में फूंका पुतला (ETV Bharat)

विवादित बयान देने वाले नेताओं को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि महिला विरोधी मानसिकता रखने वाले नेताओं को तुरंत मंत्रिमंडल से हटाया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. सय्यद अल्तमश ने कहा, "भाजपा और सहयोगी दलों की सरकारें महिलाओं के सम्मान की बात तो करती हैं, लेकिन जब उन्हीं के नेता विवादित बयान देते हैं, तब उन्हें बचाने का काम किया जाता है.

Bhopal protest against women insult
महिलाओं के अपमान के खिलाफ NSUI का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

आंदोलन तेज करने की चेतावनी

एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि यदि महिला विरोधी बयानों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा. इसके साथ ही प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक इसका विरोध जारी रहेगा.

