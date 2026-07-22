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भोपाल में NSUI के विरोध प्रदर्शन में अचानक गूंजने लगे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भोपाल में एनएसयूआई का प्रदर्शन चर्चा में. विरोध करते-करते जिंदाबाद करने लगे.

Bhopal NSUI protest
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 1:05 PM IST

2 Min Read
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भोपाल : राजधानी भोपाल में कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI के प्रदर्शन के दौरान ऐसा घटनाक्रम सामने आया, जिसकी राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा है. दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ता धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे. इसी दौरान केंद्र सरकार के विरोध में भी नारेबाजी हुई. इसी बीच कुछ कार्यकर्ताओं ने अचानक नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए. ये देखकर अन्य प्रदर्शनकारियों ने ऐसे लोगों को टोका.

समर्थन में नारेबाजी धोखे से या कोई साजिश

एनएसयूआई का ये प्रदर्शन केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए आयोजित किया गया. प्रदर्शन में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे, एनएसयूआई के राष्ट्रीय सह-प्रभारी डॉ.अंशुल त्रिवेदी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे. इसी दौरान नारेबाजी के बीच कुछ कार्यकर्ताओं के मुंह से "नरेंद्र मोदी जिंदाबाद" के नारे सुनाई दिए. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.

एनएसयूआई के प्रदर्शन में मोदी के सपोर्ट में नारे (ETV BHARAT)

NSUI प्रदर्शन के दौरान अजीब घटनाक्रम

इस वीडियो को लेकर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. इसे लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई इस नारेबाजी को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि यह महज जुबान फिसलने की घटना थी या फिर नारे लगाने में भ्रम की स्थिति बन गई. इस मामले को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है. NSUI नेता नबील असलम ने कहा "NEET पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन वे इस्तीफा नहीं दे रहे हैं."

Bhopal NSUI protest
दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन (ETV BHARAT)

नेता अब दे रहे जुबां फिसलने का तर्क

नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे पर सफाई देते हुए नबील असलम ने कहा "यह जुबान फिसलने की घटना थी. हम मोदी विरोधी नारे लगा रहे थे, उसी दौरान एक कार्यकर्ता के मुंह से गलती से 'जिंदाबाद' निकल गया. ऐसी गलती कभी हो जाती है. हमारे नेता राहुल गांधी हैं और रहेंगे." कल जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित अन्य नेताओं को प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया, इससे कांग्रेसियों में भारी रोष है.

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