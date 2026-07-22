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भोपाल में NSUI के विरोध प्रदर्शन में अचानक गूंजने लगे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग ( ETV BHARAT )