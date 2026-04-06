मध्य प्रदेश के जवानों को ट्रेंड करेंगे NSG कमांडो, 1 महीने चलेगी खून-पसीना बहाने वाली ट्रेनिंग
भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर NSG कमांडो ने दिखाया पावर शो, मध्य प्रदेश के जवानों को देंगे ट्रेनिंग, 200 करोड़ की DPR को मंजूरी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 1:14 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 2:00 PM IST
भोपाल: आतंकियों से निपटने के लिए मध्य प्रदेश के जवान एनएसजी कमांडो की तरह ट्रेंड होंगे. उन्हें काउंटर टैरेरिज्म, काउंटर ड्रोन से लेकर अत्याधुनिक हथियार चलाने तक की तमाम ट्रेनिंग एनएसजी के कमांडो देंगे. इसके लिए एनएसजी कमांडो की टीम राजधानी भोपाल पहुंची है. यह टीम मध्य प्रदेश के हॉक फोर्स, एटीएस, सीटीजी, बीडीडीएस, एसटीएफ, वीआईपी सिक्योरिटी के स्टॉफ और अधिकारियों की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी.
प्रशिक्षण कार्यक्रम का उदघाटन करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐलान किया कि भोपाल में काउंटर टेररिज्म ग्रुप के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा. इसके लिए 200 करोड़ की डीपीआर को मंजूरी दी जा रही है.
एनएसजी एक माह देगी ट्रेनिंग
मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों को प्रशिक्षित करने के लिए एनएसजी की डीजी श्रीनिवासन के नेतृत्व में भोपाल पहुंची है. भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 4 मई तक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा. कार्यक्रम का उदघाटन मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मौजूदगी में किया गया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीजीपी कैलाश मकवाना ने कहा कि "आंतरिक सुरक्षा को लेकर लगातार चुनौतियां बदलती जा रही है और इससे निपटने के लिए पुलिस को अपडेट रहना जरूरी है. नई तकनीक, नई स्किल, नए हथियारों की हैंडलिंग को लेकर एनएसजी की मदद से पुलिस के जवानों को ट्रेंड किया जाएगा."
इस तरह दी जाएगी ट्रेनिंग
एक माह चलने वाले स्पेशन ट्रेनिंग में पुलिस के जवानों को काउंटर टैरेरिज्म, काउंटर ड्रोन, काउंटर यूएसई, क्लोज प्रोटेक्शन फॉर वीआईपी, स्नाइपर, होस्टेज नेगोशिएशन, कैनाइन, काउंटर आईइडी कैपसूल, टैक्टीकल ड्राइविंग, वीडी रिफ्रेशर कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसमें खासतौर से हॉक फोर्स, एटीएस यानी एंटी टैरेरिज्म स्क्वायड, सीटीजी यानी काउंटर टैरेरिज्म ग्रुप, बीडीडीएस, एसटीएफ, वीआईपी सिक्योरिटी इनके स्टॉफ और स्टॉफ को प्रशिक्षण दिया जाएगा. ट्रेनिंग के पास इन जवानों को इससे जुड़ी स्पेशलाइज ड्यूटी में ही लगाया जाएगा. काउंटर टैरेरिज्म के लिए फर्स्ट रिस्पांडर को मध्य प्रदेश पुलिस के 1164 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है.
कौन-सी फोर्स, क्या करती है काम
एटीएस (ATS)
एंटी टैरेरिज्म स्क्वायड मध्य प्रदेश में आतंकी गतिविधियों के खिलाफ काम करती है. पिछले सालों के दौरान एटीएस ने कई आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है. एटीएस व्यवसायिक रूप में बहुत मजबूत है.
सीटीसी (CTC)
काउंटर टेरेरिस्ट ग्रुप एटीएस की असॉल्ट इकाई है, जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस होती है. इसके जवान पूरी तरह ट्रेंड कमांडो होते हैं, जो आतंकियों पर काबू करने का काम करते हैं.
हॉक फोर्स
प्रदेश में नक्सल ऑपरेशन को जड़ से खत्म करने में हॉक फोर्स ने बहुत अच्छा काम किया है. यह सशस्त्र प्रशिक्षित फोर्स होती है.
एसटीएफ (STF)
स्पेशल टास्क फोर्स प्रदेश की सशस्त्र इकाई है. यह आमतौर पर वीआईपी ड्यूटी और कानून व्यवस्था में काम करती है. किसी आतंकी स्थिति या दूसरी इस तरह की परिस्थिति में यह फर्स्ट रिस्पांडर के रूप में काम करती है.
बीडीडीएस (BDDS)
बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड किसी स्थान पर बम की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर उसकी पहचान करने और उसे निष्क्रिय करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
वीआईपी सिक्योरिटी और टेक्टीकल ड्राइविंग
इसकी प्रदेश में 2015 में स्थापना की गई. इसका काम वीआईपी की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है. वीआईपी की कारकेट में शामिल कुछ ड्राइवर एसएसजी कमांडो कोर्स कर चुके हैं.
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मुख्यमंत्री ने 400 करोड़ के प्रस्ताव को दी मंजूरी
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने काउंटर टेरेरिस्ट ग्रुप के लिए प्रशिक्षण केन्द्र बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि "इसके लिए 200 करोड़ की डीपीआर को मंजूरी दी जा रही है. यह सेंटर भोपाल के तूमड़ा में बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है, लेकिन जो जैसा है उसको वैसा जवाब देने की भी तैयारी होनी चाहिए. इसलिए आतंकवाद, नक्सलवाद जैसे परिस्थितियों से लड़ने के लिए बलों को प्रशिक्षण की जरूरत है.
आखिरकार कई ऐसे लोग भी हैं तो भारत को आगे बढ़ने में बाधा लाते हैं, सुरक्षा बलों की मदद से मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त हुआ है. मध्य प्रदेश मध्य में है, इसलिए देश के अंदर होने वाली आकस्मिक आपदा के लिए प्रदेश अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है. हमारे जवान सभी तरह के संकटों से निपटने को तैयार हैं.