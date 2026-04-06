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मध्य प्रदेश के जवानों को ट्रेंड करेंगे NSG कमांडो, 1 महीने चलेगी खून-पसीना बहाने वाली ट्रेनिंग

मध्य प्रदेश के जवानों को NSG कमांडो करेंगे ट्रेंड ( ETV Bharat )