मध्य प्रदेश के 17 शहरों में शीतलहर का अलर्ट, शिवपुरी सबसे ठंडा, खजुराहो सबसे गर्म
उत्तरी हवाओं से मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ी. भोपाल-इंदौर समेत 11 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे. कई जिले शीतलहर की चपेट में.
Published : November 14, 2025 at 12:28 PM IST
भोपाल : इस साल नवंबर के दूसरे सप्ताह में ही मध्य प्रदेश ठंड से कांपने लगा है. उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण रात का तापमान सामान्य से कम है. लगातार चल रही ठंड हवाओं से भोपाल, इंदौर और राजगढ़ समेत अन्य शहरों में सीवियर कोल्ड वेव और कोल्ड वेव चल रही है.
गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात भी रीवा, मंडला, राजगढ़ और इंदौर समेत 11 शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया. शुक्रवार के लिए मौसम विभाग ने इंदौर, भोपाल और राजगढ़ में सीवियर कोल्ड वेव और अन्य 14 शहरों में कोल्ड वेव का यलो अलर्ट जारी किया है.
मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान शिवपुरी का
गुरुवार रात मध्य प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान शिवपुरी में दर्ज किया गया. यहां पारा 8 डिग्री सेल्सिय पर पहुंच गया. वहीं, भोपाल का न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस, इंदौर और राजगढ़ में 8.2 डिग्री सेल्सियस, छिंदवाड़ा में 9.5 डिग्री सेल्सियस, जबलपुर में 9.4 डिग्री सेल्सियस, नौगांव में 8.2 और रीवा का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, शुक्रवार को प्रदेश में दिन का सबसे अधिकतम तापमान खजुराहो में 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
प्रदेश में 16 नवंबर तक शीतलहर की चेतावनी
वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया "बीते 24 घंटे में प्रदेश के अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस का बदलाव देखा गया है. वहीं न्यूनतम तापमान में भी ज्यादा परिवर्तन नहीं है. हालांकि प्रदेश के कुछ शहरों में सीवियर कोल्ड वेव और कोल्ड वेव की वजह से रीवा, भोपाल, इंदौर और शाजापुर समेत कुछ शहरों का न्यूनतम तापमान औसत से 7 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है. अगले 7 दिन तक प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है."
इस दौरान कुछ जिलों में शीतलहर का यलो अलर्ट किया गया है, जो 16 नवंबर तक बनी रहेगी. इसके बाद न्यूनतम तापमान में बढ़ोत्तरी का अनुमान है.
प्रदेश के पश्चिमी हिस्से का तापमान सामान्य से काफी कम
दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया "एक वेस्टर्न डिस्टर्बेस अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में जम्मू-काश्मीर रीजन में 5.8 किलोमीटर की उंचाई पर स्थित है. इस कारण कारण उत्तर-पश्चिम हवा आ रही है, जिससे मध्यप्रदेश के पश्चिमी हिस्से में काफी तापमान नीचे आ रहा है. हालांकि प्रदेश का मौसम साफ बना हुआ है, कहीं भी बादल नही है. दिन में धूप रहती है, इसका जो रेडिएशन होता है, वह धरती पर उतरकर ठंड के रुप में डायवर्ट होता है. जिससे सुबह और रात के समय ठंड रहती है."
14 नवंबर को इन जिलों में अलर्ट
सीवियर कोल्ड वेव: इंदौर, भोपाल, राजगढ़, कोल्डे वेव : शाजापुर, देवास, सीहोर, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मउगंज, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर.
15 नवंबर को इन जिलों में अलर्ट
कोल्ड वेव : राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, इंदौर, देवास, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा.
16 नवंबर को इन जिलों में अलर्ट
कोल्ड वेव : राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, इंदौर, देवास, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना.