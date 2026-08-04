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कहीं आप तो नहीं खा रहे नकली पनीर टिक्का! भोपाल में फूड वेंडर्स के लिए नई गाइडलाइन

पनीर को लेकर अब नहीं चलेगा धोखा, भोपाल के रेस्टोरेंट और ठेलों पर बताना होगा आप शुद्ध पनीर खा रहे हैं या एनालॉग.

Fake Paneer News Bhopal
लाइसेंस रद्द करने से लेकर जब्ती तक होगी कार्रवाई (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 7:37 AM IST

3 Min Read
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भोपाल : पनीर की असलीयत बिना जाने चाव से लोग इससे बनी डिश खाते हैं, लेकिन अक्सर इन डिशेज में असली पनीर नहीं होता. लेकिन राजधानी भोपाल में पनीर लवर्स के लिए अच्छी खबर है. अब शहर के रेस्टोरेंट, ढाबों और ठेलों पर यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि परोसा जा रहा खाद्य पदार्थ शुद्ध पनीर से बना है या चीज एनालाग यानी एनालाग पनीर से बना है. खाद्य सुरक्षा विभाग का कहना है कि उपभोक्ताओं को सही जानकारी देने और पनीर के नाम पर होने वाली भ्रामक बिक्री पर रोक लगाने के लिए नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है. इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पनीर की लेबलिंग होगी अनिवार्य, मिलेगी सही जानकारी

खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार बाजार में पनीर टिक्का, पनीर रोल, सैंडविच और अन्य पनीर से बने व्यंजनों में एनलॉग पनीर भी इस्तेमाल होता है. एनालॉग पनीर पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं है. यह एफएसएसएआई से स्वीकृत खाद्य उत्पाद है, लेकिन इसे शुद्ध पनीर बताकर बेचना नियमों के खिलाफ है. इसलिए अब दुकानदारों, रेस्टोरेंट संचालकों और ठेला व्यवसायियों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा कि उनके यहां उपयोग किया जा रहा उत्पाद शुद्ध पनीर है या एनालॉग पनीर है. इससे उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार फूड आइटम ले सकेंगे.

ORIGINAL PANEER VS ANALOGUE PANEER guideliness
पनीर की लेबलिंग होगी अनिवार्य, मिलेगी सही जानकारी (Source- Canva)

क्या है चीज एनालॉग पनीर?, क्यों जरूरी है पहचान?

जिला खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार शुद्ध पनीर दूध से तैयार किया जाता है, जबकि चीज एनालॉग में दूध के साथ या उसकी जगह पाम आयल, सोयाबीन और अन्य वेजिटेबल फैट का इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, दोनों ही खाद्य उत्पाद खाने योग्य हैं, लेकिन उनकी संरचना और गुणवत्ता अलग होती है. ऐसे में किसी एक उत्पाद को दूसरे के नाम पर बेचना उपभोक्ताओं को गुमराह करना माना जाएगा, क्योंकि इनके अलग होने से उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है.

Original paneer vs Analogue paneer
त्योहारी सीजन में बढ़ेगी सख्ती, लगातार होंगे निरीक्षण (Etv Bharat)

त्योहारी सीजन में बढ़ेगी सख्ती, लगातार होंगे निरीक्षण

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवराज पावक के अनुसार रक्षाबंधन, गणेशोत्सव और आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष जांच अभियान शुरू कर दिया है. डेयरी यूनिट, मावा, दूध, घी और पनीर की लगातार सैंपलिंग की जा रही है. विभाग का कहना है कि बाजार में नियमित निरीक्षण जारी रहेगा और जहां भी नियमों का उल्लंघन मिलेगा, वहां तत्काल कार्रवाई की जाएगी.

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लाइसेंस रद्द करने से लेकर जब्ती तक होगी कार्रवाई

विभाग ने हाल ही में कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में घी जब्त किया है. इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछ मावा भंडारों के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन भी निरस्त किए गए हैं. इसके अलावा एक्सपायरी या नियर-टू-एक्सपायरी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर भी कार्रवाई की गई है. FSSI के खाद्य सुरक्ष अधिकारी ने कहा, '' एनलॉग पनीर नाम की कोई चीज नहीं होती बल्कि चीज एनलॉग होता है, जिसे लोग एनालॉग पनीर करते हैं. बिना निर्धारित लेबलिंग के यदि एनालॉग चीज को असली पनीर के नाम पर बेचा गया, तो संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.''

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