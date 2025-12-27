ETV Bharat / state

भोपाल का निशातपुरा रेलवे स्टेशन ट्रेनों के स्वागत को तैयार, दो एक्सप्रेस को हरी झंडी

राजधानी भोपाल में बहुप्रतीक्षित चौथे रेलवे स्टेशन पर जल्द ही ट्रेनों का स्टॉपेज शुरू होगा. कुछ कागजी औपचारिकता बाकी.

Bhopal Nishatpura Station
भोपाल का निशातपुरा रेलवे स्टेशन ट्रेनों के स्वागत को तैयार (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 3:57 PM IST

भोपाल : भोपाल में लगभग 500 करोड़ की लागत से बने निशातपुरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के रुकने का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है. कुछ कागजी अनुमतियों मिलते ही यहां ट्रेनों का स्टॉपेज शुरू हो जाएगा. इस रेलवे स्टेशन पर सारी तैयारियां हो चुकी हैं. यात्री सुविधाओं को देखते हुए यहां एफओबी, लिफ्ट, यात्री प्रतीक्षालय, पेयजल व्यवस्था, प्लेटफॉर्म शेड जैसे काम पूरे हो चुके हैं.

यात्रियों को दो साल से इंतजार

निऱातपुरा रेलवे स्टेशन दो वर्ष पहले बनकर तैयार हो चुका था. तभी से निशातपुरा इलाके के लोगों को उम्मीद थी कि जल्द ही उन्हें भोपाल स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा. यह स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण होने के बावजूद रेलवे से विभिन्न प्रकार की अनुमतियां नहीं मिलने के कारण सूना पड़ा है. अब यहां का सन्नाटा खत्म होने वाला है.

निशातपुरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के रुकने का इंतजार (ETV BHARAT)

निशातपुरा स्टेशन शुरू होने से इस इलाके के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी. छोला, विश्वकर्मा नगर, नीलकंठ कॉलोनी, हनीफ कॉलोनी सहित कई घनी आबादी वाले क्षेत्र निशातपुरा के तहत आते हैं. इन इलाकों के लोगों को ट्रेन से यात्रा करने के लिए मजबूरी में दूर स्थित भोपाल रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है.

रेलवे स्टेशन चालू होने से व्यापार बढ़ेगा

छोला के रहने वाले राजेंद्र राय का कहना है "निशातपुरा रेलवे स्टेशन के चालू हो जाने से हमें बहुत फायदा होगा. हमारा व्यापार बढ़ेगा." हरिनारायण चक्रवर्ती का कहना है "निशातपुरा रेलवे स्टेशन को बने 2 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं. यहां का काम बहुत धीरे चल रहा है. यदि यह स्टेशन चालू होता है तो हम लोगों को तो फायदा होगा."

दो ट्रेनों के रुकने का नोटिफिकेशन मिला

प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी रेलवे भोपाल नवल अग्रवाल ने बताया "निशातपुरा रेलवे स्टेशन के लिए बोर्ड के नए नियमों के अनुसार नए स्टेशन की कैटेगरी अपडेट की गई है, जिसमें और सुविधाएं अपडेट की जा रही हैं. उम्मीद है कि जल्द ही स्टेशन शुरू किया जाएगा. स्टेशन पर सबसे पहले दो गाड़ियों के रुकने का नोटिफिकेशन आया है, जिसमें मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ एक्सप्रेस शामिल हैं."

