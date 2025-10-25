ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के निमाड़ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री, दिल्ली से लेकर पंजाब तक ऑनलाइन डिलेवरी

मध्य प्रदेश के निमाड़ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री (फाइल फोटो) ( ETV BHARAT )

सिख समुदाय से आने वाले सिकलीगर हथियार बनाने में माहिर माने जाते हैं. बताया जाता है कि ये उनका खानदानी पेशा है. इस समुदाय के लोग निमाड क्षेत्र के बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर इलाकों में रहते हैं. हालांकि पुलिस और सामाजिक संगठन इस समुदाय को लगातार जागरूक करते हैं और इसका असर भी दिखा. अधिकांश सिकलीगर समुदाय के लोग इस अवैध धंधे को छोड़ चुके हैं लेकिन अभी भी कई लोग इस धंधे में लगे हैं, क्योंकि एक तो उन्हें इस काम के अलावा कुछ आता नहीं और इसमें भले ही रिस्क बहुत हो लेकिन मुनाफा भी मोटा होता है.

पंजाब के साथ ही हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में बने हथियारों की अवैध सप्लाई हो रही है. दिल्ली की स्पेशल सेल ऐसे तस्करों को पकड़ चुकी है. उस समय आरोपियों ने कबूल किया था कि पिछले 3 सालों में वे खरगोन और बुरहानपुर से लाकर करीब 500 अवैध हथियार बेच चुके हैं. समय-समय पर कई तस्कर इस तथ्य को उजागर कर चुके हैं कि बड़वानी, खरगौन और बुरहानपुर से अवैध हथियारों की तस्करी की गई है.

बड़वानी, खरगौन, बुरहानपुर और खंडवा इलाके से पंजाब में बड़ी मात्रा में अवैध हथियार सप्लाई हो रहे हैं. विभिन्न राज्यों की पुलिस अब तक अवैध हथियार पकड़ चुकी हैं. तस्करों से पूछताछ में निकलकर सामने आया कि ये हथियार निमाड़ के जिलों से मंगाए गए हैं. पंजाब पुलिस ने कई बार अवैध हथियार जब्त कर बाकायदा प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि ये हथियार बड़वानी और खरगौन से सप्लाई किए गए हैं. खास बात ये है कि निमाड़ में बनने वाले अवैध हथियार बेहद उच्च गुणवत्ता के होते हैं. इसलिए दिल्ली-एनसीआर और पंजाब के साथ ही अन्य राज्यों में इनकी खासी डिमांड है.

इन जिलों में लगातार अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी जा रही हैं. व्यापक स्तर पर अवैध बरामद हो रहे हैं. इन जिलों से अवैध हथियारों की तस्करी देश के विभिन्न राज्यों में हो रही है. चौंकाने वाला तथ्य ये भी सामने आ रहा है कि अवैध हथियारों की तस्करी में कई युवा लिप्त हो चुके हैं. ये युवा केवल कमीशन लेने के लिए पिस्टल जैसे अवैध हथियार लेकर दूसरों को सप्लाई करते हैं. इसके लिए बाकायदा चेन बनी हुई है.

भोपाल : मध्य प्रदेश में भले ही गोली चलने की घटनाएं सबसे ज्यादा ग्वालियर-चंबल इलाके में होती हों लेकिन हथियारों की तस्करी के गढ़ के नाम पर निमाड़ कुख्यात है. निमाड़ इलाके के बड़वानी, खरगौन, खंडवा और बुरहानपुर हथियारों की तस्करी के लिए पूरे देश में कुख्यात हो चुके हैं.

छिंदवाड़ा में युवक से पिस्टल जब्त (ETV BHARAT)

जंगलों में चलती हैं अवैध हथियारों की फैक्ट्री

निमाड़ के बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी और खरगौन जिलों के दूरदराज इलाकों खासकर जंगल में हथियार बनाने की फैक्ट्री चलती है. कई बार पुलिस छापा मारकर अवैध फैक्ट्री जब्त कर चुकी हैं. चूंकि इन जिलों का सबसे बड़ा सेंटर इंदौर है. इसलिए यहां तक अवैध हथियारों की सप्लाई का नेटवर्क तगड़ा बनाया गया है. इंदौर क्राइम ब्रांच कई बार इन जिलों में बने अवैध हथियारों को व्यापक स्तर पर जब्त कर चुकी है.

इंदौर में पकड़ाए अवैध हथियार (फाइल फोटो) (ETV BHARAT)

आतंकियों की पसंद भी निमाड़ के हथियार

खरगोन जिले के सिगनूर गांव में बनने वाले अवैध हथियार देशभर में चर्चित हैं. यहां के हथियारों को आतंकवादियों को सप्लाई करने का मामला सामने आ चुका है. इस मामले का खुलासा तब हुआ जब अमृतसर जेल का एक कैदी जेल के अंदर बैठे-बैठे ही हथियार तस्करी का नेटवर्क संचालित करता रहा. जब आरोपी से पंजाब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि खरगोन से वो हथियार खरीदकर आतंकवादियों को सप्लाई करता था. जिसके बाद पंजाब पुलिस और खरगोन पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था. आरोपियों के पास से पुलिस ने 12 पिस्टल और 24 कारतूस जब्त किए गए थे.

मध्य प्रदेश से अवैध हथियारों की ऑनलाइन डिलेवरी

मध्य प्रदेश में अवैध हथियारों का कारोबार भी ऑनलाइन भी हो चुका है. धार, बड़वानी, खरगोन और बुरहानपुर में अवैध रूप से व्यापक स्तर पर हथियार बनाए जा रहे हैं. ये हथियार बेहद आधुनिक हैं. इसलिए इनकी डिमांड बाहरी राज्यों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है. इन अवैध हथियारों को ऑनलाइन डिलेवरी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में हो रही है. कुछ दिनों पहले गुरुग्राम पुलिस को मिली 222 अवैध पिस्तौल के अलावा उत्तराखंड एसटीएफ द्वारा जब्त की गई ऑटोमेटिक 8 सेंटीमीटर पिस्टल बुरहानपुर जिले से डिलीवर हुई थी.

बुरहानपुर जिले से पिछले साल 43 लोग गिरफ्तार

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में 10841 अवैध हथियार और 2733 गोलियां बरामद हो चुकी हैं. बुरहानपुर जिले में ही बीते साल 2024 से लेकर अब तक सवा सौ से ज्यादा हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें 43 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसमें भी 16 लोग एक खास समाज से हैं, जबकि अन्य 8 व्यक्ति मध्य प्रदेश और 19 अन्य राज्यों के आरोपी हैं.

छिंदवाड़ा के मामले ने कमीशन की बात साबित की

छिंदवाड़ा जिले के पाठाढाना चंदगावं में पाठाढाना निवासी निलेश उईके को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया. छिंदवाड़ा कोतवाली थाना प्रभारी आशीष धुर्वे बताते हैं "आरोपी ने उसने यह पिस्टल 50 हजार रुपये में दिव्यांशु कपाले से खरीदा था. पुलिस ने दिव्यांशु कपाले को पकड़कर पूछताछ की तो पता चला कि उसने 10 हजार रुपये के लिये यह पिस्टल योमेश उर्फ यश पटेल से 40 हजार रुूपये में खरीद कर 50 हजार रुपये में बेची."

"पुलिस ने जब योमेश पटेल को पकड़कर पूछताछ की पता चला कि उसने यह पिस्टल 5 हजार रुपये कमाने के लिये अनुराग उर्फ हर्ष तिवारी से 35 हजार रुपये में खरीदी. जब पुलिस ने अनुराग तिवारी को पकड़ा और पूछताछ की तो पता चला कि पिस्टल रेहबर खान से 25 हजार रुपये में खरीद कर 10 हजार रुपये कमाने की बात स्वीकार की. रेहबर अभी फरार है. उसकी तलाश की जा रही है "

