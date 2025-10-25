ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के निमाड़ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री, दिल्ली से लेकर पंजाब तक ऑनलाइन डिलेवरी

अवैध हथियारों की तस्करी का गढ़ बना मध्य प्रदेश का निमाड़. निमाड़ के चारों जिलों से अवैध हथियारों की तस्करी कई राज्यों में ऑनलाइन.

Madhya pradesh arms smuggling
मध्य प्रदेश के निमाड़ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री (फाइल फोटो) (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 5:16 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल : मध्य प्रदेश में भले ही गोली चलने की घटनाएं सबसे ज्यादा ग्वालियर-चंबल इलाके में होती हों लेकिन हथियारों की तस्करी के गढ़ के नाम पर निमाड़ कुख्यात है. निमाड़ इलाके के बड़वानी, खरगौन, खंडवा और बुरहानपुर हथियारों की तस्करी के लिए पूरे देश में कुख्यात हो चुके हैं.

कमीशन बेस पर हथियारों की तस्करी

इन जिलों में लगातार अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी जा रही हैं. व्यापक स्तर पर अवैध बरामद हो रहे हैं. इन जिलों से अवैध हथियारों की तस्करी देश के विभिन्न राज्यों में हो रही है. चौंकाने वाला तथ्य ये भी सामने आ रहा है कि अवैध हथियारों की तस्करी में कई युवा लिप्त हो चुके हैं. ये युवा केवल कमीशन लेने के लिए पिस्टल जैसे अवैध हथियार लेकर दूसरों को सप्लाई करते हैं. इसके लिए बाकायदा चेन बनी हुई है.

Madhya pradesh arms smuggling
इंदौर क्राइम ब्रांच की कार्रवाई (फाइल फोटो) (ETV BHARAT)

निमाड़ से अवैध हथियारों की तस्करी कई राज्यों में

बड़वानी, खरगौन, बुरहानपुर और खंडवा इलाके से पंजाब में बड़ी मात्रा में अवैध हथियार सप्लाई हो रहे हैं. विभिन्न राज्यों की पुलिस अब तक अवैध हथियार पकड़ चुकी हैं. तस्करों से पूछताछ में निकलकर सामने आया कि ये हथियार निमाड़ के जिलों से मंगाए गए हैं. पंजाब पुलिस ने कई बार अवैध हथियार जब्त कर बाकायदा प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि ये हथियार बड़वानी और खरगौन से सप्लाई किए गए हैं. खास बात ये है कि निमाड़ में बनने वाले अवैध हथियार बेहद उच्च गुणवत्ता के होते हैं. इसलिए दिल्ली-एनसीआर और पंजाब के साथ ही अन्य राज्यों में इनकी खासी डिमांड है.

छिंदवाड़ा कोतवाली थाना प्रभारी आशीष धुर्वे (ETV BHARAT)

दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में कई मामले में पकड़े

पंजाब के साथ ही हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में बने हथियारों की अवैध सप्लाई हो रही है. दिल्ली की स्पेशल सेल ऐसे तस्करों को पकड़ चुकी है. उस समय आरोपियों ने कबूल किया था कि पिछले 3 सालों में वे खरगोन और बुरहानपुर से लाकर करीब 500 अवैध हथियार बेच चुके हैं. समय-समय पर कई तस्कर इस तथ्य को उजागर कर चुके हैं कि बड़वानी, खरगौन और बुरहानपुर से अवैध हथियारों की तस्करी की गई है.

सिकलीगर समुदाय हथियार बनाने में माहिर

सिख समुदाय से आने वाले सिकलीगर हथियार बनाने में माहिर माने जाते हैं. बताया जाता है कि ये उनका खानदानी पेशा है. इस समुदाय के लोग निमाड क्षेत्र के बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर इलाकों में रहते हैं. हालांकि पुलिस और सामाजिक संगठन इस समुदाय को लगातार जागरूक करते हैं और इसका असर भी दिखा. अधिकांश सिकलीगर समुदाय के लोग इस अवैध धंधे को छोड़ चुके हैं लेकिन अभी भी कई लोग इस धंधे में लगे हैं, क्योंकि एक तो उन्हें इस काम के अलावा कुछ आता नहीं और इसमें भले ही रिस्क बहुत हो लेकिन मुनाफा भी मोटा होता है.

Madhya pradesh arms smuggling
छिंदवाड़ा में युवक से पिस्टल जब्त (ETV BHARAT)

जंगलों में चलती हैं अवैध हथियारों की फैक्ट्री

निमाड़ के बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी और खरगौन जिलों के दूरदराज इलाकों खासकर जंगल में हथियार बनाने की फैक्ट्री चलती है. कई बार पुलिस छापा मारकर अवैध फैक्ट्री जब्त कर चुकी हैं. चूंकि इन जिलों का सबसे बड़ा सेंटर इंदौर है. इसलिए यहां तक अवैध हथियारों की सप्लाई का नेटवर्क तगड़ा बनाया गया है. इंदौर क्राइम ब्रांच कई बार इन जिलों में बने अवैध हथियारों को व्यापक स्तर पर जब्त कर चुकी है.

Madhya pradesh arms smuggling
इंदौर में पकड़ाए अवैध हथियार (फाइल फोटो) (ETV BHARAT)

आतंकियों की पसंद भी निमाड़ के हथियार

खरगोन जिले के सिगनूर गांव में बनने वाले अवैध हथियार देशभर में चर्चित हैं. यहां के हथियारों को आतंकवादियों को सप्लाई करने का मामला सामने आ चुका है. इस मामले का खुलासा तब हुआ जब अमृतसर जेल का एक कैदी जेल के अंदर बैठे-बैठे ही हथियार तस्करी का नेटवर्क संचालित करता रहा. जब आरोपी से पंजाब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि खरगोन से वो हथियार खरीदकर आतंकवादियों को सप्लाई करता था. जिसके बाद पंजाब पुलिस और खरगोन पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था. आरोपियों के पास से पुलिस ने 12 पिस्टल और 24 कारतूस जब्त किए गए थे.

मध्य प्रदेश से अवैध हथियारों की ऑनलाइन डिलेवरी

मध्य प्रदेश में अवैध हथियारों का कारोबार भी ऑनलाइन भी हो चुका है. धार, बड़वानी, खरगोन और बुरहानपुर में अवैध रूप से व्यापक स्तर पर हथियार बनाए जा रहे हैं. ये हथियार बेहद आधुनिक हैं. इसलिए इनकी डिमांड बाहरी राज्यों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है. इन अवैध हथियारों को ऑनलाइन डिलेवरी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में हो रही है. कुछ दिनों पहले गुरुग्राम पुलिस को मिली 222 अवैध पिस्तौल के अलावा उत्तराखंड एसटीएफ द्वारा जब्त की गई ऑटोमेटिक 8 सेंटीमीटर पिस्टल बुरहानपुर जिले से डिलीवर हुई थी.

बुरहानपुर जिले से पिछले साल 43 लोग गिरफ्तार

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में 10841 अवैध हथियार और 2733 गोलियां बरामद हो चुकी हैं. बुरहानपुर जिले में ही बीते साल 2024 से लेकर अब तक सवा सौ से ज्यादा हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें 43 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसमें भी 16 लोग एक खास समाज से हैं, जबकि अन्य 8 व्यक्ति मध्य प्रदेश और 19 अन्य राज्यों के आरोपी हैं.

छिंदवाड़ा के मामले ने कमीशन की बात साबित की

छिंदवाड़ा जिले के पाठाढाना चंदगावं में पाठाढाना निवासी निलेश उईके को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया. छिंदवाड़ा कोतवाली थाना प्रभारी आशीष धुर्वे बताते हैं "आरोपी ने उसने यह पिस्टल 50 हजार रुपये में दिव्यांशु कपाले से खरीदा था. पुलिस ने दिव्यांशु कपाले को पकड़कर पूछताछ की तो पता चला कि उसने 10 हजार रुपये के लिये यह पिस्टल योमेश उर्फ यश पटेल से 40 हजार रुूपये में खरीद कर 50 हजार रुपये में बेची."

"पुलिस ने जब योमेश पटेल को पकड़कर पूछताछ की पता चला कि उसने यह पिस्टल 5 हजार रुपये कमाने के लिये अनुराग उर्फ हर्ष तिवारी से 35 हजार रुपये में खरीदी. जब पुलिस ने अनुराग तिवारी को पकड़ा और पूछताछ की तो पता चला कि पिस्टल रेहबर खान से 25 हजार रुपये में खरीद कर 10 हजार रुपये कमाने की बात स्वीकार की. रेहबर अभी फरार है. उसकी तलाश की जा रही है "

अवैध हथियारों की जब्ती के ये बड़े मामले

  • 25 दिसंबर 2025 : बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 60 किमी दूर खकनार थाना क्षेत्र के पाचौरी गांव में 8 देसी पिस्टल, 6 अधूरे देसी पिस्टल, 5 सांचे, 9 मैग्जीन जब्त.
  • 30 अप्रैल 2024 : बुरहानपुर के जंगल में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री, पुलिस ने 35 पिस्टल बरामद की.
  • 5 जनवरी 2023 : बड़वानी में बड़ी संख्या में अवैध हथियार व निर्माण सामग्री बरामद. 41 हथियार जब्त. 7 सिकलीगर गिरफ्तार.
  • 3 फरवरी 2023 : बुरहानपुर के खकनार क्षेत्र में 12 अवैध देसी पिस्टल व अवैध हथियार बनाने की सामग्री जब्त.
  • 10 जनवरी 2021: खरगोन जिले के सिगनूर गांव में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 12 पिस्टल और 24 कारतूस जब्त.
  • 20 फरवरी 2021 : इंदौर क्राइम ब्रांच ने सिकलीगर गिरोह के 05 सदस्यों को गिरफ्तार किया. 29 पिस्टल, 22 देसी कट्टे समेत कुल 51 अवैध फायर आर्म्स जब्त.
  • 20 फरवरी 2021 : इंदौर में अंतरराज्यीय तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, 51 अवैध हथियारों के साथ 05 बदमाश गिरफ्तार.
  • 10 जुलाई 2021 : बड़वानी में 33 बोर की पिस्तौल और 3 मैग्जीन बरामद.
  • 22 जुलाई 2020 : बड़वानी जिले में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री से कई पिस्टल व सैकड़ों कारतूस बरामद.

TAGGED:

NIMAR NOTORIOUS ARMS SMUGGLING
MP ILLEGAL ARMS FACTORIES
SIKLIGAR ARMS SMUGGLING
ONLINE DELIVERY ILLEGAL WEAPONS
MADHYA PRADESH ARMS SMUGGLING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ग्लूकोज के एक इंजेक्शन से मिलेगी घुटनों के दर्द से मुक्ति, रिसर्च में बीमारी खत्म करने का दावा

विदिशा में स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गहरा संकट, खुले में फेंका जा रहा बायोमेडिकल वेस्ट

मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों पर नजर रखेगी तीसरी आंख, नहीं चलेगी लेटलतीफी

अखिल भारतीय साहित्य परिषद का 17वां अधिवेशन 7 नवंबर को, रीवा आएंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.