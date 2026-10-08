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NHTS रिपोर्ट: सफर पर पुरुषों से 302 रुपये कम खर्च करती हैं महिलाएं, गांवों में 36.6 प्रतिशत कामगार पैदल

NHTS सर्वे रिपोर्ट में खुलासा ( ETV Bharat )

भोपाल: महिला सशक्तिकरण की चर्चा में अक्सर रोजगार, कमाई और आर्थिक स्वतंत्रता के आंकड़े सामने आते हैं. लेकिन इन आंकड़ों के पीछे एक और बड़ी कहानी है. वो है महिलाएं काम तक पहुंचती कैसे हैं. दरअसल, भारत में पहली बार हुए राष्ट्रीय घरेलू यात्रा सर्वेक्षण (एनएचटीएस) के आंकड़े बताते हैं कि, तय कार्यस्थल तक जाने वाले पुरुष औसतन हर महीने 835 रुपये खर्च करते हैं, जबकि महिलाओं का औसत खर्च सिर्फ 533 रुपये है. यानी महिलाओं का यात्रा खर्च पुरुषों से करीब 302 रुपये कम है. वहीं, इस सर्वे के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों के 36.6 प्रतिशत कामगार पैदल कार्यस्थल पहुंचते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 13.5 प्रतिशत है.

महिलाओं के सफर का खर्च पुरुषों से 36 प्रतिशत कम