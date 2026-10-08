NHTS रिपोर्ट: सफर पर पुरुषों से 302 रुपये कम खर्च करती हैं महिलाएं, गांवों में 36.6 प्रतिशत कामगार पैदल
NHTS सर्वे रिपोर्ट में खुलासा, देश में 54.1 प्रतिशत यात्राएं घर के काम से जुड़ी, कार्यस्थल जाने में महिलाओं का औसत मासिक खर्च 533 रुपये. रिपोर्ट- विश्वास चतुर्वेदी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 5:31 PM IST
भोपाल: महिला सशक्तिकरण की चर्चा में अक्सर रोजगार, कमाई और आर्थिक स्वतंत्रता के आंकड़े सामने आते हैं. लेकिन इन आंकड़ों के पीछे एक और बड़ी कहानी है. वो है महिलाएं काम तक पहुंचती कैसे हैं. दरअसल, भारत में पहली बार हुए राष्ट्रीय घरेलू यात्रा सर्वेक्षण (एनएचटीएस) के आंकड़े बताते हैं कि, तय कार्यस्थल तक जाने वाले पुरुष औसतन हर महीने 835 रुपये खर्च करते हैं, जबकि महिलाओं का औसत खर्च सिर्फ 533 रुपये है. यानी महिलाओं का यात्रा खर्च पुरुषों से करीब 302 रुपये कम है. वहीं, इस सर्वे के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों के 36.6 प्रतिशत कामगार पैदल कार्यस्थल पहुंचते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 13.5 प्रतिशत है.
महिलाओं के सफर का खर्च पुरुषों से 36 प्रतिशत कम
नेशनल हाउस होल्ड ट्रेवल सर्वे के अनुसार, तय कार्यस्थल तक आने-जाने वाले पुरुष कामगारों का औसत मासिक खर्च 835 रुपये है, जबकि महिला कामगारों का खर्च 533 रुपये है. यानी महिलाओं का मासिक आवागमन खर्च पुरुषों की तुलना में करीब 36 प्रतिशत कम है. हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि इसे केवल बचत के रूप में देखना सही नहीं होगा. कम खर्च का संबंध कम दूरी, पैदल चलने और परिवहन के सीमित विकल्पों से भी हो सकता है. इस सर्वे में यह भी सामने आया कि देश में तय कार्यस्थल तक जाने वाले कुल कामगारों में 42.6 प्रतिशत दोपहिया वाहन का इस्तेमाल करते हैं.
ग्रामीण में हर तीसरी कामकाजी यात्रा पैदल
काम पर जाने के साधनों में सबसे बड़ा फर्क ग्रामीण और शहरी भारत के बीच दिखाई देता है. ग्रामीण क्षेत्रों में 36.6 प्रतिशत कामगार पैदल कार्यस्थल जाते हैं. जबकि शहरों में यह हिस्सेदारी 13.5 प्रतिशत है. ग्रामीण कामगारों में 37.1 प्रतिशत दोपहिया का इस्तेमाल करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में दोपहिया की हिस्सेदारी 52.3 प्रतिशत है. बस से कार्यस्थल पहुंचने वालों की हिस्सेदारी ग्रामीण क्षेत्रों में 5.3 प्रतिशत और वहीं शहरी क्षेत्रों में 9.2 प्रतिशत है. इसके साथ ही आटो-रिक्शा का इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्रों में 5 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 8.8 प्रतिशत कामगार करते हैं.
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सार्वजनिक परिवहन का हिस्सा अभी भी सीमित
देशभर में तय कार्यस्थल तक जाने वाले कामगारों में बस का इस्तेमाल सिर्फ 6.7 प्रतिशत और आटो-रिक्शा का 6.4 प्रतिशत है. शहरी क्षेत्रों में मेट्रो, लोकल ट्रेन या ट्राम जैसे साधनों की हिस्सेदारी 5 प्रतिशत है. इसके मुकाबले दोपहिया सबसे बड़ा साधन है और 42.6 प्रतिशत कामगार इसका इस्तेमाल करते हैं. यह तस्वीर बताती है कि सार्वजनिक परिवहन अभी भी बड़ी आबादी के रोजमर्रा के कामकाजी सफर का प्रमुख साधन नहीं बन पाया है.
ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट हिरदेश भारती का मानना है कि, ''महिलाओं का कम आवागमन खर्च हमेशा उनकी सुविधा या बचत को नहीं दर्शाता. कई बार इसका मतलब यह होता है कि उनके पास दूर जाकर काम करने के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद परिवहन का विकल्प नहीं है. अगर महिला को काम तक पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़े या कई साधन बदलने पड़ें, तो वह स्वाभाविक रूप से घर के आसपास के रोजगार को प्राथमिकता देगी. इससे उसके लिए बेहतर वेतन और ज्यादा अवसर वाले कामों का दायरा छोटा हो जाता है. इसलिए महिला रोजगार बढ़ाने की नीति में सार्वजनिक परिवहन, लास्ट-माइल कनेक्टिविटी और सुरक्षित यात्रा को भी रोजगार की बुनियादी जरूरत के तौर पर देखना होगा.''
घर का काम भी महिलाओं के सफर का बड़ा हिस्सा
एनएचटीएस के अनुसार, रोजगार और पढ़ाई के अलावा होने वाली यात्राओं में 54.1 प्रतिशत यात्राएं परिवार के सदस्यों के लिए अवैतनिक घरेलू सेवाओं से जुड़ी थीं. ग्रामीण क्षेत्रों में यह हिस्सेदारी 51.5 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 60.1 प्रतिशत रही. यानी महिलाओं की सफर सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं है, बल्कि घर के काम, खरीदारी और परिवार से जुड़े काम भी उनके रोजमर्रा का बड़ा हिस्सा हैं.
देश में 83.4 प्रतिशत कामगार 30 मिनट में पहुंचते हैं कार्यस्थल
सर्वे के अनुसार, देश में 83.4 प्रतिशत कामगार अपने तय कार्यस्थल तक 30 मिनट से कम समय में पहुंच जाते हैं. ग्रामीण कामगारों का औसत आवागमन समय करीब 23 मिनट और शहरी कामगारों का 27 मिनट है. वहीं कम दूरी का सफर सुविधाजनक जरूर है, लेकिन महिलाओं के लिए इसका दूसरा पहलू भी है. यदि सुरक्षित, सस्ता और भरोसेमंद परिवहन उपलब्ध नहीं है तो वे घर के आसपास के रोजगार तक सीमित रह जाती हैं.