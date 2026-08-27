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नदियों का शुद्धिकरण हवा में! 352 शहरों की सीवेज डायरेक्ट नर्मदा-शिप्रा में, रिपोर्ट से NGT चौंका

मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है. मध्य प्रदेश में छोटी-बड़ी मिलाकर 207 नदियां बहती हैं. इनमें धार्मिक महत्व की नर्मदा, शिप्रा नदी भी है. नर्मदा को शिव पुत्री कहा जाता है और इसको लेकर लोगों की बड़ी आस्था है. इसी तरह पौराणिक कथाओं के मुताबिक, शिप्रा सीधे बैकुंठ धाम से अवतरित हुई थी. प्रदेश में नदियों की पवित्रता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा लगातार दावे किए जाते रहे हैं. नदियों में सीधे नालों को मिलने से रोकने के लिए एसटीपी प्लांट स्थापित किए जाने के लिए भारी भरकम योजनाएं भी बनाई गई.

इसकी वजह से इन निकायों से हर दिन 637 एमएलडी सीवेज विभिन्न नालों से होते हुए प्रदेश की नदियों और सहायक नदियों में पहुंच रहा है. इन नदियों में धार्मिक महत्व वाली नर्मदा, शिक्षा जैसी नदियां भी शामिल हैं. अब एनजीटी ने इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वह प्रदेश में ठोस एवं तरल अवशिष्ठ प्रबंधन नियम 2016 की कम्पलाइंस रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

भोपाल: मध्य प्रदेश की पवित्र नदियां शिप्रा, नर्मदा सहित दूसरी नदियों का करोड़ों रुपए की योजनाओं के बाद भी शुद्धिकरण नहीं हो पाया है. सरकार के तमाम दावों के बाद भी यह नदियां लगातार दूषित हो रही हैं. राज्य शासन के तमाम दावे की पोल एनजीटी (National Green Tribunal) के सामने प्रस्तुत किए गए आंकडों से खुल गई है. रिपोर्ट में समाने आया है कि प्रदेश भर के 352 निकायों से निकलने वाले सीवेज को ट्रीटमेंट करने की सरकार अब तक कोई पुख्ता व्यवस्था ही नहीं कर सकी.

एनजीटी ने इन आंकड़ों पर जताई चिंता (ETV Bharat)

अब प्रदेश में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुपालन से जुड़े एक मामले में शासन द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को लेकर एनजीटी ने गहरी चिंता जाहिर की है. एनजीटी ने गहरी चिंता जाहिर की है कि प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में से 352 में से करीबन 637 एमएलडी सीवेज निकलता है, लेकिन इन निकायों के पास इसको उपचारित करने के लिए एसटीपी प्लांट ही नहीं है.

शपथ-पत्र से सामने आई स्थिति

मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के पालन और इससे जुड़े पर्यावरर्णीय मुद्दों को लेकर एनजीटी में 2018 का एक मामला विचाराधीन है. इस मामले में मध्य प्रदेश शासन की तरफ से प्रस्तुत एक शपथ पत्र के परीक्षण में सामने आया कि इसमें जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए, उनकी जमीनी स्तर पर वेरिफिकेशन ही नहीं किया गया. राज्य शासन की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चिंताजनक पहलू नगरीय निकायों से निकले वाले सीवेज को लेकर सामने आया.

रिपोर्ट से पता चला है कि, प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में से 352 निकायों से लगभग 637 एमएलडी सीवेज निकल रहा है, लेकिन इसको ट्रीटमेंट करने के लिए कोई बेहतर व्यवस्था ही अभी तक नहीं है. हालांकि रिपोर्ट में कहा कि गया राज्य सरकार द्वारा 735 एमएलडी सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए एसटीपी प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

रोज 637 एमएलडी सीवेज बन रहा मुसीबत (ETV Bharat)

सीधे प्रदेश की बड़ी नदियों में पहुंच रहा सीवेज

मामले में एनजीटी ने दर्ज किया कि, प्रदेश के 352 निकायों में 1315 नाले हैं, इनसे करीबन 637 एमएलडी सीवेज निकल रहा है, जो बिना ट्रीटमेंट के सीधे जल संरचनाओं में पहुंच रहा है. इनमें प्रदेश की नर्मदा, शिक्षा और चंबल जैसे बड़ी नदियां भी शामिल हैं. रिपोर्ट में बताए गए आंकड़ों से सामने आया कि हर दिन निकले वाले सीवेज के मुकाबले सीवेज उपचार का अंतर बहुत ज्यादा है. यानी बड़ी मात्रा में सीवेज का पानी बिना ट्रीटमेंट के सीधे नदियों में पहुंच रहा है. एनजीटी ने इसको लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है. मामले को लेकर एनजीटी ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि अगली रिपोर्ट में राज्य सरकार इसको लेकर स्थिति स्पष्ट करे. एनजीटी ने प्रदेश मुख्य सचिव को अगली सुनवाई के पहले कम्पलाइंस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिया है.

207 नदियां बहती हैं मध्य प्रदेश में (ETV Bharat)

एक माह में एनजीटी के तीन बड़े निर्णय

नेशनल ग्रीन ट्रब्यूनल ने एक माह के अंदर प्रदेश के वन और जल को लेकर दूसरा बड़ा आदेश दिया है. 20 अगस्त 2026 को एनजीटी ने राजधानी भोपाल में सड़क किनारे खत्म किए जा रहे ग्रीन बेल्ट को लेकर राज्य शासन को आदेश जारी किया था. इसमें पेड़ों की देसी और संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान करने और उनके 15 सालों तक निगरानी करने की योजना बनाने का आदेश दिया गया. साथ ही भोपाल में दर्ज वन भूमि का हाई रेजोल्यूशन जीआईएस मैपिंग कराने और प्रदेश भर में पेड़ों की गिनती करने के आदेश दिए थे.

मध्य प्रदेश में प्रदूषित हो रही नदियां (ETV Bharat)

पर्यावरणविद् बोले-आदेश का जमीन पर नहीं हो रहा पालन

उधर पर्यावरणविद् और कई मामलों में याचिकाकर्ता डॉ. सुभाष पांडे के मुताबिक, ''एनजीटी ने उनके एक मामले में राज्य शासन को पेड़ों की देसी और संकटाग्रस्त प्रजातियों को पहचान करने और ग्रीन बेल्ट से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं. हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान द्वारा कोर्ट के सामने यह सवाल उठाया गया कि, कोर्ट के आदेश का जमीनी स्तर पर पालन नहीं हो रहा है और यह बड़ी समस्या है.'' उन्होंने कहा कि, ''आदेश का पालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट को सख्त रूख अपनाना चाहिए.''