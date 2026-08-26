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देश के साथ मध्य प्रदेश की खूबसूरती पर बौनेपन का ये कैसा कलंक, आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ा कुपोषण

दूसरे नंबर पर बादलों का घर कहा जाने वाला मेघालय है, यहां ये प्रतिशत 36.8 है. जिनमें शहरी इलाकों में 20.3 और ग्रामीण इलाकों में 18.0 प्रतिशत बच्चे बौने हैं. जबकि लगातार सुधार के बावजूद बौने बच्चों की संख्या के मामले में बिहार पहले नंबर से खिसक कर तीसरे नंबर पर तो आया लेकिन टॉप थ्री में अब भी बना हुआ है. सर्वे के मुताबिक बिहार में 35.60 प्रतिशत सामने आया है, 32.7 शहरी इलाकों में जबकि 35.6 ग्रामीण इलाकों में कुपोषण की वजह से 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन उनकी उम्र के हिसाब से नहीं है. यानि की वे बौने हैं.

आदिवासी बाहुल्य इलाके और प्राकृतिक खुबसूरती वाले राज्यों में गिने जाने वाले दादर नगर हवेली पांच वर्ष तक के बौने बच्चों के मामले में देश में टॉप पर हैं. यहां शहरी इलाकों में तो फिर भी हालात संभले हुए हैं और प्रतिशत 28.7 प्रतिशत है जबकि ग्रामीण इलाकों में 45 फीसदी बच्चे कुपोषण की वजह से बौने हैं. औसत देखें तो 100 में हर तीसरा बच्चा यहां बौना है.

कुदरती खूबसूरती के लिए पहचाने जाने वाले केन्द्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली पर दाग लगा है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे -6 की रिपोर्ट में 5 साल तक के कुपोषण के कारण बौने बच्चो के आंकड़े चौंकाने वाले हैं. हांलाकि कई राज्यों में इसमें सुधार दर्ज हुआ है. लेकिन बिहार जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-4 में देश में बौने प्रदेश की तरह चर्चित हुआ था. सुधार के बाद भी टॉप थ्री राज्यों में बना हुआ है.

ऐसे में बच्चों और किशोरों की हड्डियों का समुचित विकास नहीं हो पाता. विटामिन सी और जिंक कोशिकाओं की वृद्धि के लिए जरुरी है. ये सभी पोषक तत्व नहीं मिलने से बच्चों की लंबाई पर असर देखा जा रहा है. बच्चों के बौनेपन को लेकर हाल ही में आई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-6 की रिपोर्ट के आंकड़े चौंकाने वाले हैं. भारत में 0 से 5 साल तक के 29. 3 प्रतिशत बच्चे बौने हैं.

भोपाल: व्यक्ति की लंबाई मुख्य रूप से उसके जीन्स पर निर्भर करती है लेकिन वर्तमान में लोगों की सेहत पर खानपान का असर साफ देखा जा रहा है. खास तौर पर बच्चों की बात करें तो आज के समय में उन्हें सही पोषण वाले खाद्य पदार्थ प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी जैसी कई चीजें सही मात्रा में नहीं मिल पा रही हैं.

बौनेपन में गुजरात चौथे तो लक्षद्वीप पांचवे नंबर पर

गुजरात 35.3 प्रतिशत के साथ इस रिपोर्ट में चौथे नंबर पर है. जहां शहरी इलाकों में 28.2 प्रतिशत के साथ स्थिति सुधरी है. लेकिन ग्रामीण इलाकों में कुपोषण की स्थिति खराब है. यहां एनएफएचएस-5 के आंकड़ों से तुलना करें तो ग्रामीण इलाकों में 39 प्रतिशत बौने बच्चे थे जो बढ़कर अब 39.5 पर पहुंच गए हैं.

बौनेपन में केन्द्र शासित प्रदेशों की स्थिति (ETV Bharat)

पांचवे नंबर पर लक्षद्वीप है. केन्द्र शासित इस प्रदेश में भी सर्वे के मुताबिक प्रतिशत 34.1 है. यहां शहरी इलाकों में 31 फीसदी और ग्रामीण इलाकों में 37.6 फीसदी बच्चे कुपोषण की वजह से पनप ही नहीं पाए.

बौनेपन का जिंक से कनेक्शन, पूरे देश में हो रही रिसर्च

ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. अरविंद कुमार शुक्ला ने बताया, "इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल्स और एम्स की एक ज्वाइंट रिसर्च में ये सामने आया था कि मिट्टी में अगर जिंक की कमी हो तो वो शरीर की ग्रोथ पर असर डालती है. जब व्यक्ति कम जिंक का भोजन करता है तो उसके शरीर में मौजूद एंजाइम्स का डेवलमपमेंट सीधे तौर पर प्रभावित होता है. बौनापन भी इसकी एक वजह होता है. हांलाकि बौने पन की वजहों मे केवल एक जिंक भर नहीं है."

बौनेपन का जिंक से कनेक्शन (Indian Institute of Soil Science and AIIMS Research)

प्रो. अरविंद कुमार शुक्ला के मुताबिक, "भारत में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तमिलनाडु की मिट्टी में सबसे ज्यादा जिंक कमी पाई गई है. मैं एक उदाहरण से आपको जिंक की कमी और बौनेपन का कन्केशन समझता हूं. हमने 100 बौने रह गए बच्चों पर स्टडी की इनमें कुछ में प्रोटीन एक वजह थी. कुछ जेनेटिक की वजह से बौने रह गए. लेकिन इनमें 36 फीसदी बच्चे ऐसे थे जिनमें जिंक की कमी पाई गई. ये आंकड़ा बहुत कुछ तस्वीर साफ कर देता है. इसके पहले मध्य प्रदेश में तीन जिले मंडला बैतूल और झाबुआ ऐसे थे जहां की मिट्टी में जिंक कम पाया गया.

'सोया स्टेट लेकिन डाइट में सोयाबीन नहीं'

कुपोषण के साथ 5 वर्ष तक के बच्चों में बौनेपन की बढ़ती समस्या को लेकर डॉ सुनीता परमार बताती हैं, "हमारी लंबाई बढ़ाने के लिए, हमारा बॉडी मास मस्क्युलर बढ़ा होना बहुत जरूरी होता है. हमारे यहां इसकी कमी है. मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है लेकिन सोयाबीन हमारी डाइट में ही नहीं है. हमने फील्ड में इस पर काम भी किया है. हर किसान के घर में सोयाबीन होता है खेतो में, लेकिन सोयाबीन उनके डाइट में नहीं होता. हमको सोयाबीन का विकल्प स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराना पड़ेगा. जैसे सोया के बिस्कुट, कुरकुरे, उपमा आदि."

मध्य प्रदेश सोया स्टेट लेकिन डाइट में सोयाबीन नहीं (ETV Bharat)

डॉ सुनीता परमार कहती हैं, "माताओं को भी हमको सिखाना पड़ेगा तब जाकर ये केस कम होंगे. मेरे नजर मे मेघालय में बौनापन ज्यादा है और उस पर मेघालय सरकार बहुत काम भी कर रही है. प्रोजेक्ट संवर्धन जो हमारे यहां है वहां अलग नाम से है. कारण सभी जगह एक ही है बस जागरूकता लाना होगी. प्रॉपर प्रोटीन डाइट गर्भवती मां और बच्चों को देना होगी."

टॉप टेन में मध्य प्रदेश भी शामिल

टॉप टेन में बिहार से लगे झारंखड की भी स्थिति ठीक नहीं है. यहां भी ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण से निपटने की जरुरत है. यहां कुल बौने बच्चों का आंकड़ा 35 प्रतिशत है. उत्तर प्रदेश में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के मुकाबले हालात सुधरे हैं. लेकिन अब भी 31.5 प्रतिशत बच्चे अब भी इस दायरे में बने हुए हैं. इनमें भी ग्रामीण इलाकों का प्रतिशत 32.01 है. मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और राजस्थान भी इसी कतार में हैं. मध्य प्रदेश में बच्चों में बौनेपन को लेकर हालात पहले से सुधरे हैं लेकिन अब भी हर तीसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है और इस सूची में आठवें नबंर पर है. यहां 31.4 प्रतिशत बच्चे बौनेपन और कुपोषण का शिकार हैं.

टॉप टेन में मध्य प्रदेश भी शामिल (Ministry of Health and Family Welfare)

कुपोषण के साथ वजन और कद के सुधार पर हैं ये राज्य

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-6 की रिपोर्ट में 5 साल तक के बच्चों में बौनेपन की समस्या में कई राज्यों में सुधार भी दिखाई दिया है. इनमें जम्मू कश्मीर में आंकड़ा घटकर शहरी इलाकों में 19.3 फीसदी और ग्रामीण इलाकों में 26 प्रतिशत से सीधे 21 फीसदी पर आया है. इसी तरह से तेलंगाना राज्य में भी सुधार हुआ है. पिछली रिपोर्ट में यहां बौने बच्चों का ग्रामीण इलाकों मे प्रतिशत 33 था जो सीधे गिरकर अब 28.6 पर आया है. वहीं शहरी इलाकों में 22.3 प्रतिशत बच्चे बौने हैं.

केरल जैसे राज्य भी सुधार की तरफ हैं. यहां शहरी इलाकों में 10.8 प्रतिशत बौने बच्चे हैं. जबकि ग्रामीण इलाकों में 21.3 प्रतिशत हैं. इसी तरह से गोवा मे भी हालात संभले हैं. यहां शहरी इलाकों में 18.8 फीसदी और ग्रामीण इलाकों में 20.0 फीसदी बच्चे ही बौने बच्चे हैं. एनएफएचएस-5 में ग्रामीण इलाकों में ही प्रतिशत 25 के आसपास था.

मध्य प्रदेश में आदिवासी जिलों में बौने बच्चों का प्रतिशत ज्यादा (Ministry of Health and Family Welfare)

मध्य प्रदेश में आदिवासी जिलों में बौने बच्चों का प्रतिशत ज्यादा

एनएफएचएस-6 की रिपोर्ट के मुताबिक बौने बच्चों के मामले में मध्य प्रदेश में पहले से सुधार हुआ है. लेकिन इस सूची में आठवें नबंर पर है. यहां 31.4 प्रतिशत बच्चे बौनेपन और कुपोषण का शिकार हैं. आदिवासी आबादी वाले जिलों में और सुधार की गुंजाइश है. यहां कुपोषण से निपटने की सरकार की रणनीति उस तरह से कारगर होती दिखाई नहीं देती.

अलीराजपुर जैसे आदिवासी बाहुल्य जिले में 34.5 फीसदी बच्चों का कुपोषण की वजह से कद नहीं बढ़ पाया है. इसी तरह से छिंदवाड़ा में ये प्रतिशत 23.9 है. वहीं आदिवासी जिले धार में शहरी इलाकों में 28.8 और ग्रामीण इलाकों में 38.6 प्रतिशत बच्चे बौने हैं. आदिवासी जिले खरगोन में तो ये आंकड़ा ग्रामीण इलाकों में 36 फीसदी तक पहुंच गया है. जबकि शहरी इलााकों में 31.4 फीसदी बच्चे कुपोषित हैं.

'हर दिन कुपोषित बच्चे को केवल 12 रुपए का पोषण आहार'

आदिवासी कांग्रेस के प्रमुख विक्रांत भूरिया इस पर सवाल उठाते हुए बताते हैं, "हमने विधानसभा में इसे लेकर सवाल पूछा कि था कि खास तौर पर जो आदिवासी ब्लॉक हैं, वहां पर कुपोषण को खत्म करने के लिए बच्चों पर कितनी राशि खर्च की जा रही है. जिसके जवाब में जानकारी में ये निकलकर आया कि हर दिन कुपोषित बच्चे को केवल 12 रुपए पोषण आहार के लिए दिए जाते हैं."

विक्रांत भूरिया कहते हैं, "महिला बाल विकास विभाग जिसकी जवाबदारी है, उसने भी आदिवासी इलाकों के बच्चों के लिए जो कुपोषण की वजह से बौने हो रहे हैं, उनके लिए अलग से कोई बजट नहीं रखा है. यहां तक की जो रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां अत्यंत कमजोर बच्चे इलाज के लिए आते हैं. वहां भी पोषण का खर्च केवल 980 रुपए ही है. रिपोर्ट बता रही है कि बौने बच्चों में अब भी मध्य प्रदेश देश के टॉप टेन राज्यों में बना हुआ है."

शून्य से पांच साल तक के बच्चों में बौनेपन की वजह क्या है

इस बौनेपन की वजह मां के कुपोषित होने से भी जुड़ी हुई है. गर्भावस्था के दौरान अगर मां एनिमिक है, कुपोषित है और फिर बच्चे के जन्म के बाद भी उसे पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है तो जाहिर है फिर बीमारियां भी घेरती हैं. इससे शारीरिक विकास रुक जाता है और बच्चे अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तुलना में काफी कम कदकाठी के यानि बौने रह जाते हैं. शून्य से पांच वर्ष के बौने बच्चों में ज्यादा प्रतिशत कुपोषण से प्रभावित बच्चों का रहा है. कई बार वजह जेनेटिक भी होती है. जिसमें माता-पिता के कम कद के होने की वजह से बच्चों में आनुवांशिक रुप से ये आ जाता है. कई बार हार्मोन भी इसके पीछे का एक कारण होते हैं.

मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी

मध्य प्रदेश में 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है. पीली और सबसे ज्यादा है काली मिट्टी, दूसरी एलोवियल सॉइल है, जो ग्वालियर चंबल अंचल में पाई जाती है, तीसरी लाल मिट्टी पाई जाती है. चौथी है मिक्स मिट्टी जो कुछ हद तक काली कुछ एलोवियल है. यह एक तरह की मिली जुली मिट्टी होती है. रिसर्च में यह भी पता चला कि, एलोवियल सॉइल्स में जिंक की डेफिशियेंसी यानी कमी सबसे ज्यादा होती है लेकिन काली मिट्टी में भी जिंक की कमी बढ़ रही है. इसका कारण फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रासयनिक खाद का इस्तेमाल है. ज्यादा उत्पादन की वजह से मिट्टी में पोषक तत्वों की मुख्य रूप से जिंक की कमी हो रही है.

मिट्टी में जिंक की मानक मात्रा

मिट्टी में जिंक की आइडियल मात्रा 0.75 पीपीएम (पोर्शन पर मिलियन) से ज्यादा और 2 पीपीएम तक मानी जाती है. इससे कम होने पर इसे जिंक की कमी और 10 पीपीएम से ज्यादा होने पर मिट्टी में टॉक्सिटी बढ़ना माना जाता है.