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भोपाल के अखबारों में निकले पार्षद के लापता होने के पम्पलेट, 5 हजार के इनाम की भी घोषणा

भोपाल में अखबार खोलते ही निकले पार्षद के लापता होने के पम्पलेट, परिवार भी हैरान कि किसने बांटे पम्पलेट.

BHOPAL COUNCILOR MISSING PAMPHLET
अखबार खोलते ही निकले पार्षद मधु शिवनानी के लापता होने के पम्पलेट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 4:23 PM IST

2 Min Read
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भोपाल: नगर निगम के वार्ड-61 की बीजेपी पार्षद मधु शिवनानी के लापता होने के पम्पलेट पूरे इलाके में बांट दिए गए. राजनीतिक गलियारों सहित आम लोगों के बीच अब यह चर्चा का विषय बन गया है. वहीं, सूचना देने वाले को 5 हजार रुपए के इनाम की घोषणा भी पम्पलेट में की गई है. इस पम्पलेट को किसने और क्यों बंटवाया इसकी जानाकारी फिलहाल सामने नहीं आ पाई है.

सुबह-सुबह मिली पार्षद के लापता होने की खबर

शुक्रवार सुबह अवधपुरी समेत वार्ड-61 के कई इलाकों में लोगों ने जब अखबार खोला, तो उसके अंदर एक पर्चा मिला. इस पम्पलेट में पार्षद मधु शिवनानी की तस्वीर के साथ लिखा था कि वे पिछले 3 महीने से लापता हैं. उनकी जानकारी देने वाले को 5 हजार रुपए इनाम देने की बात भी लिखी गई है. पर्चे में कुछ गंभीर आरोप भी दर्ज थे जैसे पार्षद की अनुपस्थिति में फर्जी दस्तावेज और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाने का जिक्र है.

Bhopal Councilor missing Pamphlet
भोपाल में लापता पार्षद के पम्पलेट बंटे (ETV Bharat)

परिवार भी हैरान, किसने बांटे पम्पलेट?

इस मामले को लेकर उनके पति संजय शिवनानी ने कहा है कि "उन्हें नहीं पता कि ये पम्पलेट किसने और क्यों बंटवाए हैं. उन्हें भी इसकी जानकारी सुबह दोस्तों से मिली." उन्होंने बताया कि "मधु शिवनानी लापता नहीं हैं, बल्कि अपने बेटे के पास नीदरलैंड में हैं. उनका बेटा सुशांत वहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और हाल ही में उनके घर पोते का जन्म हुआ है. इसी वजह से पार्षद फरवरी में वहां गई थीं.

Bhopal newspaper Pamphlet
सुबह सुबह लोगों को मिली पार्षद के लापता होने की खबर (ETV Bharat)

युद्ध के कारण नहीं लौट पाने का हवाला

परिवार के मुताबिक पार्षद मार्च में वापस आने वाली थीं, लेकिन ईरान इजरायल अमरीका युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय हालात और फ्लाइट री-शेड्यूलिंग के कारण उनकी वापसी टल गई. साथ ही उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और भोपाल में डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता से सलाह लेने के बाद उन्हें कुछ समय आराम करने को कहा गया था. यही कारण है कि वे फिलहाल विदेश में ही हैं और जल्द भोपाल लौटने वाली हैं.

इस मामले में अब परिवार का कहना है कि पार्षद के भोपाल लौटने के बाद इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई जाएगी. फिलहाल, यह रहस्य बना हुआ है कि ये पम्पलेट किसने और क्यों बंटवाएं हैं, जो पूरे शहर में चर्चा का विषय भी बना हुआ है.

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