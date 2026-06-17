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पेंशनर्स पर मोहन यादव मेहरबान, बुजुर्ग रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए पेंशन का नया फॉर्मूला

मध्य प्रदेश में पेंशनर्स को मिलने वाली अतिरिक्त राशि पर वित्त विभाग ने तस्वीर साफ कर दी है. हैरान कर देगा पेंशन का नया गणित.

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बुजुर्ग रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए पेंशन का नया फॉर्मूला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 12:20 PM IST

3 Min Read
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भोपाल : मध्य प्रदेश के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली 20 फीसदी अतिरिक्त पेंशनन को लेकर उठ रहे सवालों पर वित्त विभाग ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है. वित्त विभाग ने साफ कर दिया है कि रिटायर्ड कर्मचारियों की 80 साल उम्र पूरी होने के बाद ही 20 फीसदी अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा. विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि 85 साल की आयु पूरी करने पर पेंशनर्स को 30 फीसदी अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाएगा.

वित्त विभाग ने जारी किया स्पष्टीकरण

मध्य प्रदेश में 20 फीसदी अतिरिक्त पेंशन को लेकर लंबे समय से विवाद की स्थिति थी. पेंशनर्स का कहना है कि 79 साल की आयु पूरी करने और 80 साल में प्रवेश करने के साथ ही यह 20 फीसदी राशि उनके खातों में पहुंचनी चाहिए. इसको लेकर लगातार बुजुर्ग पेंशनर्स संबंधित विभाग तक पहुंच रहे थे. इसको लेकर पेंशनर्स द्वारा वित्त विभाग तक अतिरिक्त पेंशन का लाभ न दिए जाने की शिकायत भी दर्ज कराई गई. यह मामला हाई कोर्ट तक भी पहुंच चुका है. कोर्ट के आदेश के बाद अब वित्त विभाग ने स्पष्टीकरण दिया है.

उम्र 80 साल पूरी होने पर अतिरिक्त पेंशन

वित्त विभाग ने आदेश में कहा है "अतिरिक्त पेंशन का लाभ पेंशनर जिस माह निर्धारित आयु पूर्ण करेंगे, उस माह के आगामी माह से प्राप्त होगी. इसका आशय है कि निर्धारित आयु 80 साल पूरी होने के बाद अगले माह से उन्हें अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाएगा. इसको लेकर वित्त विभाग द्वारा पूर्व में ही आदेश दिया जा चुका है."

कोर्ट ने सही माना था सरकार का पक्ष

इस मामले को लेकर रिटायर्ड कर्मचारियों ने इंदौर हाई कोर्ट और ग्वालियर हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था. इंदौर हाई कोर्ट ने 16 जनवरी 2026 को सरकार के पक्ष को सही ठहराया था. कोर्ट के आदेश के बाद वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 80 साल की तरह 85 साल की आयु पूरी करने के अगले माह से 30 फीसदी अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाएगा.

किस उम्र में मिलती है सबसे ज्यादा पेंशन

निर्धारित सेवा आयु पूरी करने के बाद विभाग से रिटायरमेंट पर सरकार द्वारा पेंशन का लाभ दे रही है. प्रदेश में रिटायरमेंट के बाद एक समय बाद पेंशनर्स को सबसे ज्यादा पेंशन मिलती है.

  • पेंशनभोगियों को 80 साल की आयु पूरी करने पर मूल पेंशन का 20 फीसदी अतिरिक्त लाभ मिलना शुरू होता है.
  • 85 से 89 साल के बीच रिटायर्ड कर्मचारियों को 30 फीसदी अतिरिक्त पेंशन राशि मिलती है.
  • 90 साल की आयु पूरी करने पर पेंशनर्स को 40 फीसदी अतिरिक्त पेंशन राशि मिलती है.
  • 100 साल की आयु पूरी करने पर पेंशनर्स को 100 फीसदी अतिरिक्त राशि पेंशन के रूप में मिलती है.

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