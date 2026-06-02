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रानी कमलापति को पीछे छोड़ देगा निशातपुरा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जैसे फैसिलिटी वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी

रानी कमलापति को पीछे छोड़ देगा निशातपुरा रेलवे स्टेशन ( ETV Bharat )

बता दें कि निशातपुरा रेलवे स्टेशन के संचालन में आने के बाद भोपाल जंक्शन पर ट्रेनों और यात्रियों का दबाव काफी कम होने की उम्मीद है. वर्तमान में प्लेटफार्म की सीमित उपलब्धता के कारण कई ट्रेनों को आउटर पर रोकना पड़ता है, जिससे यात्रियों को परेशानी और समय की बर्बादी का सामना करना पड़ता है. नया स्टेशन शुरू होने के बाद कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव निशातपुरा में किया जाएगा. इससे ट्रेनों की आवाजाही अधिक व्यवस्थित होगी और यात्रियों को समय पर बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी.

भोपाल: राजधानी भोपाल से रेल यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, रेल मंत्रालय ने निशातपुरा रेलवे स्टेशन के कमीशनिंग प्रोजेक्ट को अंतिम मंजूरी दे दी है. ऐसे में सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अब स्टेशन को जल्द ही यात्रियों के लिए खोलने की तैयारी शुरू हो गई है. स्टेशन के शुरू होने से न केवल भोपाल जंक्शन पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सकेगा, बल्कि हजारों यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक रेल सेवाएं भी मिलेंगी. यह स्टेशन राजधानी के रेल नेटवर्क को नई मजबूती देने वाला साबित होगा.

दरअसल, निशातपुरा स्टेशन का निर्माण कार्य काफी पहले पूरा हो चुका है, लेकिन तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण इसका शुभारंभ लगातार टल रहा था. इस बीच स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मामले को गंभीरता से उठाया. भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर स्टेशन को शीघ्र शुरू करने की मांग की थी. इसके बाद रेलवे स्तर पर प्रक्रियाओं में तेजी आई और अब परियोजना को अंतिम स्वीकृति मिल गई है.

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा नया स्टेशन

भोपाल रेल मंडल के डीसीएम नवल अग्रवाल ने बताया कि "रानी कमलापति, भोपाल, संत नगर और मिसरोद के बाद निशातपुरा शहर का पांचवां प्रमुख रेलवे स्टेशन होगा. इस स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं. रेलवे लगातार यात्री सुविधाओं के विस्तार पर काम कर रहा है. माल परिवहन, टिकट जांच अभियान और विशेष ट्रेनों के संचालन से रेलवे की आय में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है. आने वाले समय में भोपाल स्टेशन पर आधुनिक स्लीपिंग पाड जैसी सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा."

कई प्रमुख ट्रेनों को मिलेगा निशातपुरा में ठहराव

रेलवे ने भोपाल मंडल को उन ट्रेनों की अंतिम सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिनका ठहराव निशातपुरा स्टेशन पर किया जाएगा. प्रारंभिक सूची में डॉ. आंबेडकर नगर-श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस, अहमदाबाद-पटना एक्सप्रेस, इंदौर-पटना एक्सप्रेस, इंदौर-बरेली एक्सप्रेस, क्षिप्रा एक्सप्रेस, डॉ. आंबेडकर नगर-प्रयागराज एक्सप्रेस व भुज-शालीमार एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं.

भोपाल को मिलेगा नया रेलवे स्टेशन (ETV Bharat)

विशेषज्ञों का मानना है कि इन ट्रेनों के रुकने से भोपाल के उत्तर और पूर्वी हिस्सों में रहने वाले यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा और उन्हें मुख्य स्टेशन तक पहुंचने की अतिरिक्त परेशानी से राहत मिलेगी.