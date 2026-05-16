सर्वाइकल कैंसर को हराने की नई जंग, NHM और हैदराबाद की फर्म के बीच MOU
मध्य प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमरी कसी. पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रीवा जिले का चयन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 7:42 PM IST
भोपाल : सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौतों के मामले में मध्य प्रेदश देश में छठे नंबर पर है. हर साल प्रदेश में 4 हजार से ज्यादा इस कैंसर से जु़ड़े मामले सामने आ रहे हैं. मौत का आंकड़ा देखें तो प्रदेश में हर साल दो हजार से ज्यादा महिलाओं की कैंसर से जान गई है. इस कैंसर की समय पर जांच हो सके और समय पर इलाज मिल सके, इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) मध्य प्रदेश और भार्गवी हेल्थ केयर हैदराबाद के बीच एमओयू साइन किया गया है. मध्य प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के साथ उसके प्रबंधन को लेकर ये महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है. पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में रीवा को चुना गया है.
सर्वाइकल कैंसर का दाग मिटाने की पहल
सर्वाइकल कैंसर के मामले में देश के टॉप टेन राज्यों में शामिल मध्य प्रदेश में इस कैंसर के बढ़ते मामले और मौतों के बीच अब प्रयास इस बात के हैं कि जांच में किस तरह से तेजी लाई जाए और इसें कंट्रोल किया जा सके. मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए प्रयास तेज किए हैं. सर्वाइकल कैंसर की समय से जांच और उसके उपचार के प्रबंधन को और मजबूत करने के लिए दूसरे राज्यों से भी तकनीकी सहयोग लिया जा रहा है. इसी कड़ी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश और भार्गवी हेल्थ केयर हैदराबाद के बीच एमओयू साईन किया गया है.
रीवा बनेगा पायलट प्रोजेक्ट
यह समझौता नेशनल नॉन कम्यूनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत किया गया है. इस एमओयू के तहत प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन को मजबूत किया जाएगा. इसके लिए क्षमता निर्माण और तकनीकी सहयोग केन्द्र में होगा. इस एमओयू में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रीवा जिले को चुना गया है. जिले की 25 से 65 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 10 हजार महिलाओं की एचपीवी डीएनए आधारित सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की जाएगी.
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मास्टर ट्रेनर्स की पूरी टीम बनेगी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश राज्य स्तर पर इसके कार्डिनेशन के लिए एएनएम, स्टाफ नर्स, सीएचओ एवं आशा कार्यकर्ताओं का पहले सिलेक्शन करेगा. उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी. इस सबमें भार्गवी हेल्थ केयर, हैदराबाद की ओर से सर्वाइकल कैंसर की जांच एवं उपचार के लिये विशेषज्ञ तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा. यही संस्था ट्रेनिंग के लिए मटेरियल देने के साथ निर्देशित भी करेगी. राज्य में दक्ष मास्टर ट्रेनर्स की पूरी टीम तैयार की जाएगी.