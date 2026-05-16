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सर्वाइकल कैंसर को हराने की नई जंग, NHM और हैदराबाद की फर्म के बीच MOU

भोपाल : सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौतों के मामले में मध्य प्रेदश देश में छठे नंबर पर है. हर साल प्रदेश में 4 हजार से ज्यादा इस कैंसर से जु़ड़े मामले सामने आ रहे हैं. मौत का आंकड़ा देखें तो प्रदेश में हर साल दो हजार से ज्यादा महिलाओं की कैंसर से जान गई है. इस कैंसर की समय पर जांच हो सके और समय पर इलाज मिल सके, इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) मध्य प्रदेश और भार्गवी हेल्थ केयर हैदराबाद के बीच एमओयू साइन किया गया है. मध्य प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के साथ उसके प्रबंधन को लेकर ये महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है. पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में रीवा को चुना गया है.

सर्वाइकल कैंसर का दाग मिटाने की पहल

सर्वाइकल कैंसर के मामले में देश के टॉप टेन राज्यों में शामिल मध्य प्रदेश में इस कैंसर के बढ़ते मामले और मौतों के बीच अब प्रयास इस बात के हैं कि जांच में किस तरह से तेजी लाई जाए और इसें कंट्रोल किया जा सके. मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए प्रयास तेज किए हैं. सर्वाइकल कैंसर की समय से जांच और उसके उपचार के प्रबंधन को और मजबूत करने के लिए दूसरे राज्यों से भी तकनीकी सहयोग लिया जा रहा है. इसी कड़ी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश और भार्गवी हेल्थ केयर हैदराबाद के बीच एमओयू साईन किया गया है.

रीवा बनेगा पायलट प्रोजेक्ट