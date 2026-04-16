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जनगणना क्यों और कितनी जरूरी, आम नागरिक क्या करें और क्या नहीं? सभी लोग समझ लें

भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने पदभार संभालते ही अपनी मंशा को साफ कर दिया "ट्रैफिक की समस्या को लेकर वह पुलिस के साथ मिलकर कार्य करेंगे. मेट्रो के काम और उससे जुड़ी समस्याओं को लेकर समीक्षा की जाएगी. सभी विभागों के साथ बैठकर बैठक करेंगे." नए कलेक्चर ने जनगणना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर साफ और सख्त संदेश दिया है. आगे रहना या पीछे रहना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना कि सही और सटीक जानकारी देना.

भोपाल : भोपाल के नवागत कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने कलेक्टर कार्यालय में पदभार ग्रहण कर लिया है. इसके बाद मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा "जिला प्रशासन अपने स्तर पर सभी समस्याओं को देखेगा और उनका निराकरण करने का प्रयास करेगा." कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने जनगणना को लेकर कहा "जनगणना कोई रेस नहीं है, बल्कि यह देश के भविष्य की नींव तैयार करने की प्रक्रिया है."

जनगणना के आधार पर ही नीतियां बनती हैं

भारत में जनगणना हर 10 साल में होती है और यह देश का सबसे बड़ा डेटा कलेक्शन अभियान माना जाता है. पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जबकि अगली जनगणना को डिजिटल स्वरूप में करने की तैयारी चल रही है, जिससे डेटा की सटीकता और उपयोगिता और बढ़ेगी. इस बार डिजिटल डेटा तैयार हो रहा है और आप सभी जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के आधार पर ही सरकार की नीतियां तय होती हैं. गलत जानकारी देना सिर्फ सिस्टम को नहीं, बल्कि भविष्य की योजनाओं को भी प्रभावित करता है.

जनगणना में सही जानकारी दें नागरिक

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा "कई बार लोग खुद को ज्यादा गरीब या ज्यादा अमीर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनगणना का डेटा किसी व्यक्तिगत लाभ या योजना से सीधे जुड़ा नहीं होता. यह एक नेमलेस डेटा होता है, जिसका उपयोग केवल नीति निर्माण में किया जाता हैं." अपने विजन को साझा करते हुए कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा "वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य सिर्फ केंद्र सरकार का नहीं, बल्कि हर शहर और हर नागरिक की जिम्मेदारी है."

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री मोहन यादव के मार्गदर्शन का जिक्र करते हुए कहा "भोपाल को देश की सबसे बेहतरीन राजधानी बनाने के लिए प्रशासन पूरी ताकत से काम करेगा."