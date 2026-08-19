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भोपाल को मिली एक और अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात, 2 अक्टूबर से शुरू हो रही ट्रेन

भोपाल को मिली एक और अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात ( ETV Bharat )