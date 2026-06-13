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NEET के नए शेड्यूल और तैयारियों पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया स्टूडेंट्स को खास संदेश

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट एग्जाम को लेकर सरकार की तैयारियों के बारे में बताया. स्टूडेंट्स व पैरेंट्स को दिया आश्वासन.

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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 2:27 PM IST

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भोपाल : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शुक्रवार देर रात भोपाल पहुंचे. भोपाल एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने नीट परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद और छात्रों की चिंताओं पर महत्वपूर्ण बयान दिया. उन्होंने स्पष्ट किया "नीट परीक्षा का पुनः आयोजन 21 जून को किया जाएगा और सभी तैयारियां पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ की जा रही हैं. परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी किसी भी प्रकार की अफवाहों या भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें."

स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर फोकस करें

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों और अभिभावकों से अपील करते हुए कहा "वे केवल अपनी पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी पर फोकस रखें. सरकार और संबंधित एजेंसियां यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि परीक्षा निष्पक्ष वातावरण में संपन्न हो और किसी भी विद्यार्थी के साथ अन्याय न हो. केंद्र सरकार छात्रों के भविष्य और हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है." उन्होंने भरोसा दिलाया "परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं और परीक्षार्थियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है."

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भोपाल में (ETV BHARAT)

अपने इस्तीफे की मांग पर भी दिया जवाब

नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष द्वारा उनके इस्तीफे की मांग के संबंध में पूछे गए सवाल पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा "सरकार का पूरा ध्यान छात्रों के हितों की सुरक्षा और परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर है. सरकार इस मामले में गंभीरता से काम कर रही है और सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है." पश्चिम बंगाल के नए राजनीतिक हालात को लेकर पूछे गए सवाल पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा "वहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री अच्छा कार्य कर रहे हैं."

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धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की मांग पर दिया जवाब (ETV BHARAT)

तृणमूल कांग्रेस में बगावत उनका अंदरूनी मामला

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा "पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में हो रही उठापटक उनका अंदरूनी मामला है. तृणमूल कांग्रेस कोई पार्टी नहीं बल्कि दो परिवारों का संगठन है. बंगाल में बीजेपी को जनता ने भारी बहुमत दिया है. हमारी सरकार प. बंगाल के विकास के लिए काम शुरू कर चुकी है. अब पं. बंगाल विकसित राज्य बढ़ने की ओर अग्रसर है."

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